Slezský se vrací na domácí stadion i s novým generálním partnerem

„Od začátku jsme se snažili dělat maximum pro to, abychom nový soutěžní ročník Chance Národní Ligy zahájili v Opavě, což vzhledem k probíhající rekonstrukci nebylo nic jednoduchého. Jsem proto rád, že se nám podařilo vše vymyslet a zajistit, byť v provizorním režimu, tak, že můžeme v prvním domácím zápase sezony hostit České Budějovice již doma v Simply Aréně,“ uvedl předseda představenstva Tomáš Hůlovec

„Rád bych tímto poděkoval LFA, Statutárnímu městu Opava a všem v klubu i mimo něj, kteří se podílejí na přípravách prvního domácího utkání. Do prvního zápasu nás sice čeká ještě hodně práce, ale já věřím, že návrat do Opavy bude velkým povzbuzením nejen pro hráče, ale také pro fanoušky a proto doufám, že si jich příští sobotu najde cestu do Simply Arény co nejvíce,“ uvedl předseda představenstva Tomáš Hůlovec.

Vstupenky na utkání je možné zakoupit zde.

DO NOVÉ SEZONY S NOVÝM GENERÁLNÍM PARTNEREM

Simply You Pharmaceuticals a.s., jedna z nejvýznamnějších společností na českém lékárenském trhu, se v uplynulých dnech stala generálním partnerem Slezského fotbalového clubu Opava a.s.

„Naše přípravky dlouhodobě přispívají ke zlepšení zdraví zákazníků v České republice i v zahraničí. Naše zázemí a kořeny ovšem zůstávají pevně spjaty s regionem Opavska – partnerství se Slezským FC Opava je proto pro nás přirozeným krokem. Věříme, že klub má i přes následky loňských povodní do budoucna velký potenciál. Simply You Pharmaceuticals® nově přebírá roli generálního partnera a stadion tak ponese název Simply Arena. Prémiovým partnerem se stává naše značka Clavin® a značka Ocutein® se ujímá pozice hlavního partnera. Navíc nás těší, že jsme mohli přispět k navázání sponzorské spolupráce mezi SFC a lékárenským řetězcem Lemon Lékárna, který patří k nejdynamičtěji rostoucím na českém trhu a disponuje více než 70 pobočkami po celé ČR a vlastním e-shopem,“ uvedl Jiří Kašpárek, marketingový ředitel Simply You Pharmaceuticals a.s.

Jsme rádi, že se nám podařilo získat opravdu silného partnera, který pochází z našeho regionu, a můžeme tak navázat na dřívější spolupráci. Značky Clavin® a Ocutein® jsou navíc ve sportovním prostředí již delší dobu výrazně aktivní. Věřím, že spolupráce se Simply You Pharmaceuticals® nám pomůže ke splnění našich dlouhodobých cílů, vybudovat v Opavě moderní fotbalový produkt,“ uzavřel Tomáš Hůlovec, předseda Slezského fotbalového clubu Opava, a.s.

NOVOU PODOBU DOSTALY TAKÉ DRESY

Společně s návratem do Opavy si klub pro své fanoušky připravil také nové dresy, které jsou inspirovány právě fanoušky, když právě propsání textu fanouškovské písničky Za Opavu do samotného dresu je jednou z největších novinek. Text písničky je totiž vepsán do tradičních modrých pruhů v přední části dresu.

Na exkluzivitě samotného dresu přidává také novinka v podobě speciálního 3D loga z Teppex TPU materiálu. Díky této technologii logo vystupuje na povrch a je tak jedním z důležitých prvků celého dresu

Z dresu nezmizí ani #ZAOPAVU, který je součástí klubové identity již od loňské sezony. Na domácí sadě bude použit klubový font pro jména a čísla, stejně jako pro veškeré doplňující klubové texty. Poté také nechybí logo Statutárního města Opava, stejně jako dlouholetého klubového partnera společnosti RITSCHNY.