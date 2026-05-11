Slezská Ostrava zve na rodinný festival SlezskaFest

„SlezskaFest je rodinný festival, který propojuje generace a nabízí pestrý program pro děti i dospělé po celý den. I když jde teprve o druhý ročník SlezskaFestu, navazujeme jím na devatenáctiletou tradici Dne Slezské, který byl mezi lidmi velmi oblíbený. Těší nás, že na tuto historii můžeme navázat a znovu nabídnout ve Slezské Ostravě den plný hudby, zábavy a společných zážitků pro celé rodiny,“ uvedl místostarosta Roman Goryczka, který má v gesci oblast kultury.
Program bude probíhat na dvou pódiích. Hlavní Slezska stage umístěná před hradem nabídne v dopoledních hodinách vystoupení pro děti. Na pódiu se představí oblíbení interpreti jako Karol a Kvído nebo dívčí skupina Lollipopz. Na ně naváže odpolední a večerní hudební program, ve kterém vystoupí například Pokáč, Slza, Lunetic, Hodiny, Turbo nebo Queenie.
Druhá Fest stage uvnitř areálu přinese odpolední program pro děti, ve kterém se objeví Hopsalín, Matěj Kodeš se svou bublinkovou show i Mimoni s talent show. Večer se prostor promění v taneční scénu, kde zahrají DJ Lowa, ATMO music, DJ Andrea Pomeje a další interpreti, kteří zajistí hudební produkci až do brzkých ranních hodin.
Součástí festivalu bude také bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, herní zóna s deskovými hrami a hlavolamy, výtvarné dílny, lezení na bedny, šipky, 3D reality, workshop parkouru, lezecká stěna a mnoha dalších aktivit, které jsou již v ceně vstupenky.
V areálu nebudou chybět ani kolotoče, partnerské zóny a pestrá gastro nabídka, která doplní celodenní festivalovou atmosféru.
„Chceme, aby byl SlezskaFest cenově dostupný pro rodiny i jednotlivce, proto jsme ceny vstupného nastavili tak, aby si jej mohl dovolit co nejširší okruh návštěvníků,“ doplnil starosta Richard Vereš.
Výše vstupného v předprodeji pro dospělé i mládež od 15 let činí 300 Kč, zvýhodněné rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti do 15 let je 600 Kč. Děti do 7 let mají vstup zdarma, a to v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou. Pro děti od 7 do 15 let je vstupné 50 Kč, přičemž tuto vstupenku je možné zakoupit pouze současně s nákupem vstupenky pro dospělého. Ke každé vstupence lze přikoupit až tři dětské vstupenky.
Více informací o programu včetně možnosti zakoupení vstupenek, je k dispozici na webových stránkách www.slezskafest.cz.
