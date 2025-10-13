Paskov - místo pro život, práci i odpočinek

Díky dobré dopravní dostupnosti se sem můžete dostat nejen vlakem či autobusem, ale také na kole po cyklostezce č. 59, která spojuje krásy Beskyd s industriálním pokladem Ostravy.
Paskov má tu výhodu, že je zde spousta pracovních příležitostí, a zároveň je i blízko Ostravy či Frýdku-Místku, kam se tradičně dojíždělo za prací. Stejně tak jsou snadno dostupné nové pracovní lokality, například Nošovice či Mošnov.
Ve městě působí velmi dobře vybavená základní škola a mateřská škola jako dva samostatné subjekty, funguje zde základní umělecká škola i místní knihovna. Podařilo se navýšit kapacitu mateřské školy, bylo zřízeno i oddělení pro dvouleté děti. V areálu základní školy funguje nová sportovní hala, kde našly své zázemí i sportovní kluby florbalu a házené, které mají v Paskově dlouholetou tradici. Děti tak mají možnost absolvovat předškolní a povinnou školní docházku přímo v Paskově.
K dispozici je mnoho sportovních areálů včetně tělocvičen a hal. Na bohatém společenském a sportovním životě města se podílí přes dvacet zájmových spolků a oddílů sportovních klubů.
Nesmíme zapomenout ani na fungující zdravotní a sociální služby. Ve městě se nacházejí ordinace praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost, stomatologů a gynekologa a lékárna.
Rekonstrukcí pavilonu v areálu zámku na pětadvacet malometrážních bytů, prioritně určených pro seniory, město jednak výrazně navýšilo svůj bytový fond, ale zároveň i zlepšilo podmínky v sociální oblasti. Druhým rokem je rovněž v provozu denní stacionář pro seniory v budově předzámčí, jehož fungování zajišťuje Charita Frýdek-Místek, která má potřebnou odbornost pro poskytování těchto služeb pro osoby, které jsou jinak v domácí péči. Od letošního roku slouží obyvatelům Paskova také další kompletně zrekonstruovaný a zateplený bytový dům s osmi malometrážními byty a bezbariérovým přístupem.
Postavením nové hasičské zbrojnice se podařilo vytvořit zázemí pro výjezdovou jednotku na profesionální úrovni. V ní je i kapacita pro provizorní ubytování pro ty, jejichž domy byly postiženy požárem nebo jinou havárií. Ve městě je postupně budován kamerový systém, který přispěje k monitorování dopravního provozu a mapování negativních jevů na území města.
V Paskově se daří zachovávat dědictví našich předků v podobě mnoha kulturních i přírodních památek. Dokončena byla obnova zámecké kaple a předzámčí, probíhá velká rekonstrukce hlavní budovy zámku, plánovány jsou opravy a využití dalších zámeckých budov. Za povšimnutí a návštěvu stojí také kostel sv. Vavřince, fara z první poloviny 18. století a stejně stará dřevěná sýpka.