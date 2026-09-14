Paskov investuje do lepší budoucnosti

Dokončena byla oprava střechy a fasády. Uvnitř se pracuje na opravě omítek v prvním a druhém podlaží a zároveň se montuje elektroinstalace, probíhají topenářské práce a připravují se nové podlahy. Velké pracovní nasazení si vyžádala oprava podlahy zámeckého atria včetně nového podlahového vytápění, dokončuje se také nové zastřešení atria.
Po rozsáhlé rekonstrukci by se měl zámek znovu otevřít veřejnosti a nabídnout nové využití pro obyvatele i návštěvníky. V přízemí bude umístěna pobočka místní knihovny pro veřejnost a do horního patra se přestěhuje městský úřad.
Další budovou, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, je paskovské kino. Hlavním důvodem rekonstrukce byl nevyhovující energetický stav budovy. Ta se dočkala zateplení, výměny vstupních dveří, oken a kompletní obnovou prošla také střecha, která už byla v technicky nevyhovujícím stavu.
Nová nadstavba bočních částí kina v horním patře nabídne prostory pro spolky, které se zabývají folklórem a pro přípravu vystupujících. Modernizované prostory nabídnou divákům pohodlnější zázemí, kvalitnější techniku i širší možnosti využití. Prostor bude sloužit nejen milovníkům filmů, ale také školám, spolkům nebo organizátorům kulturních akcí.
Díky nedávno realizované modernizaci a rozšíření sportovně-rekreačního centra v Oprechticích se mohou děti i dospělí těšit na kvalitní, bezpečné a volně přístupné zázemí pro sportovní, volnočasové a zájmové aktivity. Tenisové hřiště získalo nový pružný pryžový polyuretanový povrch i oplocení a bude sloužit nejen tenisu, ale také volejbalu a nohejbalu. Původní dětské hřiště bylo kompletně nahrazeno novým, moderním herním prostorem s větším počtem prvků. Dětem nabízí mimo jiné třívěžovou sestavu s lezeckou sítí, dvojitou houpačku, zemní trampolínu, kyvadlovou houpačku, pružinové houpadlo, dvouvěžovou chaloupku s řetězovým mostem a pískoviště. Nově bylo vybudováno také workoutové hřiště s fitness zařízením pro venkovní cvičení a posilování. Modernizována byla rovněž asfaltová plocha pro rekreační míčové hry. Přibylo také zastřešené posezení a nový mobiliář.
Dokončen byl také interiér domu porybného v zámeckém parku, který bude sloužit jako muzeum rybníkářství na Paskovsku. Expozice nabízí také interaktivní prvky určené nejen dětem. Podkroví objektu bude využíváno pro veřejnost – například pro workshopy, oslavy a další společenské akce.
V přístavku vzniklo zázemí pro občerstvení při venkovních akcích konaných v parku. V blízkosti budoucího muzea rybářství bude vybudováno dětské hřiště přírodního charakteru a začala také výstavba dvou tůní, které připomenou původní zámecké sádky.
Revitalizace zámeckého parku zahrne rekonstrukci povrchů stávajících parkových cest a doplnění nových stezek s mlatovým povrchem. Součástí projektu bude také vytvoření tzv. vodního zrcadla a obnova historického náhonu.
Park bude vybaven novým mobiliářem, například lavičkami a stojany na kola. Současně zde proběhne nová výsadba stromů, které nahradí dřeviny odstraněné v rámci nezbytných kácení a dojde také na výsadbu letniček.
Zapomenout nesmíme ani na školní družinu, kde v současné době probíhá realizace projektu zahrnujícího vybudování nástavby. Díky ní budou nově všechna tři oddělení školní družiny fungovat v jednom objektu a na jednom místě.
Součástí projektu je také modernizace konektivity a vybavení prostor novým nábytkem a pomůckami. V objektu školní družiny zároveň vznikne školní poradenské pracoviště, které dosud fungovalo v rámci kabinetu českého jazyka.
I když realizace těchto projektů dočasně ovlivní užívání některých prostor, výsledkem budou modernější, kvalitnější a příjemnější místa, která přinesou vyšší komfort a lepší podmínky pro život obyvatel Paskova i jeho návštěvníků.