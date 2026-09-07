Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Revoluce jízdních řádů. DPO instaluje chytré e-papery na zastávkách

Komerční sdělení

První e-paper na zastávce Elektra | foto: EK Media s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Celkem bude v Ostravě 200 e-paperů. Dopravní podnik Ostrava (DPO) instaluje elektronické jízdní řády, tzv. e papery, především na tramvajových zastávkách. Cestujícím ukazují nejen celodenní jízdní řády, ale navíc i aktuální odjezdy a zprávy o mimořádných událostech v MHD.

DPO podepsal v březnu s dodavatelem smlouvu za necelých 31 milionů korun. Na projekt získal DPO dotaci ve výši 85 procent z celkových způsobilých výdajů.

„Klíčovou výhodou e-paperů je jejich schopnost okamžitě reagovat na změny v provozu. Na rozdíl od klasických papírových, které nedokážou zachytit operativní změny, například jednodenní odklony, zobrazují elektronické zastávkové panely vždy stoprocentně aktuální data. Výsledkem je spolehlivější informovanost cestujících v režimu 24/7. Nová technologie nabídne kompletní dopravní servis: odjezdové časy v reálném čase, přehled o výlukách či mimořádnostech, ale i užitečné detaily o daném spoji, například zda je vozidlo klimatizované nebo jak je obsazené, díky provázanosti dat ze systému automatického počítání cestujících,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku Ostrava.

Průběh instalace

Cestující mohou využívat i virtuální e-papery pohodlně přímo ve svém mobilním telefonu, a to v rámci „chytré mapy“ v aplikaci MojeDPO. Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.

E-paper nevyzařuje světlo jako běžné obrazovky, např. LCD. Displej e-paperů je šetrný k očím, je čitelný i na slunci a v noci naopak neoslňuje. E-papery jsou napájené bateriemi s víceletou výdrží. DPO už má s technologií e-paperů zkušenost, od roku 2023 je pilotně provozuje na zastávkách Telekomunikační škola a VŠB-TUO.

Klasické papírové jízdní řády spolu s e-papery na zastávkách ještě dočasně zůstanou. DPO ovšem do budoucna předpokládá jejich postupné odstranění. V Ostravě je více než 670 zastávek MHD, zhruba 100 jich je tramvajových.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tichá revoluce pro majitele domů: rychlá garáž bez spouště na zahradě

Komerční sdělení

Parkování v Česku prudce zdražuje a ceny klasických zděných garáží lámou rekordy. Majitelé rodinných domů proto hledají cestu, jak ochránit vůz i získat další úložný prostor. Místo měsíců prachu a...

Trocnovské slavnosti vás přenesou do středověku

Komerční sdělení
Trocnovské slavnosti vás přenesou do středověku

Jihočeský kraj a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vás zvou na jednu z hlavních akcí sezony v areálu Archeoskanzenu Trocnov (Trocnov 14, Borovany). Dvoudenní Trocnovské slavnosti se konají 5. -...

30 let zkušeností. Rok 2026 otevírá v ZAKO Turčín další kapitolu rozvoje

Komerční sdělení
Soustružnicko-frézovací centrum CNC - Hyperturn Powermill 2400

Třicet let budování, tisíce realizovaných zakázek a stovky spokojených zákazníků napříč Evropou. Přesto vedení společnosti ZAKO Turčín letošní výročí nevnímá jako okamžik bilancování.

E.ON Ekofestival v Budějovicích: Monkey Business, Sofiana Medjmedj i inspirativní příběhy

Komerční sdělení
Energy-Globe..jpg

V sobotu 5. září se Sokolský ostrov v Českých Budějovicích promění v dějiště E.ON Ekofestivalu, který propojí hudbu, zábavu pro celé rodiny i inspirativní projekty zaměřené na ochranu životního...

Pacient jako poslíček s CD? V MR Centru Titanium už ne

Komerční sdělení
MR centrum Titanium

Všichni známe situaci, když pacient po vyšetření magnetickou rezonancí nebo jinou zobrazovací technikou, odchází s CD či DVD, které má donést svému ošetřujícímu lékaři. Dnes už ale tento způsob...

Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Komerční sdělení
Poutní místo Dřízna – Přepychy

Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v...

