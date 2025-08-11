TU-BUSy jezdí v Beskydech i letos. A jsou zadarmo

Dva TU-BUSy usnadní turistům cestování v oblastech: Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice – Staré Hamry – Bílá a Ostravice – Sepetná – Ostravice. Zastavují na všech běžných zastávkách v trase včetně Gruně, a nově také na dočasné zastávce Bílá – Konečná, která ještě více zpřístupní beskydskou přírodu.
Denně TU-BUSy ujedou až 326 kilometrů a pomohou odlehčit dopravně přetíženým obcím v okolí Lysé hory. Turisté nemusejí svůj výlet začínat ani končit na stejném místě. TU-BUS je odveze na start túry a bez starostí s parkováním a zbytečné zátěže pro krajinu mohou dojít do cíle své cesty.
„Těší mě, že turistům i místním obyvatelům nabízí TU–BUS pohodlnou, bezpečnou a ekologickou alternativu k jízdě autem. Beskydy jsou jedním z turisticky nejcennějších území našeho kraje a zaslouží si citlivý přístup. Projekt TU–BUS je skvělým příkladem toho, jak lze spojit rozvoj cestovního ruchu s ochranou přírody. Kraj se proto rozhodl provoz finančně podpořit částkou půl milionu korun,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková.
„TU–BUS představuje moderní, ekologický a zároveň uživatelsky přívětivý způsob dopravy v jedné z nejnavštěvovanějších částí kraje. Kombinace bezplatného provozu, logicky navržených tras a pravidelného jízdního řádu přinese úlevu dopravě a zároveň umožní turistům pohodlně poznat krásy Beskyd bez stresu z parkování. Z každé zastávky lze podniknout pěkný výlet do přírody,“ doplňuje jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela.
Za vznikem a koordinací TU–BUSu stojí spolupráce obcí Ostravice, Staré Hamry, Malenovice, Krásná, Bílá a Frýdlant nad Ostravicí. „Chceme dopřát sobě, turistům i dalším generacím zažít nerušenou krásu beskydské přírody, zvláště v CHKO Beskydy. Silnice v horách navíc nebyly stavěny na takový nápor dopravy, jaký dnes zažíváme. Pokud budeme projekt TU–BUS dlouhodobě podporovat, věříme, že pomůže vyřešit problémy s dopravou a parkováním, které trápí nejen místní, ale i samotné návštěvníky,“ uzavřela starostka Starých Hamer Eva Tořová.
Více informací najdou lidé na webu TuBus Beskydy a také na stránkách Severní Morava Travel