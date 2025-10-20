V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Trojice cihlových pavlačových domů na Šenovské ulici patří mezi vůbec nejstarší bytové domy, kterými městský obvod disponuje. Postaveny byly kolem roku 1912. Nyní budou opět sloužit jako místo k bydlení. Celá lokalita Hranečníku se v posledních letech proměňuje, rekonstrukce tří pavlačových domů má napomoci k tomu, aby z této části Slezské vzniklo atraktivní místo.
Cena? 58 milionů
Rekonstrukce domů vyjde na 58 milionů korun. Státní fond podpory investic dá na rekonstrukci dotaci ve výši 22,5 milionu korun, dalších 22,5 milionu získá Slezská úvěrem, který ji fond poskytne. „Úvěr bude poskytnut se zvýhodněnou sazbou jedno procento úroků, což je samozřejmě velmi výhodná sazba a městskému obvodu se vyplatí,“ vysvětluje starosta Richard Vereš. Slezskoostravští zastupitelé již částečné financování projektu prostřednictvím zvýhodněného úvěru odsouhlasili.
Zbývajících zhruba 13 milionů korun nutných na rekonstrukci poskytne částečně obvod Slezská Ostrava, částečně městský fond na obnovu bydlení.
„Celkové náklady z rozpočtu městského obvodu budou činit pouze 5,5 milionů korun. Zbytek pokryje jak dotace, tak zvýhodněný úvěr. Právě splátky úvěru by měly být hrazeny z budoucího nájemného, které bude v těch domech vybíráno,“ doplňuje starosta Vereš.
Hranečník se mění
Všechny tři domy jsou stejné a každý bude mít po rekonstrukci ve dvou patrech 8 bytů. Polovina bude jednopokojová s kuchyňským koutem, další čtyři budou dvoupokojové.
„Domy jsou už několik let vybydleny, lokalita Hranečníku ještě nedávno nebyla nijak atraktivní. Avšak ve spolupráci se soukromými investory se nám podařilo v minulých letech zrekonstruovat nedaleké bytové domy na Zárubku. V budoucnu projede proměnou i celá lokalita Hranečníku a naše zrekonstruované domy na Šenovské přispějí k tomu, že ta lokalita bude vypadat jinak a že se stane slušným místem k bydlení,“ uzavírá starosta.
V těchto týdnech vybírá městský obvod zhotovitele rekonstrukce, práce mají začít v nejbližším možném termínu.
1 163 bytů
Obvod vlastní ve 139 bytových domech celkem 1 163 bytů. Do jejich údržby a renovace investuje desítky milionů korun. V současné době prochází zásadní rekonstrukcí rovněž tři bytové domy v ulici Koněvova s dvanácti byty. Opravované domy během rekonstrukčních prací získají mimo jiné novou střechu i fasádu, novou izolaci i nová okna. Zatepleno bude i celé podkroví a také stropy sklepních prostor. V každém bytě bude samostatný kombinovaný kondenzační kotel na plyn. Jen v oblasti Mírové Osady v okolí ulice Koněvova čeká na rekonstrukci další zhruba desítka domů.