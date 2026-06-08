Prodejna vozidel BYD se přesouvá na Rudnou

Umístění v obchodním centru bylo pro začátek nové značky strategickým a taktickým krokem, díky kterému jsme se mohli přiblížit široké veřejnosti a zvýšit povědomí o značce. Přestože byla lokalita v centru města pro mnoho zákazníků atraktivní, z pohledu každodenního fungování nám dlouhodobě chybělo kvalitní zázemí, které nyní na Rudné konečně máme k dispozici. Nová adresa je navíc výrazně dostupnější i z dopravního hlediska, což ocení nejen zákazníci přijíždějící z Ostravy, ale i z širšího okolí.
Během působení v obchodním centru jsme museli neustále dojíždět mezi prodejnou a sídlem společností CENTRUM Moravia Sever. Každodenní provoz totiž zahrnuje mnohem více, než samotný prodej vozů. Důležitou součástí je například myčka, převozy automobilů, komunikace se servisem, disponenty či dalšími odděleními. Jsme rádi, že jsme nyní společně se servisním týmem této značky pod jednou střechou, což přispívá k lepší spolupráci a komunikaci.
Nová provozovna na Rudné nám výrazně usnadnila organizaci práce a zefektivnila celý chod prodejny. I když aktuálně fungujeme v industriálním stylu a do budoucna plánujeme rozsáhlou rekonstrukci, už nyní vnímáme změnu jako velký krok vpřed.
Velkým benefitem je také prostorné parkoviště, díky kterému můžeme se zákazníky pohodlně vyjíždět na testovací jízdy s jakýmkoliv modelem. Takto jednoduchý přístup k vozům jsme v obchodním centru neměli. Veškerou nabídku vozidel máme nyní přímo po ruce, stejně jako skladové vozy, takže si zákazníci mohou prohlédnout různé varianty interiérů a exteriérů naživo, nikoliv pouze na papíře nebo na webových stránkách.
Aktuálně nabízíme celkem 9 modelů vozů BYD. Mezi nejprodávanější patří zejména modely Sealion 7, Dolphin Surf, Atto 2 DM-i a Seal U DM-i. Nejnovějším přírůstkem v nabídce je BYD Sealion 5 DM-i, plug-in hybrid kombinující benzinový motor 1,5 l s elektrickým pohonem. Čistě elektrický dojezd až 88 km nabízí nejvyšší konfigurace modelu a pořizovací cena vozu startuje již od 765 000 Kč s DPH. Celkový dojezd tohoto „Superhybridu“ je potom přes 1.000 km.
Pokud vás některý z našich modelů zaujal, neváhejte si rezervovat testovací jízdu prostřednictvím telefonu nebo e-mailu na naších webových stránkách www.byd-moravia.cz. Naši prodejci vám rádi představí všechny funkce vozu a pomohou s výběrem ideální varianty.
Těšíme se na vaši návštěvu na adrese Rudná 1118, 703 00 Ostrava – Vítkovice.