Svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v Ostravě

Harmonogram svozů, ve kterých dnech budou z jednotlivých městských obvodů stromky sváženy, je zveřejněn na webové stránce města https://zdravaova.cz a bude zahájen v pondělí 5. ledna 2026. Pravidelný svoz bude ukončen v pátek 13. února 2026.
„Zavedený systém svozu vánočních stromků v pravidelných týdenních cyklech od kontejnerových stání se nám osvědčil, bude tedy pokračovat i v lednu a únoru po letošních svátcích. Občané, kteří bydlí na našich sídlištích a v bytových domech, možnost odložit vánoční stromky v blízkosti svých domovů, aniž by museli s nimi cestovat do sběrného dvoru, uvítali,“ říká Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí a dodává: „Město v součinnosti se svozovou společností OZO Ostrava dokáže zajistit další ekologické využití odložených stromků na městské kompostárně při výrobě kvalitního kompostu. Pravidelný týdenní svoz odložených stromků přispívá k udržení čistoty veřejného prostranství a ohledu k životnímu prostředí ve městě.“
Před odložením vánočního stromku na vybrané místo je nutné stromek kompletně odstrojit a zbavit všech kovových a dalších součástí a jiných vánočních ozdob. Stromky jsou sváženy na městskou kompostárnu a použity pro výrobu kompostu a zeminového substrátu.
Harmonogram svozu vánočních stromků ze sídlištní a bytové zástavby v týdenním intervalu od 5. ledna do 13. února 2026:
- Pondělí
Slezská Ostrava, Heřmanice, Hrušov, Muglinov, Michálkovice, Radvanice a Bartovice
- Úterý
Martinov, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice, Polanka nad Odrou v termínu 20. 1. a 10. 2.
- Středa
Hrabová, Ostrava-Jih (Bělský Les, Dubina, Výškovice)
- Čtvrtek
Ostrava-Jih (Hrabůvka, Zábřeh)
- Pátek
Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Vítkovice
Obyvatelé rodinných domů nakládají s vánočními stromky jako doposud, tedy je mohou upravené na drobné kousky odložit do své nádoby na bioodpad, odložit do sběrných dvorů, případně po jejich vyschnutí použít jako dřevěné palivo.