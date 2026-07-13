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Pruský útok na šanci

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Přijeďte za historií, poznáním a zábavou! Na sobotu 18. července jsme pro vás připravili jedinečnou historickou akci přímo v opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova.

Hlavním tématem programu bude událost, která se odehrála před 285 lety. Tehdy pruský král Fridrich Velký napadl Habsburskou monarchii vpádem do Slezska. Hlavním tématem programu budou dva bojové útoky pruských husarů na pevnost a slavnostní kapitulační akt. Během dne proběhnou ukázky dobových rakouských a pruských vojáků, jejich výcvik, představí se husaři na koních a nebude chybět ani dělostřelectvo. Na děti čekají dobové kolotoče a historická hra „Zachraňte vojína Máchala“. Akce je ideálním zastavením pro celé rodiny s dětmi. Vstup je zdarma.

Námětem historické akce se stala událost, kdy Pruské království napadlo v prosinci 1740 během tzv. první slezské války proti Habsburské monarchii Slezsko, které bylo rychle obsazeno. V lednu dorazilo pruské vojsko na Těšínsko a začátkem února se objevilo u Velké šance. Ta měla být na příkaz Fridricha obsazena, aby bylo vojsko chráněno před vpádem z Uher. Před šanci přitáhlo pruské vojsko 8. února 1741 a velitel posádky baron O´Reilly se před velkou přesilou protivníka rozhodl kapitulovat a vydal pevnost Prusům. Podle pověsti šli před vojáky násilím sehnáni obyvatelé Jablunkova, aby znemožnili obráncům střelbu na vojáky. Prusové pobývali na šanci do března 1741, kdy odtáhli k dalším bojům s habsburskou monarchii. První slezská válka skončila podepsáním berlínského míru 28. července 1742, kterým Prusko získalo velkou část Slezska.

Akce bude zahájena 18. 7. 2026 v 10.00 výstřelem z děla a slavnostním nástupem vojáků včetně husarů na koních. V opevnění i předpolí opevnění Velká šance proběhnou během dne vojenské ukázky s dobovými rakouskými a pruskými vojáky a bude představeno táborové ležení. V rámci akce se uskuteční dva útoky pruských husarů na šanci (12:00 a 15:30) a na závěr cca v 16:00 proběhne vlastní slavnostní kapitulační akt. Na Velké šanci se tento den desítky vojáků. Akce se zúčastní také dobové jezdectvo, které celou akci zatraktivní a mimo uvedené útoky pruských jednotek předvedou i výcvik jezdectva.

Součástí programu jsou aktivity pro děti, čekají na ně např. dobové kolotoče a historická hra „Zachraňte vojína Máchala“ inspirovaná pohádkou S čerty nejsou žerty, která je zasazena do stejného historického období jako událost pruského útoku. Poctivý, statečný a spravedlivý mladík Petr Máchal se nikdy nevzdal, ani když byl nespravedlivě odveden na vojnu. Během výcviku musel prokázat sílu, obratnost, vytrvalost i důvtip a zvládnout řadu nelehkých zkoušek. Jenže tentokrát se bez pomoci neobejde! Účastníci interaktivní hry se vydají na cestu vojenským výcvikem a budou plnit úkoly, které prověří šikovnost, odvahu i schopnost spolupracovat. Každá splněná disciplína přiblíží účastníka k jedinému cíli – zachránit vojína Máchala a přivede ho až do vítězného konce.

Program akce „Pruský útok na šanci“ je celodenní, v opevnění se bude pořád něco dít a bude se na co koukat. Kromě zmíněných útoků budou vojáci předvádět, jak žili v táboře, jaký měli výcvik, jak zacházeli se zbraněmi. Divácky atraktivní bude představení jízdních vojáků a bojové ukázky jízdy. Na místě mohou účastníci porovnat rozdíly mezi tehdejšími pruskými a rakouskými vojsky a mnoho dalšího. Nebude chybět ani střelba z mušket a děla!

Program:

10:00 Zahájení…výstřel z děla

10:00 Nástup jednotek a husarů na koních

10:30 Pruský dril – představení pruského vojska

12:00 Pruský útok – bojová ukázka

12:30 Představení habsburského vojska

13:45 Husaři na koních – bojové ukázky jezdectva

14:45 Dělostřelecký blok

15:30 Dobývání pevnosti – bojová ukázka

16:00 Slavnostní kapitulační akt

16:15 Nástup jednotek a husarů na koních

Důležité:

  • Kapacita parkování na Šancích je omezená, prosíme návštěvníky, aby využili veřejnou hromadnou dopravu. Odjezdy ze zastávky Mosty u Jablunkova centrum nedaleko vlakového nádraží: 9:16, 11:16., 13:16, 14:16, 15:11.
  • Celý den bude probíhat v areálu opevnění střelba z pušek, mušket, děla. Zvažte, proto prosím vstup do areálu s vašimi mazlíčky, popřípadě si je na akci dobře zabezpečte. Děkujeme.

Prázdniny na Velké šanci - bitvy, festival i příběhy dávné pevnosti

Historické bitvy, koncerty pod širým nebem, interaktivní programy i komentované prohlídky. Opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova zve během léta na akce, které přiblíží bohatou historii jedné z nejvýznamnějších pevností v Moravskoslezském kraji a nabídnou zážitky pro celou rodinu. Velká historická akce Pruský útok na šanci je první z velkých letních akcí v opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova. Návštěvníci můžou dále ještě navštívit:

  • Komentované prohlídky Velké šance: 24. 7., 7. 8. a 21. 8. 2026
  • Jedinečný kulturní a historický festival „Šancefest 2026“ - 15. 8. 2026.

Pořadatelem je GOTIC, příspěvková organizace a jeho Návštěvnické centrum opevnění šance ve spolupráci s Obcí Mosty u Jablunkova.

Podrobnosti k akci najdete:

www.gotic.cz
www.facebook.com/NCSance

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