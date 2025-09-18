V Karolině je nový showroom BYD – vystaveny jsou nejoblíbenější modely

Showroom BYD CENTRUM Moravia Sever se nachází ve Forum Nová Karolina, v přízemí a je otevřen denně od 9:00 do 18:00. Zájemci si mohou sjednat testovací jízdu přímo na místě nebo online.
Proč právě BYD?
BYD je dnes jedním z největších výrobců elektromobilů na světě a právem si získává stále více příznivců také v Evropě.
Automobilka sází na vlastní vývoj a výrobu baterií, což jí dává unikátní postavení v oboru – většina konkurence je na dodavatelích závislá,
zatímco BYD si vše klíčové vyrábí samo. Díky tomu umí nabídnout špičkovou kvalitu, vysokou bezpečnost a dostupnější ceny než mnozí zavedení výrobci.
Nový showroom v Ostravě je vůbec prvním oficiálním salonem značky BYD na Severní Moravě. Region tak získává přímý přístup k moderním elektromobilům i plug-in hybridům této značky, která je synonymem pro technologické inovace, dlouhý dojezd a atraktivní design.
Modely, které můžete vidět
K vidění jsou elektromobily BYD Sealion 7 a BYD Seal doplněné o plug-in hybridy BYD Seal 5 DM-i a BYD Seal U DM-i.
BYD Sealion 7
BYD Sealion 7 je prostorné elektrické SUV s dojezdem až 502 kilometrů a možností rychlonabíjení, které zvládne doplnit energii z 10 na 80 % zhruba za 24 minut. Zrychlení z nuly na stovku za 4,5 sekundy.
BYD Seal
BYD SEAL je elektrický sedan s pohonem všech kol, který zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,8 sekundy a nabídne dojezd až 570 km.
BYD Seal 5 DM-i
Vůz Seal 5 DM-i je vybaven plug-in hybridním režimem Dual Mode, který umožňuje volbu mezi plně elektrickým režimem s dojezdem až 100 km a hybridním režimem s kombinovaným dojezdem až 1050 km, přičemž spotřeba paliva činí pouhých 4,8 l/100 km. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne za pouhých 7,5 sekundy.
BYD Seal U DM-i
Plug-in hybridní SUV Seal U DM-i nabízí kombinovaný dojezd až 1 125 km, baterii o kapacitě 26,6 kWh a nízkou spotřebu paliva 5,6 l/100 km. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,9 sekundy.
V roce 2026 vás přivítáme v novém moderním showroomu BYD na ulici Rudná, kam se naše pobočka z Karoliny přesune.
