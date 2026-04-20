Technici, kteří drží výrobu v chodu. Opavský Mondelēz nabírá operátory

V Mondelēz International v Opavě jede výroba naplno. Patnáct linek, tisíce balení denně a produkty, které znají lidé po celém světě – včetně ikonických sušenek Oreo a oplatek Fidorka. Aby mohl závod dál růst, otevírá pozice pro technické operátory.

„Hledáme lidi, kteří mají vztah k technice a chtějí vidět za sebou konkrétní výsledky. Naše výroba je moderní, automatizovaná a nabízí prostor pro rozvoj,“ říká Anna Antonie Bednářová z personálního oddělení.

Klíčová role - technický operátor

Pozice operátora seřizovače patří mezi nejdůležitější články výroby. Nejde jen o obsluhu stroje, ale o aktivní dohled nad celou výrobní linkou.

Každodenní náplní práce je:

  • kontrola a seřizování výrobních zařízení
  • dohled nad plynulým chodem linky
  • včasné odhalení a řešení poruch
  • spolupráce s týmem operátorů a techniků

Zásadní roli hraje především schopnost přemýšlet v souvislostech. „Operátor musí chápat, jak jednotlivé části linky fungují dohromady. Jen tak dokáže rychle reagovat, když se objeví problém,“ dodává.

Technika, která dává smysl

Velkou část práce tvoří technická diagnostika a preventivní údržba. Operátoři pravidelně kontrolují klíčové části zařízení – od ložisek a pásů přes senzory až po převodovky.

„Naším cílem je problémům předcházet. Když operátor včas odhalí opotřebení nebo odchylku, dokáže zabránit odstávce celé linky,“ popisuje Bednářová.

Součástí práce je i:

  • mazání a základní opravy strojů
  • výměna vadných dílů
  • práce s moderními systémy pro evidenci údržby
  • správa náhradních dílů a zadávání dat

Výroba je navíc čím dál více automatizovaná a robotizovaná. „Pracujeme s technologiemi, které patří ke špičce v Evropě. Člověk se u nás opravdu posune,“ dodává.

Technici i „kutilové“ mají dveře otevřené

Závod hledá jak zkušené techniky, tak i šikovné kandidáty s praxí v oboru nebo vztahem k technice.

„Pokud má někdo zkušenosti jako údržbář, seřizovač nebo ho prostě baví stroje a rád věci opravuje, je to pro nás zajímavý kandidát. Důležitá je chuť učit se,“ říká Anna Antonie Bednářová.

Podmínkou je také ochota pracovat ve směnném nebo nepřetržitém provozu. Výroba se totiž přizpůsobuje aktuální poptávce.

Stabilní práce s benefity

Vedle technické zajímavosti nabízí práce i stabilní zázemí. Mzda se pohybuje mezi 37 až 43 tisíci korun včetně příplatků a pravidelně roste podle výkonu.

Zaměstnanci mají k dispozici:

  • 5 týdnů dovolené
  • příspěvky na volnočasové aktivity přes Pluxee kartu
  • nadstandardní příspěvek na penzijní připojištění
  • dotované stravování

Specifickým benefitem je i možnost pořídit si domů produkty z výroby. „Každý měsíc si zaměstnanci mohou koupit až šest kilo našich výrobků za symbolickou cenu. Doma to má velký úspěch,“ dodává s úsměvem Bednářová.

Nábor rychle a bez zbytečných průtahů

Proces výběru je podle firmy jednoduchý a rychlý. Vybraní kandidáti mohou počítat i s prohlídkou závodu.

„Chceme, aby lidé věděli, do čeho jdou. Ukážeme jim výrobu, vysvětlíme práci a do týdne mají jasno,“ říká.

Výzva pro nové kolegy

Opavský závod Mondelez patří mezi nejvýznamnější výrobní centra v regionu a dlouhodobě investuje do modernizace i lidí.

  • Stačí zaslat životopis a být připravený zvednout telefon.
  • Zajímá vás, jak to vypadá v továrně? Podívejte se na sociální sítě Nejsladší práce na Facebooku nebo Instagramu.

„Hledáme lidi, kteří chtějí být součástí něčeho velkého. U nás jejich práce opravdu dává smysl a bezpochyby jsme nejsladší práce v regionu,“ uzavírá Bednářová.

Všechny pracovní pozice jsou otevřené všem bez ohledu na pohlaví.

