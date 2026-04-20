Technici, kteří drží výrobu v chodu. Opavský Mondelēz nabírá operátory

„Hledáme lidi, kteří mají vztah k technice a chtějí vidět za sebou konkrétní výsledky. Naše výroba je moderní, automatizovaná a nabízí prostor pro rozvoj,“ říká Anna Antonie Bednářová z personálního oddělení.
Klíčová role - technický operátor
Pozice operátora seřizovače patří mezi nejdůležitější články výroby. Nejde jen o obsluhu stroje, ale o aktivní dohled nad celou výrobní linkou.
Každodenní náplní práce je:
- kontrola a seřizování výrobních zařízení
- dohled nad plynulým chodem linky
- včasné odhalení a řešení poruch
- spolupráce s týmem operátorů a techniků
Zásadní roli hraje především schopnost přemýšlet v souvislostech. „Operátor musí chápat, jak jednotlivé části linky fungují dohromady. Jen tak dokáže rychle reagovat, když se objeví problém,“ dodává.
Technika, která dává smysl
Velkou část práce tvoří technická diagnostika a preventivní údržba. Operátoři pravidelně kontrolují klíčové části zařízení – od ložisek a pásů přes senzory až po převodovky.
„Naším cílem je problémům předcházet. Když operátor včas odhalí opotřebení nebo odchylku, dokáže zabránit odstávce celé linky,“ popisuje Bednářová.
Součástí práce je i:
- mazání a základní opravy strojů
- výměna vadných dílů
- práce s moderními systémy pro evidenci údržby
- správa náhradních dílů a zadávání dat
Výroba je navíc čím dál více automatizovaná a robotizovaná. „Pracujeme s technologiemi, které patří ke špičce v Evropě. Člověk se u nás opravdu posune,“ dodává.
Technici i „kutilové“ mají dveře otevřené
Závod hledá jak zkušené techniky, tak i šikovné kandidáty s praxí v oboru nebo vztahem k technice.
„Pokud má někdo zkušenosti jako údržbář, seřizovač nebo ho prostě baví stroje a rád věci opravuje, je to pro nás zajímavý kandidát. Důležitá je chuť učit se,“ říká Anna Antonie Bednářová.
Podmínkou je také ochota pracovat ve směnném nebo nepřetržitém provozu. Výroba se totiž přizpůsobuje aktuální poptávce.
Stabilní práce s benefity
Vedle technické zajímavosti nabízí práce i stabilní zázemí. Mzda se pohybuje mezi 37 až 43 tisíci korun včetně příplatků a pravidelně roste podle výkonu.
Zaměstnanci mají k dispozici:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvky na volnočasové aktivity přes Pluxee kartu
- nadstandardní příspěvek na penzijní připojištění
- dotované stravování
Specifickým benefitem je i možnost pořídit si domů produkty z výroby. „Každý měsíc si zaměstnanci mohou koupit až šest kilo našich výrobků za symbolickou cenu. Doma to má velký úspěch,“ dodává s úsměvem Bednářová.
Nábor rychle a bez zbytečných průtahů
Proces výběru je podle firmy jednoduchý a rychlý. Vybraní kandidáti mohou počítat i s prohlídkou závodu.
„Chceme, aby lidé věděli, do čeho jdou. Ukážeme jim výrobu, vysvětlíme práci a do týdne mají jasno,“ říká.
Výzva pro nové kolegy
Opavský závod Mondelez patří mezi nejvýznamnější výrobní centra v regionu a dlouhodobě investuje do modernizace i lidí.
- Zájemci se mohou přihlásit přes kariérní stránky společnosti.
- Stačí zaslat životopis a být připravený zvednout telefon.
- Zájemci se mohou přihlásit přes kariérní stránky společnosti.
„Hledáme lidi, kteří chtějí být součástí něčeho velkého. U nás jejich práce opravdu dává smysl a bezpochyby jsme nejsladší práce v regionu,“ uzavírá Bednářová.
Všechny pracovní pozice jsou otevřené všem bez ohledu na pohlaví.