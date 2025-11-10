V Paskově pokračuje obnova historických zámeckých budov i parku

Tato významná investice má za cíl navrátit historické budově její původní krásu a zároveň jí vdechnout nový život.
V rámci prací dochází nejen ke kompletní výměně střechy, která byla již v havarijním stavu, ale také k rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor. V přízemí se pracuje zejména na západním křídle, kde vznikne moderní a přívětivé zázemí pro městskou knihovnu. O patro výš, v prostorách bývalých reprezentačních sálů, bude po dokončení rekonstrukce sídlit městský úřad, který tak získá důstojné a funkční prostředí odpovídající významu této historické stavby.
Dalším z objektů v zámeckém parku, který se v poslední době dočkal zasloužené obnovy, je takzvaný dům porybného. Z chátrající ruiny, která po léta připomínala spíše svědka dávných časů, se díky pečlivé rekonstrukci opět stal malebný a důstojný dům, jenž přirozeně doplňuje historické prostředí parku.
Po dokončení oprav zde najde své místo muzeum rybníkářství, které návštěvníkům připomene bohatou tradici tohoto řemesla a fakt, že Paskov býval v minulosti městem obklopeným množstvím rybníků. Expozice představí historii místního rybníkářství i význam vody pro rozvoj zdejší krajiny.
Součástí plánů je rovněž vybudování dvou menších rybníků v bezprostřední blízkosti domu, na místě někdejších historických sádek. Tím se nejen naváže na původní podobu areálu, ale zároveň se celému prostoru navrátí jeho přirozený vodní ráz a jedinečná atmosféra.
Zámecký park, který tvoří nedílnou součást historického areálu, prochází v posledních letech postupnou obnovou. Péče se zaměřuje jak na jednotlivé stavební a přírodní prvky, tak i na celkovou revitalizaci zeleně a obnovu původní kompozice parku. Cílem je vrátit tomuto cennému území jeho historický ráz a zároveň ho zpřístupnit veřejnosti jako příjemné místo pro odpočinek a procházky.
Někteří návštěvníci už měli možnost vyzkoušet si nově zprovozněnou stezku, která byla vybudována na louce v jižní části parku. Trasa kopíruje okraj zalesněné části a nabízí klidnou cestu mezi vzrostlými stromy a otevřeným prostorem. Připravuje se realizace rozsáhlého projektu „Obnova zámeckého parku“, v jehož rámci bude obnovena původní okružní cesta jižní částí parku, renovovány vodní prvky a doplněn drobný mobiliář.
Vzhledem k probíhajícím opravám zámku a nadcházející údržbě dřevin žádáme všechny návštěvníky o zvýšenou opatrnost, a to jak v blízkosti zámecké budovy, tak při procházkách parkem. Přestože jsou dřeviny pravidelně kontrolovány, v poslední době se častěji objevují vývraty stromů nebo pády jejich částí a větví, zejména u velmi starých exemplářů. Některé stromy přitom nejeví předem žádné známky poškození, a jejich pád je proto těžko předvídatelný.
Protože kácení lze provádět pouze v období vegetačního klidu, bude právě nyní, v nadcházejících měsících, zahájeno odstranění suchých a nebezpečných stromů. Následovat bude fáze nové výsadby, která parku vrátí jeho zdraví, stabilitu a estetickou hodnotu.