Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Komerční sdělení
Parkování v Ostravě je zase o něco jednodušší. V podzemní části parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách je vyhrazeno 50 abonentních míst, která si nyní můžete pohodlně sjednat online.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online | foto: Ostravské komunikace a. s.

Ostrava výrazně posílila parkovací kapacity. Nabízí moderní parkovací domy a parkoviště s dostatečným počtem míst a uživatelským komfortem, o který se starají Ostravské komunikace. Nejčerstvější novinkou je nákup abonentních parkovacích míst u ostravské městské nemocnice přes portál ostrava.parkum.cz. Ten motoristům umožňuje zajistit si místo pro své vozidlo bez starostí – rychle, snadno a odkudkoli. Cena včetně daně z přidané hodnoty je 2500 korun za měsíc.

Provoz parkovacího domu u nemocnice zajišťuje městská akciová společnost Ostravské komunikace. Celkem má na starosti více než 2700 parkovacích míst v Ostravě včetně těch na ulicích s parkovacími automaty.

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online
Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Parkovací domy jsou praktickou volbou

Lidé i firmy stále častěji vyhledávají parkovací domy. „Auto je v nich cháněné před nepřízní počasí, zvláště teď na podzim a pak samozřejmě v zimě. Výhodou je také to, že disponují dostatkem volných míst,“ říká ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý. Ceny parkovného obvykle určuje statutární město Ostrava a liší se podle lokality a typu parkování. Konkrétní částky si lidé mohou předem snadno vyhledat na webu Ostravských komunikací www.okas.cz v sekci Parkování.

Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách zahrnuje i lékárnu

Auta pacientů, návštěvníků, zaměstnanců ostravské Městské nemocnice i firem a předplatitelů bez problémů pojme už zmíněný prostorný a snadno dostupný parkovací dům, který nabízí celkem 465 míst a pohodlný přístup přímo k areálu nemocnice na Fifejdách. Zaparkovat se zde dá rychle, bez složitého hledání parkovacího místa v okolních ulicích. Součástí parkovacího domu je navíc komfortní nemocniční lékárna, která je v provozu sedm dní v týdnu.

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Podzemní parkoviště pod Ostravskou univerzitou

Přímo v centru Ostravy jen kousek od Divadla Antonína Dvořáka, Divadla loutek, Staré radnice, rezidenčního projektu Nové lauby a Masarykova náměstí najdete velkorysé podzemní parkoviště pod Ostravskou univerzitou. Je v něm 155 míst, je určeno široké veřejnosti a je skvělou volbou, pokud se chce člověk vyhnout zdlouhavému kroužení kolem centra a zaparkovat v kultivovaném zastřešeném prostoru.

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Za kulturou do Poruby už se dá jet ve větším klidu

Pokud jedete na koncert, na divadelní představení nebo do kina v Domě kultury Poklad v Ostravě–Porubě, můžete využít dva parkovací domy přímo u Pokladu. Jsou ideálním řešením, i když přijedete ve velké róbě nebo smokingu. Nacházejí se totiž doslova jen pár kroků od vstupu do zmíněného centra kulturního dění a nabízejí bezpečné a komfortní parkování i při větších akcích. Kapacita je po nedávném rozšíření 130 míst.

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Garáže Dubina ulehčují sídlišti

Motoristům, kteří míří do nejlidnatějšího městského obvodu Ostrava-Jih, jsou určeny garáže Dubina na ulici Horní u mostu Vlasty Vlasákové. Strategická poloha a snadná dostupnost MHD z nich dělají dobrou volbu jak pro obyvatele sídliště, tak pro návštěvníky Ostravy. V garážích je k dispozici i vysavač a praktická ruční myčka. V garážích se samozřejmě dá parkovat i dlouhodobě, předplatitelé mohou mít přímo určené garantované místo.

Moderní služby pro pohodlí řidičů

Ke všem parkovacím domům a parkovištím, která mají na starosti Ostravské komunikace, funguje nonstop dispečink. Řidičům poskytuje okamžitou vzdálenou asistenci a pomoc – ať už při placení, v případě technických potíží nebo při využívání městských dobíjecích stanic pro elektromobily.

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Za parkovací místa ve správě Ostravských komunikací lze už dnes ve většině případů platit snadno a rychle i platební kartou přímo u výjezdu. Předplatit si můžete parkovné i přes web Ostravských komunikací, který vás přes sekci Parkování navede na portál ostrava.parkum.cz. Potřebujete doklad o zaplacení parkovného? Stačí si na webu společnosti kliknout na sekci Tisk účtenky za parkování.

Vyzkoušejte pohodlné možnosti parkování v parkovacích domech, podzemních garážích, na parkovištích s pohodlným odbavením a zjistěte, že najít místo může být rychlé a bez stresu.

www.okas.cz

Nejčtenější

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

Nový ComfortJet: vlak, ve kterém se budete těšit i na cestu domů

Komerční sdělení

Rychlý, pohodlný a zábavný. Nové vlaky ComfortJet Českých drah mění pohled na cestování po kolejích. Nabízí wi-fi zdarma, dětské kino, palubní portál plný filmů i restaurační vůz s teplým jídlem.

