Participativní rozpočet pro náš obvod 2026 - hlasujte do konce června

Vnitroblok Arbesova – veřejné prostranství mezi MŠ Šafaříkova a domy v ul. Arbesova
Stávající prostor působí zanedbaně, je nedostatečně vybaven prvky pro trávení volného času a nevytváří podmínky pro jeho aktivní využívání. Zdejší obyvatelé proto podporují revitalizaci a modernizaci prostoru s důrazem na vytvoření bezpečného zázemí pro děti a odpočinkové zóny. V proměně je proto navrženo doplnění herních prvků a mobiliáře, v ideálním případě by zde mohly být umístěny houpačky či skluzavka doplněné o vhodné dopadové plochy, balanční lanové prvky pro starší děti a mládež a prvky podporující pohyb a hru venku, například basketbalový koš nebo pohybové malované hry na chodnících. Odpočinková část by uvítala funkční lavičky, minimálně jeden stůl a více zeleně. Revitalizovaný vnitroblok by se tak stal plnohodnotným místem pro trávení volného času, odpočinek i setkávání obyvatel všech generací.
Hřiště pro malé i velké Poděbradova
Na tomto místě jsou pozůstatky starého dětského hřiště, které si zde v minulosti vytvořili sami občané. Zároveň se jedná o velké travnaté plochy, které nemají další využití. Jelikož je v centru města poměrně málo dětských hřišť, obyvatelé by v tomto prostoru uvítali vznik dětského hřiště pro nejmenší s gumovým povrchem, tunelem a nízkým domečkem se skluzavkou. Dále dětské hřiště pro starší děti s vysokým domečkem se skluzavkou, lanovými mosty, horolezeckou stěnou apod., pingpongový stůl, lavičky, odpadkové koše, zástěnu proti slunci popř. vodní prvek. Jelikož se jedná prakticky o centrum Ostravy, hřiště bude sloužit nejen rodinám z blízkého okolí, ale také lidem přijíždějícím sem za prací, kulturou či rekreací.
Vnitroblok je nyní pouze zatravněná plocha se vzrostlou zelení, slouží k občasnému venčení psů, ale není jinak využíván. Navrhovaná úprava vnitrobloku klade důraz na přírodní charakter prostoru a podporu komunitního života. Základem návrhu je vytvoření komunitních zahrádek, které umožní obyvatelům pěstování vlastních plodin. Koncept pracuje s využitím stávajících vzrostlých stromů a zeleně, čímž vznikne jakási zelená klidná oáza v centru města. Chybět by neměly ani herní prvky pro děti z přírodních materiálů, například pískoviště a jednoduchá prolézačka, stezka. Celkové řešení směřuje k vytvoření klidného, esteticky kvalitního a ekologicky hodnotného prostoru pro každodenní relaxaci i aktivní využití.
V současnosti se zde nachází rozsáhlá travnatá plocha a staré pískoviště, které je kvůli svému špatnému technickému stavu nevyužívané. Celkově vnitroblok neodpovídá požadavkům na kvalitní veřejný prostor. Návrh se proto zaměřuje především na vybudování nového dětského hřiště, které by zahrnovalo nové, atraktivní multifunkční prolézačky z dřevěných a lanových prvků a zpevněnou hrací plochu vhodnou pro různé aktivity. Součástí návrhu je také doplnění mobiliáře, jako jsou lavičky a místa k sezení, odpadkové koše a koše na psí exkrementy pro majitele psů. Vhodným doplňkem by byl i sdílený uzamykatelný box na hračky a sportovní vybavení. Revitalizace vnitrobloku může podpořit sousedské vztahy a přirozené setkávání obyvatel, což přispěje k posílení komunitního života v dané lokalitě.