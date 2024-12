Poctivé české dřevostavby od bratrů Pacákových

Co vás motivovalo začít stavět sruby a roubenky?

Vždy nás s bratrem přitahovala práce se dřevem, takže začít stavět sruby a roubenky bylo pro nás přirozené. Vše se krásně spojilo s tím, že jsme se mohli zdokonalit v této práci v USA, kde jsme strávili asi dva roky. Tam jsme získali potřebné zkušenosti a po návratu do Česka jsme začali budovat vlastní rodinnou firmu.

Co všechno svým zákazníkům dokážete nabídnout?

V současnosti nabízíme kompletní služby v oblasti dřevostaveb. Máme vlastní pilový provoz na Čeladné, kde si sami zpracováváme řezivo a další stavební materiál. Začínali jsme s klasickými kanadskými sruby, ale dnes stavíme i roubenky a dřevostavby kombinující dřevo s dalšími materiály. Kromě staveb nabízíme také široký sortiment přírodních dřevěných produktů – od nesámovaných prken po sochy a rustikální nábytek, který si lze objednat v našem e-shopu. Naší prioritou jsou nefabrikované, přírodní výrobky, takže každý, kdo hledá autentické zpracování dřeva, u nás najde to pravé.

Mají lidé ohledně dřeva a jeho vlastností nějaké obavy, které musíte vyvracet?

Často slyšíme obavy, že dřevo snadno hoří nebo podléhá hmyzu a plísním. Avšak dřevo při správném ošetření a použití masivních trámů má lepší požární vlastnosti než některé jiné materiály, například ocelové konstrukce. Takže ubezpečujeme, že vhodným ošetřením a volbou kvalitního dřeva mohou tyto obavy snadno zmizet.

S dřevostavbami se pojí také téma jejich životnosti. Jak dlouho dokáže roubenka nebo srub při správné údržbě vydržet?

Dřevěné stavby mají potenciál vydržet stovky let. Při správné údržbě a moderních stavebních technologiích může mít dřevostavba životnost kolem 500 let. Klíčové je chránit dřevo před vlhkostí – pokud dřevo není v přímém kontaktu s vodou, může vydržet opravdu dlouho.

Jaké typy projektů aktuálně realizujete? Máte nějaký zajímavý příklad, který by ilustroval možnosti dřevostaveb pro rodinné bydlení nebo jiné účely?

Máme mnoho zajímavých projektů, protože lidé od nás obvykle nechtějí běžné stavby. Stavíme na míru podle jejich přání a každoročně realizujeme unikátní stavby. Mezi naše známé projekty patří například Restaurace Koliba Valaška na Pustevnách nebo Srub U Medvěda u Nového Jičína. Naše realizace jsou rozeseté po celé České republice i Evropě. Kromě dřevostaveb realizujeme i dřevěné prvky do zděných domů.

Co byste poradili lidem, kteří zvažují bydlení ve srubu nebo roubence, ale mají obavy?

Poradil bych jim, aby si o dřevostavbách zjistili co nejvíce informací a vše si dobře promysleli – výběr místa a způsob výstavby jsou zásadní. Také doporučuji, aby při projektování mysleli na to, aby stavba zapadla do krajiny. Rádi lidem poskytneme rady a informace – na našem webu srubypacak.cz najdou základní údaje i kontakty pro případné dotazy.