Pohodlné nakupování v Kuřimi pro všechny

Komerční sdělení

Fuertes Development chystá rozšíření Obchodní galerie Zahrádky o fastfood i nábytkářský řetězec.

Kyberšmejdi vs. AI babička Alenka: kdo koho nachytá?

Komerční sdělení

„Z vašeho účtu proběhla platba v cizině!“ Na podobná sdělení lákají telefonní podvodníci své oběti. V Česku těchto útoků přibývá. Operátor O2 proto nasadil do boje AI babičku Alenku – virtuální...

CNC frézař Martin Češka nejlepším mladým Čechem na EuroSkills

Komerční sdělení

Česká výprava veze z EuroSkills cenné zkušenosti. Nejlepším národním výkonem se prezentoval Martin Češka, který se v soutěži CNC frézařů nabité silnou konkurencí umístil na 11. místě.

20 let se společností ASEKOL

Komerční sdělení

Červené kontejnery, půl milionu tun elektroodpadu a udržitelná budoucnost.

22. září 2025

ESAB Vamberk vyrábí dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení

Ve východočeském Vamberku se už skoro 90 let vyrábějí svařovací dráty, bez nichž by se neobešla auta, mosty ani mnohé stavby po celém světě. Závod firmy ESAB si přitom zachovává svou atmosféru a v...

22. září 2025

ESAB Vamberk vyrábí dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení

Ve východočeském Vamberku se už skoro 90 let vyrábějí svařovací dráty, bez nichž by se neobešla auta, mosty ani mnohé stavby po celém světě. Závod firmy ESAB si přitom zachovává svou atmosféru a v...

22. září 2025

Dentobus vyrazil za dětmi. Podívá se jim na zoubky

Komerční sdělení

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s krnovskou nemocnicí spustil pilotní projekt. Tým odborníků navštíví 10 základních škol s pojízdnou stomatologickou ordinací - Dentobusem a zkontroluje zuby více...

22. září 2025

Rekonstrukce bez kompromisů: Dveře, které chrání i zdobí

Komerční sdělení

Rekonstrukce je šance, jak si vytvořit domov, ve kterém se budete cítit příjemně a bezpečně. Jedním z hlavních funkčních i designových prvků každé domácnosti jsou dveře. Vyplatí se je vybírat velmi...

22. září 2025

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím: zbavte se ostychu a začněte mluvit

Komerční sdělení

Mluvit anglicky sebevědomě patří mezi nejčastější cíle, které si lidé v oblasti vzdělávání dávají. Jenže realita bývá složitější – známe spoustu slovíček, máme za sebou roky výuky, ale když přijde na...

22. září 2025

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Komerční sdělení

Parkování v Ostravě je zase o něco jednodušší. V podzemní části parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách je vyhrazeno 50 abonentních míst, která si nyní můžete pohodlně sjednat...

22. září 2025

EDUCA 2025: Brigády, praxe a tipy, jak se dostat na vrchol

Komerční sdělení

Makro na Educe jede naplno! Nejen že je tradičním partnerem veletrhu, ale zasáhne téměř do všech programů – a ještě vystavovatelům servíruje kávu i občerstvení.

22. září 2025

Bývalá restaurace U Majáku znovu zažehne jiskru své slávy

Komerční sdělení

Park přátelství, jak se vžilo říkat Chvojkovým lomům, v Plzni na Slovanech určitě stojí za to navštívit. Zelená oáza plná hravých prvků a malebných zákoutí je příjemným ostrovem v betonové džungli...

22. září 2025

To se (vy)hodí aneb říjen v Auparku

Komerční sdělení

Říjen bude rozfoukaný barvami i náladami, ale v Auparku bude držet tenhle měsíc pohromadě jedno hlavní téma: recyklace. Ne jako povinnost, ale jako inspirace, která umí být hravá, udržitelná i...

22. září 2025

„S obezitou se nesmiřujte, ale bojujte,“ říká žena lehčí o 30 kg

Komerční sdělení

Kombinace obezity a řady let strávených na nohou při práci v rodinných restauracích byly nejspíš faktory, kvůli nimž se dnes sedmapadesátiletá Bohumila „propracovala“ až k totální endoprotéze obou...

22. září 2025

Hodinky pro outdoorové sportovce. Huawei v Paříži uvedl Watch GT 6

Komerční sdělení

Huawei 19. 9. na globální akci v Paříži odprezentoval nové inovativní produkty. Pod mottem „Ride the Wind“ debutovala nová generace oblíbené řady Watch GT 6, Watch Ultimate 2 určená zejména nadšencům...

22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.