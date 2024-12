Sousedské sázení letos obohatilo kraj o čtyři stovky stromů

Moravskoslezský kraj na projektu Sousedské sázení spolupracuje s organizací Sázíme stromy, jeho cílem je nejen podpořit výsadbu zeleně a tím pádem zvýšit klimatickou odolnost kraje, ale také přispět k posílení komunitního života obcí. Během šesti akcí letos dobrovolníci vysadili celkem 405 stromků a keřů, za které hejtmanství zaplatilo celkem 700 tisíc korun.

„Projekt odstartoval letos na jaře, v březnu jsme v Paskově spolu s místními vysadili 15 dlouhověkých listnáčů a 126 keřů. V dubnu se konalo Sousedské sázení v Hati, tam u místního letiště vznikla díky novým třem doubkům Alej u tří dubů, kterou doplnilo 62 ovocných stromků. Pokračovali jsme teď na podzim v Těrlicku a Dolní Lhotě, ve Vendryni a Hrčavě,“ vyjmenovala 1. náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárka Šimoňáková, která se zatím na všech víkendových akcích k dobrovolníkům připojila.

Důležitým partnerem hejtmanství je organizace Sázíme stromy, která pomáhá s výběrem vhodných míst pro výsadbu tak, aby byly přizpůsobené specifikům jednotlivých lokalit. Také radí, jaké stromky a keře jsou v daném místě nejvhodnější. „Na místě také dohlížíme na to, aby byly správně připraveny jámy a aby byly stromy správně zasazeny. Taky poradíme, jak o sazenice následně pečovat, aby prospívaly a do budoucna plnily přesně to, co se od nich čeká. Tedy, aby byly domovem pro hmyz a další zvířata, aby posílily biodiverzitu a taky dělaly místním radost,“ řekl zástupce společnosti Sázíme stromy Josef Monsport.

Několik stromů zasadila i náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková

Součástí navržených plánů výsadby jsou i návrhy pro umístění laviček, košů, nášlapných kamenů, ptačích budek nebo třeba bidel pro dravce. Ta přibyla minulý víkend při Sousedském sázení v Dolní Lhotě, kde místní lidé vysadili 81 ovocných stromů. Obnovili tak alej, která dříve obec propojovala s Krásným Polem. „V Dolní Lhotě přišlo pomoci asi 200 lidí, atmosféra byla opět úžasná, nad ohněm se ohříval svařák, opékaly se špekáčky, připravené byly i různé domácí buchty a teplý čaj. Myslím, že podobné akce jsou důležité i pro to, aby místní lidé měli ke své obci silnější pouto, věřím, že tomu Sousedské sázení významně napomáhá,“ řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková a dodala, že na akci v Těrlicku bylo vysazeno 40 lip velkolistých.

Sousedské sázení je jednou z aktivit krajského projektu LIFE COALA, který se zabývá proměnami klimatu a zaměřuje se na zvyšování odolnosti Moravskoslezského kraje vůči klimatické změně. Jeho snahou také je zvýšit povědomí veřejnosti o dopadech změny klimatu, a to prostřednictvím webu a facebookového profilu MISE KLIMA.