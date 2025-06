Třinecký Den s IZS pobaví a naučí, jak předcházet krizím

Komerční sdělení

Přijďte si do Třince zahrát na policajty, hasiče a záchranáře. Naučíte se při tom, jak se chovat, abyste je v reálu potřebovali co nejméně. Zveme vás na tradiční Den s IZS. Je dobré se naučit, jak předcházet krizím a co dělat, když nastanou.