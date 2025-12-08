Studium dopravních oborů je jistotou perspektivního zaměstnání

Střední škola technická a dopravní, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, nabízí pro oblast silničních dopravních prostředků vzdělání ve tříletých učebních oborech Automechanik, Autoelektrikář, Karosář a Autolakýrník. Absolventi prvních dvou uvedených mají navíc možnost dvouletého denního nástavbového studia oboru Autotronik.
Na základě trvalé poptávky ze strany zaměstnavatelů v drážní sféře má škola ve škále učebních oborů zařazený rovněž učební obor Železničář.
Z dopravy poněkud vybočuje učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje, který však má na škole již dlouholetou tradici. Zájem o jeho absolventy mezi zaměstnavateli je díky zaměření na chladicí a klimatizační techniku enormní a jejich počty nejsou schopny uspokojit poptávku.
V rámci čtyřletých studijních oborů zakončených maturitní zkouškou nabízí škola již pátým rokem nově koncipovaný obor Mechanik elektrotechnik, který je zaměřen na drážní techniku. Svou koncepcí umožňuje vykonat po absolvování třetího ročníku závěrečnou zkoušku z oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a získat tak během studia navíc i výuční list, přičemž maturitní a závěrečná zkouška se navzájem nepodmiňují. Do stejné kategorie spadá obor Autotronik, v jehož rámci mají žáci možnost vykonat po absolvování třetího ročníku závěrečnou zkoušku z oboru Mechanik opravář motorových vozidel (dříve automechanik) nebo Autoelektrikář.
Do skupiny klasických čtyřletých studijních oborů patří obor Provoz a ekonomika dopravy, který je zaměřen na železniční dopravu a logistiku.
Ve vybraných oborech mají žáci možnost získat zdarma řidičský průkaz skupiny B a C. Příležitostí a motivací jsou i různé stipendijní programy.
Odborná teoretická výuka probíhá ve specializovaných učebnách (učebna autoškoly s trenažery, jazykové učebny, učebny ICT. laboratoř technických měření a laboratoř virtuální reality, elektrolaboratoř, učebna s výukovými vozidly, učebna pro počítačovou simulaci řízení železniční dopravy.
V odborném výcviku je žákům k dispozici moderní opravárenská hala s výukovými vozidly, učebna karosárny, svařovna (dle oboru možnost absolvovat bezplatně svářečský kurz), školní autoservis, zámečnické dílny, dílna s funkčním modelem výtahu, ale také firemní pracoviště více než 70 sociálních partnerů. Žáci mohou za produktivní práci získat zajímavé finanční ohodnocení.
Škola je dlouhodobě zapojena např. do soutěží Autoopravář junior v kategorii Automechanik, Autotronik, Autolakýrník a Karosář, pořádaných firmou ŠKODA AUTO, ale i do řady dalších. Pro žáky jsou organizovány mj. adaptační kurzy, sportovní, jazykové i odborné soutěže, lyžařské a cyklistické kurzy a zahraniční odborné exkurze. K dispozici je sportovní hala s posilovnou. Škola je členem Sdružení regionálních škol vyučujících automobilové obory při SAČR, členem Krajské hospodářské komory, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a dalších významných institucí.
Vše podstatné se zájemci dozvědí na dnech otevřených dveří, které se konají 12. a 13. 12. a následně 16. a 17. 1. (z důvodu probíhající výstavby v areálu je přístup pro návštěvníky z ulice Středulinského), základní informace včetně 3D vizualizace jsou k dispozici na webových stránkách školy www.sstd.cz.