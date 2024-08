Slezská Ostrava vede boj se starými ekologickými zátěžemi

Slezská Ostrava, známá svou průmyslovou historií, se stále potýká s následky těžby uhlí a produkce těžkého průmyslu, které zanechaly významné ekologické zátěže. Mezi ty nejproblematičtější patří Heřmanický odval a Trojické údolí.

Heřmanický odval

Rozsáhlá skládka hlušiny vzniklá v důsledku těžby uhlí je jedním z nejpalčivějších problémů, s nimiž se Slezská Ostrava potýká. Halda, která neustále prohořívá a uvolňuje různorodé látky do ovzduší, představuje hrozbu pro zdraví obyvatel i okolní přírodu. „Heřmanická halda je pro nás dlouhodobým problémem. Sanace je aktuálně přerušena. Naším cílem však je, aby byl odval v co nejkratším čase sanován nebo v nejlepším případě úplně odstraněn,“ uvádí starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

Trojické údolí

Dalším závažným ekologickým problémem je Trojické údolí, ve kterém se kdysi nacházela koksovna a černouhelný důl. Kontaminace půdy zde prostupuje až čtrnáct metrů pod zem a problémem jsou i staré průmyslové skládky. Rizikem je zejména ohrožení spodních vod, do kterých by mohla v budoucnu kontaminace prostoupit. Kompletní revitalizace oblasti, kterou stát původně plánoval, ale nakonec ji odložil na neurčito, by mohla přinést nové možnosti využití nejen pro obyvatele Slezské Ostravy. „Trojické údolí má ambici stát se zeleným prostorem, možná i jakýmsi novým ostravským „Central Parkem“, který na rozdíl od současného stavu bude sloužit lidem. Nejprve se však musí odstranit ekologická rizika, která zde přetrvávají,“ dodává Vereš.

Od nástupu do funkce v roce 2018 se starosta Richard Vereš aktivně snaží zlepšit situaci v těchto problematických oblastech. Radnice však naráží na nedostatek pravomocí. Sanace a rekultivace kontaminovaných míst je v rukou státu, který však neuvolňuje na sanace dostatečné finanční prostředky nebo je vůbec nerealizuje. „Je naší odpovědností postarat se o životní prostředí,

ve kterém společně žijeme, a z tohoto důvodu si nemůžeme dovolit odkládat řešení těchto problémů. Je pro mě zcela nepochopitelné, že 30 let po ukončení těžby uhlí máme v našem regionu takto významné ekologické zátěže. Ochrana zdraví občanů musí být na prvním místě,“ zdůrazňuje Vereš.

Následky ekologických zátěží mají i ekonomický dopad na obvod. Kontaminace půdy nejen snižuje hodnotu pozemků, ale hlavně omezuje jejich další využití, což odrazuje případné developery a brání celkovému územnímu rozvoji lokalit. Náklady na sanaci a revitalizaci těchto oblastí jsou značné a vyžadují dlouhodobé plánování a finanční podporu ze strany státu.

„Neustále apelujeme na důležitost řešení těchto ekologických zátěží a jejich vliv na kvalitu života našich občanů. Jsem rád, že za jeden provaz v tomto táhneme i s vedením města a kraje. Děláme vše pro to, aby Slezská Ostrava byla místem, kde lidé mohou žít bez obav o své zdraví. Naše práce je dlouhodobá, ale věřím, že nakonec přinese výsledky,“ uzavírá starosta.