V krajských nemocnicích pomáhá lékařům „třetí oko“

Další moderní vychytávkou, díky které se zvyšuje kvalita péče o pacienty, je virtuální realita. Je užitečná hlavně při rehabilitaci.

„Včasná diagnóza bývá hlavním klíčem k úspěšné léčbě. Vývojáři nastavili čtení rentgenových snímků mimořádně citlivě, a tak může umělá inteligence upozornit na nález, který by jinak mohlo lidské oko přehlédnout. Ale pozor, stále platí, že na prvním místě je pohled a úsudek ošetřujícího lékaře. Výstup AI je pro něj jen doplněním, kontrolou nebo ujištěním. V praxi to vypadá tak, že AI je na odděleních v počítačích už instalovaná a systém všechny snímky v aktuálním čase vyhodnocuje. Při vlastním posuzování rentgenového snímku má lékař možnost jedním kliknutím porovnat, jak snímek čte on a co na něm našel robot,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica a doplnil, že AI může také snižovat administrativní zátěž. Robot totiž rovnou generuje lékařskou zprávu, ze které může lékař vycházet, doplnit ji nebo upřesnit.

Krajem zřizované nemocnice využívají systém společnosti Carebot, vznikl před 4 lety jako start up. Jeho zakladatelé Daniel Kvak a Matěj Misař pocházejí z Moravskoslezského kraje. Carebot má pro hodnocení rentgenů hrudníku platnou certifikaci jako zdravotnický prostředek.

V posledním čtvrtletí bylo v Moravskoslezském kraji umělou inteligencí zkontrolováno skoro 30 tisíc pacientů. Dá se předpokládat, že v roce 2025 jich bude přes 100 tisíc. „Toto číslo bude určitě růst. V posledních deseti letech se totiž zvýšil počet rentgenových vyšetření o 25 procent. Co se ale nemění, je počet radiologů. To pomáhá řešit AI právě snížením administrativy při vystavování lékařské zprávy. Rentgeny u nás čte AI nejen na odděleních radiologie, ale i na urgentních příjmech, k nezaplacení může třeba být u hromadných dopravních nehod, kdy se hraje o každou minutu,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer a doplnil, že existují studie, podle kterých se 35 procent radiologů při konzultaci neshodne na diagnóze. Pohled nezaujatého čtení umělé inteligence je tedy velmi cenný. Vývojáři u AI uvádějí 90procentní přesnost vyhodnocení.

Pomáhá i virtuální realita

Nejmodernější technologie mohou pomáhat nejen v diagnostice, ale i při samotné léčbě. „Virtuální realitu zatím využívá 6 krajských zdravotnických zařízení, a to při rehabilitacích a ergoterapiích, ale i na psychiatrii nebo při aktivizaci na odděleních následné péče. Pacienti se s virtuálními brýlemi na očích pohybují v naprogramovaném prostředí, které umí navodit příjemnou atmosféru a pocit bezpečí. Cvičení a jeho intenzita jsou sestaveny individuálně podle stavu a potřeb pacienta. Máme ověřeno, že tato metoda skvěle ke cvičení motivuje a navíc je pro pacienty zábavná,“ vysvětlil námětek hejtmana kraje Martin Gebauer s tím, že aplikace umožňuje výběr prostředí pro cvičení, ale i hudbu. Virtuální realitu VR Vitalis začaly od jara minulého roku postupně využívat nemocnice v Havířově, Frýdku-Místku, Třinci a Bílovci, ale také Sanatorium Jablunkov a Odborný léčebný ústav Metylovice.