Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Participativní rozpočet pro náš obvod 2026 - hlasujte do konce června

Komerční sdělení
V Moravské Ostravě a Přívoze probíhá už 7. ročník participativního rozpočtu Náš obvod. Oživena bude jedna ze čtyř občany navržených lokalit – ta, která získá v hlasování nejvíce hlasů. Hlasujte na www.nasobvod.cz do konce června! O jaká místa, která by mohla projít proměnou, jde?

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Vnitroblok Arbesova – veřejné prostranství mezi MŠ Šafaříkova a domy v ul. Arbesova

Stávající prostor působí zanedbaně, je nedostatečně vybaven prvky pro trávení volného času a nevytváří podmínky pro jeho aktivní využívání. Zdejší obyvatelé proto podporují revitalizaci a modernizaci prostoru s důrazem na vytvoření bezpečného zázemí pro děti a odpočinkové zóny. V proměně je proto navrženo doplnění herních prvků a mobiliáře, v ideálním případě by zde mohly být umístěny houpačky či skluzavka doplněné o vhodné dopadové plochy, balanční lanové prvky pro starší děti a mládež a prvky podporující pohyb a hru venku, například basketbalový koš nebo pohybové malované hry na chodnících. Odpočinková část by uvítala funkční lavičky, minimálně jeden stůl a více zeleně. Revitalizovaný vnitroblok by se tak stal plnohodnotným místem pro trávení volného času, odpočinek i setkávání obyvatel všech generací.

Hřiště pro malé i velké Poděbradova

Na tomto místě jsou pozůstatky starého dětského hřiště, které si zde v minulosti vytvořili sami občané. Zároveň se jedná o velké travnaté plochy, které nemají další využití. Jelikož je v centru města poměrně málo dětských hřišť, obyvatelé by v tomto prostoru uvítali vznik dětského hřiště pro nejmenší s gumovým povrchem, tunelem a nízkým domečkem se skluzavkou. Dále dětské hřiště pro starší děti s vysokým domečkem se skluzavkou, lanovými mosty, horolezeckou stěnou apod., pingpongový stůl, lavičky, odpadkové koše, zástěnu proti slunci popř. vodní prvek. Jelikož se jedná prakticky o centrum Ostravy, hřiště bude sloužit nejen rodinám z blízkého okolí, ale také lidem přijíždějícím sem za prací, kulturou či rekreací.

Zelený vnitroblok Ženíškova

Vnitroblok je nyní pouze zatravněná plocha se vzrostlou zelení, slouží k občasnému venčení psů, ale není jinak využíván. Navrhovaná úprava vnitrobloku klade důraz na přírodní charakter prostoru a podporu komunitního života. Základem návrhu je vytvoření komunitních zahrádek, které umožní obyvatelům pěstování vlastních plodin. Koncept pracuje s využitím stávajících vzrostlých stromů a zeleně, čímž vznikne jakási zelená klidná oáza v centru města. Chybět by neměly ani herní prvky pro děti z přírodních materiálů, například pískoviště a jednoduchá prolézačka, stezka. Celkové řešení směřuje k vytvoření klidného, esteticky kvalitního a ekologicky hodnotného prostoru pro každodenní relaxaci i aktivní využití.

Dětské hřiště Verdunská

V současnosti se zde nachází rozsáhlá travnatá plocha a staré pískoviště, které je kvůli svému špatnému technickému stavu nevyužívané. Celkově vnitroblok neodpovídá požadavkům na kvalitní veřejný prostor. Návrh se proto zaměřuje především na vybudování nového dětského hřiště, které by zahrnovalo nové, atraktivní multifunkční prolézačky z dřevěných a lanových prvků a zpevněnou hrací plochu vhodnou pro různé aktivity. Součástí návrhu je také doplnění mobiliáře, jako jsou lavičky a místa k sezení, odpadkové koše a koše na psí exkrementy pro majitele psů. Vhodným doplňkem by byl i sdílený uzamykatelný box na hračky a sportovní vybavení. Revitalizace vnitrobloku může podpořit sousedské vztahy a přirozené setkávání obyvatel, což přispěje k posílení komunitního života v dané lokalitě.

Nejčtenější

Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Komerční sdělení
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč

Na Bali původně nepřijeli stavět resort. Přijeli se nadechnout. Na chvíli utéct z uspěchané Evropy, vypnout hlavu a zažít ostrov, o kterém slyšeli vyprávět tak poutavě, že ho prostě museli vidět na...

Díky Bosch eBike Systems se elektrokola mění v počítače na kolech

Komerční sdělení
Před jízdou si pohodlně v aplikaci nastavíte vše co potřebujete

Už to dávno není jen hop na kolo a jedu. Moment, máte aktualizovanou aplikaci? A co software v samotném eBiku – ten je up to date? Tradiční cyklisty to možná zarazí, ale uživatelé moderních...

Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Komerční sdělení
Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Výstava FOTOGRAF Josef Sudek / 22. 5. – 1. 11. 2026 / Galerie Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Komerční sdělení
LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Společnost LG Electronics vyhlásila Letní TV Cashback. Akci, která zákazníkům vrátí část kupní ceny nového televizoru přímo na účet. Akce trvá od 22. května do 19. července 2026 a v závislosti na...

Některé interiéry radnice Čtyřky navrhli studenti ZČU

Komerční sdělení
Některé interiéry radnice Čtyřky navrhli studenti ZČU

Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni navrhli interiér obřadní místnosti a zastupitelského sálu nové budovy radnice čtvrtého plzeňského obvodu v Masarykově...

Akademie techniky a řemesel ukáže dětem cestu k budoucímu povolání

Komerční sdělení
Akademie techniky a řemesel ukáže dětem cestu k budoucímu povolání

Akademie techniky a řemesel přiblíží žákyním a žákům posledních ročníků základních škol technické obory, řemeslo i vědecké disciplíny tak, aby je nadchly a motivovaly k dalšímu studiu.

1. června 2026

Trápí vás fibromy? Tyto neškodné výrůstky lze ošetřit i doma

Komerční sdělení
Trápí vás fibromy? Tyto neškodné výrůstky lze ošetřit i doma

Objevili jste na krku či v podpaží drobný výrůstek tělové barvy? Pravděpodobně jde o fibrom. Tyto nezhoubné kožní útvary sice nejsou nebezpečné, ale dokážou esteticky potrápit nebo překážet při...

1. června 2026

Patnáct let jistoty

Komerční sdělení
Patnáct let jistoty

Když pojištění není jen smlouva, ale skutečná pomoc.

1. června 2026

6 důvodů, proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch

Komerční sdělení
Elektrokola s motory Bosch mají vícestupňovou digitální ochranu proti krádeži....

Moderní elektrokola nejsou levná. O to větší zájem je, aby byla chráněna proti odcizení.

1. června 2026

Participativní rozpočet pro náš obvod 2026 - hlasujte do konce června

Komerční sdělení

V Moravské Ostravě a Přívoze probíhá už 7. ročník participativního rozpočtu Náš obvod. Oživena bude jedna ze čtyř občany navržených lokalit – ta, která získá v hlasování nejvíce hlasů. Hlasujte na...

1. června 2026

Investujte do světových akcií bez měnového rizika

Komerční sdělení
Richard Podpiera

Patria Finance přichází s průlomovým řešením pro české investory - prvním korunově zajištěným ETF na globální akcie.

1. června 2026

Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

Komerční sdělení

Jakub Furička řídí Areál Mladé Buky pátým rokem. Původní profesí vedoucí softwarového vývoje vedení celoročního sportovně-zábavního areálu musel převzít téměř ze dne na den. Na strategie svého otce,...

1. června 2026

MS v broušení skla propojí hudbu a řemeslo již 5.- 7. června 2026

Komerční sdělení
MS v broušení skla propojí hudbu a řemeslo již 5.- 7. června 2026

Ve sklárně Rückl v Nižboru se od 5. do 7. června 2026 uskuteční Mistrovství světa v broušení skla (Glass Cutting World Cup) – jedinečné mezinárodní setkání mistrů uměleckého broušení skla, které...

1. června 2026

Kingspan v Hradci pokryje většinu energie z obnovitelných zdrojů

Komerční sdělení
MS v broušení skla propojí hudbu a řemeslo již 5.- 7. června 2026

Fotovoltaika na střeše, geotermální vrty, tepelná čerpadla i využití dešťové vody. Nový závod společnosti Kingspan v Hradci Králové chce ukázat, že i průmyslová výroba může fungovat úsporněji a s...

1. června 2026

Dolní Morava: po škole do vody, po práci do pohody

Komerční sdělení
Dolní Morava: po škole do vody, po práci do pohody

MELORI aqua & spa, největší horské wellness centrum v Česku zve na letní vodní zábavu i relax. Ještě jste ho nezkusili? Pak je možná právě teď ten nejlepší čas vyrazit. Nemusíte se tu ubytovat!...

31. května 2026

Dolní Morava: po škole do vody, po práci do pohody

Komerční sdělení
Dolní Morava: po škole do vody, po práci do pohody

MELORI aqua & spa, největší horské wellness centrum v Česku zve na letní vodní zábavu i relax. Ještě jste ho nezkusili? Pak je možná právě teď ten nejlepší čas vyrazit. Nemusíte se tu ubytovat!...

31. května 2026

Rekonstrukce po částech nebo najednou? Jak se rozhodnout chytře

Komerční sdělení
Rekonstrukce najednou nebo po částech?

Okny fouká, sprchový kout protéká a kuchyň už má nejlepší léta za sebou… Možná se vám v hlavě rodí myšlenka na rekonstrukci. Jenže jak na ni? Pustit se do všeho najednou, nebo postupně po částech?...

29. května 2026  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.