Příběh z Nošovic. Automobilka Hyundai má nový film

V přibližně 8minutovém snímku se prolíná život rodiny s malou dcerou, kterou její otec v příběhu provede procesem výroby aut v Nošovicích, ale i světem Hyundai. Divák se dozví také základní informace o společnosti a působení HMMC v regionu.

Foto z natáčení | foto: Bumerang film

Celkem v půlce června proběhlo šest natáčecích dní, z toho tři v areálu HMMC. Filmaři ze zlínské audiovizuální produkce Bumerang Film kladli důraz na filmový styl, dynamiku, emoce a spojení zdánlivě nesourodých oblastí, které jsou automobilce Hyundai vlastní – tedy ekologickému smýšlení a zodpovědnému přístupu vůči přírodě, který jde ruku v ruce s technologicky vyspělou přítomností a budoucností.

„Chtěli jsme návštěvníkům exkurzí v našem závodě i všem divákům sdělit vizi, kterou se u nás v Nošovicích řídíme. Není to snímek jen o našich autech a strojích, ale taky o lidech, příbězích a myšlenkách, které stojí za nimi. S filmaři jsme intenzivně pracovali na tom, aby výsledek stál za to,“ přiblížila za projektový tým Kateřina Bednáriková z Oddělení vnějších vztahů HMMC.

Natáčení ve studiu | foto: Bumerang film

Součástí natáčení byl také průlet dronu na různých místech v halách i skrze výrobní linku v plném provozu, díky čemuž tak diváci ve snímku uvidí netradiční působivé záběry. „Naším cílem byl snímek, který bude věrně odrážet činnost a směřování naší automobilky. Všem našim zaměstnancům, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do natáčení nebo se podíleli na přípravách nového filmu, vřele děkujeme. Věřím, že i jim se nový film bude líbit,“ doplnila za projektový tým Simona Danielová z Oddělení vnějších vztahů HMMC.

Záběr z filmu - Svařovna | foto: Bumerang film

Natáčení v automobilce? Jeden velký zážitek, říkají filmaři

„Když jsme se dozvěděli, že právě naše produkce bude na tvorbě filmu pracovat, byli jsme nadšení. Natáčet pro tak velkou firmu, v úžasném prostředí Beskyd, vidět neskutečné technologie a dostat se tam, kam se běžný smrtelník nedostane, mění celé natáčení v jeden velký zážitek. Samozřejmě příprava i samotné natáčecí dny byly velmi náročné, areál HMMC je obrovský a přepravovat celý štáb s technikou nebylo jen tak, ale díky perfektní spolupráci s HMMC týmem jsme to zvládli. Na pokrytí 8minutové stopáže bylo třeba nasbírat velké množství materiálu, proto jsme natáčeli na více kamer a některé dny jsme fungovali na 2 štáby. Opět bychom nebyli schopni toto celé zkoordinovat bez neustálého doprovodu a podpory týmu HMMC a neskutečně vstřícným pracovníkům. Nejprve jsme se vrhli na natáčení ve fabrice samotné, jelikož jsme tyto dny od začátku považovali za ty náročnější a bylo třeba na ně alokovat maximum sil a využít „čerstvé energie“ štábu. Další dny jsme se odebrali do beskydských kopců a do rodinného domu, kde jsme natáčeli naši rodinu, a na závěr jsme hlavní hrdinku Konu Electric převezli do zlínského historického ateliéru, kde jsme vytvořili zajímavé futuristické záběry. Z výsledku jsme nadšení a doufáme, že film bude sklízet úspěch nejen u nás, ale i u kolegů v zahraničí.“

Žaneta Stránská, CEO & Project Director Bumerang Film

Na nový úvodní film HMMC se můžete podívat ZDE: