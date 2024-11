Vydejte se za kulturou do Opavy také v předvánočním období | foto: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

Umělci Horálek a Klose společně v Domě umění

Poslední výstavní blok letošního roku v Domě umění v Opavě bude patřit hned dvěma umělcům. Svá díla v prostorech Opavské kulturní organizace (OKO) představí astrofotograf Petr Horálek a sochař Daniel Klose. Samotná výstava, která nese název Spiritus Universi, pak potrvá do 2. února 2025 a chybět nebude ani doprovodný program.

„Tato výstava je syntézou děl dvou s Opavou spojených tvůrců. Fotografie Petra Horálka se doplňují s expozicí sochaře Daniela Klose, jehož díla tvoří ideální kontrapunkt k Horálkovým kosmickým vizím, přinášejíc pohled na vesmír nejen očima fotografa, ale i rukama sochaře,“ uvádí kurátor výstavy Martin Petrásek a doplňuje, že společně tvoří harmonický dialog mezi nebem a zemí, mezi světlem a hmotou.

Návštěvníci budou moci vidět unikátní kolekci fotografií Petra Horálka, jednoho z nejuznávanějších českých astrofotografů a nositele mnoha světových ocenění, díky kterým dokonce nese jedna z planet jeho jméno.

Horálkovy snímky zachycují úchvatné astronomické události i neskutečnou krásu temné noční oblohy, od jemného závoje Mléčné dráhy až po impozantní záblesky polárních září. Jeho práce spojuje vědeckou preciznost s hlubokým uměleckým citem, čímž divákovi umožňuje zažít jak estetickou krásu, tak i mystérium vesmíru. „Výstava není jen vizuálním zážitkem, ale i pozvánkou k objevování a zamyšlení nad naším místem v (ne)konečném vesmíru. Petr Horálek svými snímky zprostředkovává zážitky, které mnohým zůstanou nepřístupné – od pohledu na temné nebe až po vzácné astronomické úkazy,“ poznamenává ředitelka OKO Eva Týlová.

A zatímco snímky přenáší do míst běžně nepřístupných, tak k dílům sochaře Daniela Klose můžou mít návštěvníci blíž. Lze se s nimi běžně setkat nejen v ulicích Opavy.

„Instalace je průřezem autorovy umělecké tvorby. Zahrnuje tedy jak volné práce, tak skici a fotky interiérových a exteriérových realizací či návrhové a pracovní fotodokumentace vztahující se k sochařské problematice a práci,“ podotýká Eva Týlová.

Volná tvorba je pak zastoupená plastickými díly i velkoformátovou kresbou. Svými náměty a koncepty vychází mnohdy z barokní tradice a jakési formy existencionalismu, jenž se odráží také v mysticitě fotografií vesmíru Petra Horálka.

Za zážitky i poznáním do Obecního domu

V Galerii Eisler v opavském Obecním domě probíhá skvělá výstava AnimákUM, při které je mobil v ruce nutností. Stanete se průzkumníkem, kterému nezůstane skryto žádné tajemství klasických filmových triků, nebo si rovnou natočte svůj vlastní animovaný film. Nezáleží na vašem věku ani zkušenostech. Nemusíte být zdatným výtvarníkem ani technickým specialistou. Animace je totiž hra otevřená všem, kdo mají chuť a odvahu si ji vyzkoušet! Svůj film si můžete odnést až domů. Stačí si do telefonu stáhnout přímo na místě jednoduchou mobilní aplikaci, s jejíž pomocí si svůj film zaznamenáte, uchováte, a poté si ho můžete kdykoli znovu přehrát třeba s kamarády. Tak pojďte na to! Tuto interaktivní, zážitkovou i edukační výstavu dovezla Opavská kulturní organizace z Divadla Drak v Hradci Králové a v Opavě bude k vidění až do začátku příštího roku.

S nejstaršími dějinami města Opavy vás seznámíme v expozici Cesta města rivněž v Obecním domě, kde můžete navštívit výstavu Počátky Opavy. Opava si v letošním roce připomíná 800 let od vydání královského privilegia, ve kterém je poprvé označena jako město. Výstava nabídne možnost zhlédnout unikátní nálezy datované do první poloviny 13. století, tedy do doby vzniku města, zapůjčené ze sbírek NPÚ Ostrava. Připomenuty jsou také osobnosti, jež se o poznání nejstarších dějin města v minulosti zasloužily. Součástí výstavy je i vizualizace města a obytného domu prvních opavských kupců. Zájemce jistě potěší krátký úvodní film i ukázky replik dobových oděvů a obuvi. Výstava je doplněna řadou interaktivních a didaktických prvků určených nejen dětem. Potřebné informace pak návštěvníci načerpají zejména prostřednictvím videoreportáží s autory výstavy.

