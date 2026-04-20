Skalka family park zahájil letní sezónu, baví nečekanými novinkami

Ve Skalka family parku, který je jen 15 minut cesty autem od centra Ostravy a současně snadno dostupný ze všech hlavních dojezdových tras do moravskoslezské metropole, můžete prožít netradiční dobrodružství, polechtat si bránici smíchem a užít si interaktivní zábavu. Ať už se sem vydáte s rodinou a přáteli, nebo s kolegy a firemním týmem, na Skalce najdete věci, které vás v dobrém slova smyslu zvednou ze židle. Jeden z nejoblíbenějších rodinných areálů na Moravě zahrnuje zoologickou zahradu s populárními klokany, dinopark, vodní svět, skákací atrakce i tematické stezky - například indiánskou. Navíc se park pořád rozvíjí. Každá vaše návštěva tak může být úplně jiná.
iHřiště 21. století baví i učí
Zapomeňte na obyčejné hřiště v podobě plochy se skluzavkou, prolézačkami a houpačkou. Nové Skaláčkovo interaktivní hřiště (iHřiště) ve Skalka family parku je první svého druhu široko daleko a propojuje do jednoho jedinečného zážitku pohyb, moderní technologie a zábavu. Stačí mobil, aplikace a můžete vyrazit na dobrodružnou cestu plnou úkolů, kvízů a výzev. Děti běhají, přemýšlí, soutěží a ani si nevšimnou, že se vlastně učí. A dospělí se ledacos naučí taky. Nová „škola hrou“ je tím zajímavá pro všechny.
Princip iHřiště je jednoduchý. Návštěvníci si do telefonu stáhnou speciální aplikaci a pak se vydají na hřiště, kde je rozmístěno několik interaktivních stanovišť. Když se hráč přiblíží k jednomu z nich, aplikace otevře úkol, kvíz nebo herní výzvu. Systém nabízí různé typy her - od hledání pokladu až po vědomostní soutěže. Účastníci postupně procházejí všechna stanoviště, sbírají body a na konci se dozví své skóre a porovnání s ostatními.
Tubing, to je jízda!
Právě budovaná tubingová dráha na Skalce je přesně ten typ atrakce, na kterou se stojí fronty a hned se na ni jde zase znovu. Tubing je sjíždění trati na nafukovacích kruzích. Je to rychlé, bezpečné a hlavně neskutečně zábavné. Se smíchem trať zvládnou všichni, kdo se nebojí to v životě trochu rozjet. Tubing vám vžene krev do žil, vítr do vlasů a doplní dávku zdravých emocí. Vhodný je pro děti, dospělé i smíšené posádky.
Trocha adrenalinu neuškodí
Arkádové hry jsou založené především na rychlých reflexech, soutěživosti a situacích, které člověka občas zlobí, častěji ale rozesmějí nebo alespoň dobře naladí. Kdo si tu hraje, rozhodně (se) nezlobí. Hráči v arkádové herně na Skalce sbírají body nebo tikety, které pak mohou vyměnit za malé odměny. Díky tomu nikomu nechybí přiměřená motivace. Chuť vyhrávat se tu bere jako vítaný impuls k dobře strávenému času.
Obslouží vás jelen?
Po všech zážitcích přijde vhod pauza. Letos vás ve Skalka family parku čeká kompletně zrekonstruované hlavní bistro a také úplně nové občerstvení „U Jelena“. Voní po vaflích, palačinkách a minikoblížcích. Odolat voňavému kouzlu místa bude dost těžké.
Takže, pokud ještě přemýšlíte, kam vyrazit nejen během nejbližšího víkendu, Skalka je sázka na jistotu. Děti si užijí atrakce, dospělí si odpočinou. Společně si pak rozhodně odvezete zážitek, na který se bude ještě dlouho vzpomínat.
Skalka family park jede naplno! Přijeďte i vy.