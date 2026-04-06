Rekordní léto 2026 na letišti Katovice: novinky a 130 tras na výběr!

Nové pravidelné trasy: celkem 16 žhavých novinek
Letový řád „Léto 2026“ z katovického letiště vyniká především velkým množstvím nových pravidelných tras, které výrazně usnadní plánování samostatných cest a krátkých výletů typu „city break“.
Wizz Air připravil masivní expanzi s novými spoji do:
- Brindisi a Maastricht-Aachen (od 29. března)
- Faro (od 30. března)
- Brašov a Lamezia Terme (od 31. března)
- Varna (od 7. června)
- Rimini (od 8. června)
- Ochrid a Rijeka (od 9. června)
- Comiso (od 8. července)
- Dubrovník (od 23. července)
Ryanair spustí lety do Malagy (od 30. března) a od 2. června do Tirany, Aarhusu a Lamezia Terme. Seznam novinek uzavírá letecká společnost Corendon s lety do Heraklionu, které začínají 25. dubna.
Při pohledu na celou mapu pravidelných spojů nabízí katovické letiště největší výběr destinací v Itálii (16 tras, např. Alghero, Bari, Katánie, Milán-Bergamo, Neapol či Řím). Španělsko láká na 8 tras (Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Madrid, Malaga, Tenerife). Chorvatsko nabízí 6 tras (Rijeka, Dubrovník – létá sem Wizz Air i Ryanair, Split, Pula, Zadar) a Řecko 4 (Atény – obsluhované Wizz Air i Ryanair, Korfu, Heraklion). Do Bulharska poletíte do Burgasu a Varny, do Portugalska pak do Fara, na Madeiru a do Porta.
V pravidelné nabídce dále najdeme: Kypr, Maltu, Německo, Albánii, Nizozemsko, Dánsko a jednotlivé trasy do Belgie, Černé Hory, Gruzie, Irska, Islandu, Moldavska, Norska, Maďarska, Severní Makedonie, Rumunska, SAE a vnitrostátní let do Varšavy (Polské aerolinie LOT). Celkem v této sezóně nabízí pět dopravců 67 pravidelných tras na 58 letišť ve 25 zemích.
Dovolenkový ráj: Mimořádně bohatá nabídka charterů
Katovické letiště zůstává celopolským lídrem v segmentu dovolenkového provozu. Nabídka „Léto 2026“ zahrnuje 63 charterových spojení do 19 zemí. Letos v síti debutují dvě nové destinace: rumunská Konstanca a řecký Volos.
- Řecko (17 směrů): Absolutní jednička s lety do míst jako Atény, Chania, Heraklion, Rhodos, Zakynthos a nově Volos.
- Španělsko (11 tras): Včetně Barcelony, Kanárských ostrovů (Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, Tenerife), Malagy či Mallorky.
- Afrika a Blízký východ: 5 tras do Egypta a 4 do Tuniska. Turecko zve do Antalye, Bodrumu, Dalamanu a Izmiru.
- Exotika: Nabídku doplňují lety do Keni (Mombasa), na Madagaskar (Nosy Be), do Tanzanie (Zanzibar), na Kapverdské ostrovy (Sal) a do Jordánska (Akaba).
Letiště Katovice v číslech a prognózách
Dynamický rozvoj sítě je výsledkem silné pozice letiště. Rok 2025 byl rekordní s téměř 7,3 miliony odbavených cestujících. Ambice pro rok 2026 jsou však ještě vyšší – prognózy počítají s přibližně 7,9 miliony cestujících, což by byl nejlepší výsledek v historii letiště.