7. září 2026

Revoluce jízdních řádů. DPO instaluje chytré e-papery na zastávkách

Komerční sdělení
První e-paper na zastávce Elektra

Celkem bude v Ostravě 200 e-paperů. Dopravní podnik Ostrava (DPO) instaluje elektronické jízdní řády, tzv. e papery, především na tramvajových zastávkách. Cestujícím ukazují nejen celodenní jízdní...

7. září 2026

Slezskoostravští hasiči míří od prvních tréninků až na evropský vrchol

Komerční sdělení
Česká reprezentace na mistrovství Evropy

Dva mladí hasiči ze Slezské Ostravy letos oblékli reprezentační dres České republiky a z evropského šampionátu v požárním sportu si odvezli hned několik medailí. Jejich úspěch ale není jen příběhem...

7. září 2026

Úspěch se někdy měří jinak. Třeba zkušeností vlastních rukou

Komerční sdělení
Úspěch se někdy měří jinak. Třeba zkušeností vlastních rukou

Ve výrobě Polstrinu pracují šestnáct a sedmadvacet let. Marcela a Hanka nemají vedoucí funkce, přesto za nimi ostatní chodí pro radu. Jejich příběh ukazuje svět práce, kde se odbornost nezískává...

7. září 2026

Vodárenská správa Písek: péče o infrastrukturu, která není vidět

Komerční sdělení
Vodárenská správa Písek: péče o infrastrukturu, která není vidět

Voda z kohoutku a fungující kanalizace jsou samozřejmostí jen na první pohled. Za jejich spolehlivým zázemím stojí také Vodárenská správa Písek, městská společnost, která hlídá vodohospodářský...

7. září 2026

Lipno na hraně: Nezničí turismus to, co na něm milujeme?

Komerční sdělení
Lipno na hraně: Nezničí turismus to, co na něm milujeme?

Lipensko, tak jak ho známe, mizí. Posledních 20 let se zde intenzivně staví. Břehy zaplavily apartmánové komplexy, hotely, přístavy, parkoviště a další více než tři desítky záměrů se chystají. Jejich...

7. září 2026

V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Komerční sdělení
V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Mladí lékaři dnes stále častěji hledají ideální work life balance. Že jde dohromady spojit skvělé profesní uplatnění a dostatek osobního času na rodinu a koníčky i v medicíně, dokazuje Nemocnice...

7. září 2026

Tichá revoluce pro majitele domů: rychlá garáž bez spouště na zahradě

Komerční sdělení

Parkování v Česku prudce zdražuje a ceny klasických zděných garáží lámou rekordy. Majitelé rodinných domů proto hledají cestu, jak ochránit vůz i získat další úložný prostor. Místo měsíců prachu a...

7. září 2026

Dřevěný plot může být dražší, než si myslíte. Spočítali jsem proč

Komerční sdělení

Cena plotu nekončí jeho nákupem. Dřevo potřebuje pravidelnou péči, další nátěry a hlavně váš čas. Existuje ale česká alternativa, kterou nemusíte natírat a která odolává vodě, mrazu i slunci....

7. září 2026

Teleflex ve Žďáře otevírá nové příležitosti pro operátorky

Komerční sdělení
Teleflex ve Žďáře otevírá nové příležitosti pro operátorky

Firma, která ve Žďáře působí už 20 let, nyní otevírá nové pracovní příležitosti pro ženy z regionu, které hledají jistou práci v moderním a čistém výrobním prostředí.

7. září 2026

Nejen hotel. EURO v Pardubicích láká i na kuchyni a atmosféru

Komerční sdělení
Nejen hotel. EURO v Pardubicích láká i na kuchyni a atmosféru

Mnoho Pardubáků kolem něj projde, aniž by tušili, že za dveřmi hotelu se neskrývá jen ubytování pro hosty, ale také klidné a příjemné místo pro večeři, pracovní schůzku nebo rodinnou oslavu.

7. září 2026

Když stěna zmizí: jak posuvné dveře propojí dům se zahradou

Komerční sdělení
Když stěna zmizí: jak posuvné dveře propojí dům se zahradou

Sen o domě, kde obývák plynule přechází do zahrady, dnes není výsada luxusních vil. Klíčem jsou velké prosklené plochy a hliníkové posuvné dveře, které se odsunou stranou a hranici mezi interiérem a...

5. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×