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Výstava Malá domů proměňuje galerii, kostel i veřejný prostor Opavy

Komerční sdělení
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Mala domů - Josef R. Juha&#769;sz, Pohyb–Zvuk–Prostor 2010, Opava. Foto: Jakub...

Mala domů - Josef R. Juhász, Pohyb–Zvuk–Prostor 2010, Opava. Foto: Jakub Frank

Foto: OKO – Kateřina Skalíková
Foto: OKO – Kateřina Skalíková
Foto: OKO – Kateřina Skalíková
Foto: OKO – Kateřina Skalíková
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Komerční sdělení

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Po téměř dvaceti letech se do opavského Domu umění vrací Bludný kámen. Výstava Malá domů, připravená k 30. výročí spolku, není retrospektivou, ale živým projektem otevírajícím nové otázky kurátorství, vystavování a sdílení umění. Doprovází ji publikace XXXBK: Moréna.

Spolek Bludný kámen již tři desetiletí systematicky formuje kulturní prostředí Opavy i Ostravy prostřednictvím současného vizuálního umění, experimentální hudby, zvukových projektů, performance i literatury. Bludný kámen vznikl v roce 1995 jako univerzitní klub a čajovna a záhy se stal neformálním centrem alternativní kultury v Opavě. Od roku 1999 do konce roku 2008 spolek provozoval městský Dům umění, který se pod jeho vedením proměnil v kulturní instituci s výrazně nadregionálním významem. Během deseti let zde Bludný kámen uspořádal přibližně 250 výstav. Dnes svou činnost rozvíjí především v Galerii Cella a pravidelně také pořádá (ne)festival na Kozmických ptačích loukách nedaleko Opavy. V roce 2024 byl za svůj dlouholetý přínos nezávislému a experimentálnímu umění oceněn cenou Kalený Jantar.

Název výstavy Malá domů leccos naznačuje. Své „domů“ si Bludný kámen po odchodu z Domu umění vytvářel na různých místech v Opavě i jejím okolí. Symbolický vstup do prostoru svého dlouholetého působiště tedy není nostalgickým návratem, ale spíše příležitostí znovu se vztáhnout k vlastní historii. Malá domů zároveň se sebeironií přiznává uzavřenost okruhu zájemců o experimentální podoby současného umění a hudby – a s ní i skutečnost, že to, co Bludný kámen dělá, dělá zarputile především pro své vlastní dlouho „vychovávané“ publikum.

Foto: OKO – Kateřina Skalíková

„Pro mě bylo setkání s Martinem Klimešem a Bludným kamenem v roce 2005 právě v Domě umění zcela zásadní. O to důležitější bylo vytvořit prostor pro jejich návrat právě zde, u příležitosti třiceti let působení spolku v Opavě. Bludný kámen dlouhodobě dokazuje, že současné umění může být otevřené, experimentální a zároveň hluboce zakořeněné v místě, kde vzniká,“ říká kurátorka Domu umění Lenka Bergerová.

Čtyřměsíční projekt překračuje hranice galerie a rozprostírá se také do kostela sv. Václava, Galerie Cella i do veřejného prostoru Opavy. Součástí bude i funkční čajovna – v odkazu na místo prvního sídla Bludného kamene.

Jedním z klíčových principů výstavy je sdílené kurátorství. Autoři koncepce Jakub Frank, Matěj Frank a Martin Klimeš přizvali k projektu přes třicet spřízněných kurátorů a kurátorek. Část z nich byla oslovena k přípravě konkrétních částí výstavního projektu, jako jsou archivní část výstavy, realizace ve veřejném prostoru, série performancí, zvukových událostí, koncertů nebo literárních čtení. Pro hlavní skupinovou část výstavy bylo osloveno dvacet pět kurátorů a kurátorek. Každý z nich vybral jedno dílo, které mělo navázat na dílo zvolené předchozím kurátorem či kurátorkou. Vznikl tak řetězec kurátorských rozhodnutí, jehož výchozím bodem byla série kreseb vybraná autory celé koncepce.

„Seznam umělců a umělkyň byl do vernisáže utajený – zveřejnil se seznam kurátorů a kurátorek, s nimiž jsme na výstavě spolupracovali a kteří díla vybírali – kus po kuse.“ říká Jakub Frank. „Půjde ale o velkou přehlídku různých podob současného výtvarného a audiovizuálního umění s některými výraznými jmény i s těmi méně známými. Všechno to začalo losováním a jedinou pevně danou věcí bylo počáteční dílo opavského rodáka Dušana Chládka – zbytek už se děje jaksi bez záruky,“ doplňuje Frank.

Výstava Bludný kámen: Malá domů není pouze připomínkou dlouholeté historie spolku. Snaží se ukázat, že konceptuální a experimentální přístupy, které často vznikají z humoru a s humorem, ale taky spolupráce a překračování zavedených hranic neztratily nic ze své aktuálnosti a mohou stále nabízet podnětné způsoby, jak uvažovat o současném umění i o světě kolem nás.

Foto: OKO – Kateřina Skalíková

Společně s výstavou vychází také publikace XXXBK: Moréna, která přibližuje dosavadních třicet let činnosti Bludného kamene. V několika textech historiků a historiček umění, členů spolku i jeho dlouholetých souputníků nabízí různé pohledy na jeho historii, proměny a způsoby fungování – od výstavních a zvukových aktivit přes vytváření neformálních sítí a spoluprací až po období putování a zabydlování různých lokací v Opavě i na dalších místech. Kniha, doplněná autorskými ilustracemi Mariana Pally, představuje průběžnou zprávu o činnosti spolku složenou ze vzpomínek, reflexí, interpretací i kritického zhodnocení jeho dosavadního působení.

Spolupracující kurátoři a kurátorky

Jakub Adamec, Nela Bártová, Lenka Bergerová, Anežka Chalupová, Jennifer DeFelice, Lenka Dolanová, Jakub Frank, Lucia Gregorová Stach, Jitka Hlaváčková, Alexandr Jančík, Michal Kindernay, Martin Klimeš, Katarina Qi Klusová, Tomáš Knoflíček, Tomáš Kolich, Barbora Kundračíková, Magdaléna Manderlová, Jaroslav Michna, Jana Písaříková, Tomáš Pospěch, Jiří Ptáček, Martin Režný, Jasmin Schaitl-Frank, Matěj Schaitl-Frank, Jiří Siostrzonek, Tomáš Skalík, Ladislav Szpyrc, Paweł Szroniak, Kateřina Štroblová Rathouská, Jiří Valoch, Miloš Vojtěchovský.

Foto: OKO – Kateřina Skalíková

Důležitou součástí výstavy je také rozsáhlý doprovodný program, který její témata dále rozvíjí a přenáší do různých podob současného umění. Od října 2026 až do února 2027 nabídne sérii koncertů, hudebních performancí, autorských čtení i dalších uměleckých setkání. Představí se výrazné osobnosti české i zahraniční nezávislé kulturní scény, hudebníci, performeři, básníci i intermediální umělci. Program se uskuteční nejen v Domě umění a kostele sv. Václava, ale také v dalších opavských kulturních prostorech. Výstava tak nebude pouze statickou prezentací uměleckých děl, ale živým místem setkávání, sdílení a vzájemného dialogu.

Bludný kámen: Malá domů

16. října 2026–14. února 2027

Vernisáž: 15. 10. 2026 v 17:00
Místo konání: Dům umění, kostel sv. Václava, Opava
Otevírací doba: út–pá 13:00–18:00, so–ne 10:00–18:00
Vstupné: 80 Kč / 180 Kč / 50 Kč

www.oko-opava.cz

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