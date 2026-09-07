Slezskoostravští hasiči míří od prvních tréninků až na evropský vrchol

Když se řekne dobrovolný hasič, většina lidí si představí především zásahy u požárů, dopravních nehod nebo jiných mimořádných událostí. Důležitou součástí jejich činnosti je ale také práce s nejmladší generací. Ve Slezské Ostravě se jí věnují čtyři sbory v Heřmanicích, Muglinově, Koblově a Kunčičkách. Jejich mládežnické kolektivy navštěvuje více než stovka dětí.
Děti se scházejí na pravidelných trénincích a účastní se soutěží v požárním sportu. Učí se při nich nejen běhat, překonávat překážky nebo pracovat s hasičskou technikou, ale především spolupracovat, spoléhat jeden na druhého a zvládat vítězství i prohry.
„Je podle mě důležité, aby děti netrávily svůj volný čas jen u počítače, ale našly si smysluplný koníček, který je bude bavit. Hasiči jim toho mohou nabídnout opravdu hodně. Poznají nové kamarády, účastní se výletů, soustředění a různých společných akcí, učí se základy první pomoci a samozřejmě se věnují sportu. Je toho opravdu spousta a jsme rádi, že se k nám děti stále přidávají a naše mládež se dál rozvíjí,“ říká Zdeněk Gvuzď, náměstek starosty OSH Ostrava.
Jak daleko může cesta mladého hasiče vést, ukazuje SDH Ostrava-Heřmanice. Právě zde se připravovali Johanka Žmolíková a Ondřej Slavický, kteří letos reprezentovali Českou republiku na evropském šampionátu v požárním sportu, který se konal v Ostravě.
A rozhodně se neztratili. Ondřej vybojoval 2. místo ve výstupu na cvičnou věž i v běhu na 100 metrů s překážkami. Johanka získala 3. místo ve výstupu na cvičnou věž a 2. místo v běhu na 100 metrů s překážkami. Oba navíc se svými týmy získali titul mistrů Evropy v požárním sportu dorostu pro rok 2026.
Pro Johanku přitom nejde o první reprezentační zkušenost. Už v roce 2024 se s českým týmem zúčastnila hasičské olympiády v Itálii, odkud si rovněž odvezla zlato. Heřmaničtí vychovali také další úspěšné závodníky, mezi nimi Terezu Jakobovskou, mistryni ČR v běhu na 60 metrů s překážkami z roku 2022 a mistryni ČR dorostenek z roku 2025.
Za jejich úspěchy stojí roky tréninku. Heřmanice mají v současnosti 47 dětí od tří do osmnácti let. Nejmladší začínají v přípravce, starší se postupně zapojují do náročnějších disciplín. Trénují atletiku, techniku, překážky i fyzickou kondici a během roku vyrážejí na desítky soutěží po celé republice. Jen loni jich heřmaničtí absolvovali 67.
Nejde ale jen o medaile. „Každý, malý nebo velký, prochází obdobím úspěchů i neúspěchů. Každá zkušenost je však posouvá dál nejen výkonnostně, ale především lidsky. Vychováváme mladé sportovce, kteří nejen že vyhrávají, ale také se umí poprat se svou prohrou nebo jsou oporou svým kamarádům,“ říká vedoucí mládeže SDH Heřmanice Silvie Šeděnková.
Podobně jako v Heřmanicích pracují s dětmi také další slezskoostravské sbory. V Muglinově mají 36 mladých hasičů, v Koblově 15 a v Kunčičkách 11. Děti se zapojují například do hry Plamen, Ostravské ligy mládeže, závodů v běhu na 60 metrů s překážkami nebo TFA mladého hasiče.
Více než stovku mladých hasičů a všechny další členy obvod podporuje také finančně. V loňském roce poskytl na zájmovou činnost dobrovolných hasičů více než 900 tisíc korun. V letošním roce jde prozatím o více než 600 tisíc korun, dalších 475 tisíc korun pak obdrží členové na podzim jako poděkování za jejich obětavou práci, čas věnovaný službě veřejnosti a vysokou míru osobního nasazení.
„Podpora mladých hasičů není jen investicí do sportu. Je investicí do dětí, jejich volného času i budoucnosti místních sborů. Dnešní mladí hasiči mohou být zítřejšími členy výjezdových jednotek, trenéry nebo vedoucími dalších generací,“ říká starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.