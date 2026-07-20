Revoluce jízdních řádů. DPO instaluje chytré e-papery na zastávkách

DPO podepsal v březnu s dodavatelem smlouvu za necelých 31 milionů korun. Na projekt získal DPO dotaci ve výši 85 procent z celkových způsobilých výdajů.
„Klíčovou výhodou e-paperů je jejich schopnost okamžitě reagovat na změny v provozu. Na rozdíl od klasických papírových, které nedokážou zachytit operativní změny, například jednodenní odklony, zobrazují elektronické zastávkové panely vždy stoprocentně aktuální data. Výsledkem je spolehlivější informovanost cestujících v režimu 24/7. Nová technologie nabídne kompletní dopravní servis: odjezdové časy v reálném čase, přehled o výlukách či mimořádnostech, ale i užitečné detaily o daném spoji, například zda je vozidlo klimatizované nebo jak je obsazené, díky provázanosti dat ze systému automatického počítání cestujících,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku Ostrava.
Cestující mohou využívat i virtuální e-papery pohodlně přímo ve svém mobilním telefonu, a to v rámci „chytré mapy“ v aplikaci MojeDPO. Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
E-paper nevyzařuje světlo jako běžné obrazovky, např. LCD. Displej e-paperů je šetrný k očím, je čitelný i na slunci a v noci naopak neoslňuje. E-papery jsou napájené bateriemi s víceletou výdrží. DPO už má s technologií e-paperů zkušenost, od roku 2023 je pilotně provozuje na zastávkách Telekomunikační škola a VŠB-TUO.
Klasické papírové jízdní řády spolu s e-papery na zastávkách ještě dočasně zůstanou. DPO ovšem do budoucna předpokládá jejich postupné odstranění. V Ostravě je více než 670 zastávek MHD, zhruba 100 jich je tramvajových.