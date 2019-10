Seznamte se: Ostravar v roli vrchního sládka nově povede Jan Řehůřek

Vystudovaný pivovarník Jan Řehůřek patří k nastupující generaci ostravských sládků. Do Ostravaru nastoupil v roce 2007 a do roku 2014 působil v pivovaru ve funkci podsládka. Poté měl na starost rozvoj řemeslných piv a pivovarů v rámci evropské organizace Molson Coors, jejíž je Ostravar součástí. Před dvanácti měsíci se Jan Řehůřek společně s dalšími mladými sládky podílel na vývoji vylepšené ostravarské dvanáctky, kterou pivovar uvedl na trh letos v dubnu. Nyní se Jan Řehůřek vrátil domů do Ostravaru definitivně a od prvního října se stal v pořadí osmnáctým vrchním sládkem pivovaru Ostravar od roku 1897.

„Především bych chtěl říct, že jsem velmi hrdý na to, že jsem se v rámci 122leté historie pivovaru Ostravar stal v pořadí osmnáctým vrchním sládkem. Začínal jsem tady od píky. Pivovar znám jako své boty a s těmi, kdo tady pracují, mě pojí velmi silné pouto. Vždy budu Ostravaru vděčný, že mi otevřel dveře do úžasného světa pivovarnictví,” řekl při svém jmenování Jan Řehůřek.

„To, že jsem dostal příležitost zúročit své dosavadní zkušenosti i dovednosti v tak náročné funkci, jakou je pozice vrchního sládka, navíc v pivovaru s tak dlouhou historií a velkými ambicemi, je pro mě opravdu výjimečná událost. Současně to pro mě znamená velkou výzvu a zároveň i odpovědnost. Mám jediný cíl. Chci Ostravar zase posunout o kus dále. Není to malá ambice, ale já věřím, že se nám ji spolu s mými kolegy podaří naplnit.“

„Jsem velmi rád, že se Jan Řehůřek rozhodl přijmout naši nabídku,“ řekl Milan Jeřábek, výrobní a logistický ředitel skupiny Pivovary Staropramen, do které Ostravar patří. „Během své dosavadní kariéry prokázal Honza mimořádný talent, houževnatost a lásku k našemu řemeslu. Současně je to člověk, který se nebojí experimentovat a přinášet nové věci. Jsem přesvědčen, že dodá Ostravaru novou energii a přinese do týmu mezinárodní zkušenosti, které budou velmi cenné pro další rozvoj pivovaru. ”

Milan Jeřábek zároveň ocenil práci dosavadního vrchního sládka Romana Richtera. „Chtěl bych poděkovat Romanovi za neodiskutovatelný příspěvek k výraznému kvalitativnímu posunu, kterého za posledních 6 a půl roku Ostravar dosáhl. Když Roman do Ostravaru nastupoval, vařil pivovar pouze tři druhy piv. Nyní máme v nabídce kromě Ostravaru i Mustang, jednu z nejlépe přijímaných pivních značek na trhu, Černou Barboru, nejlepší černý speciál v Česku, a celou řadu výjimečných piv z edice Speciálů ze spilky.”

Pod Richterovým vedením prošel Ostravar také významnou modernizací stáčíren, založil vlastní síť značkových hospod a začal se cíleně věnovat výchově a rozvoji mladých talentovaných sládků. „Roman Richter za sebou zanechává v Ostravaru výraznou stopu, která se stane pro Ostravar odrazovým můstkem do dalších úspěšných let,“ dodal závěrem Milan Jeřábek.