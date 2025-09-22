Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Ostrava výrazně posílila parkovací kapacity. Nabízí moderní parkovací domy a parkoviště s dostatečným počtem míst a uživatelským komfortem, o který se starají Ostravské komunikace. Nejčerstvější novinkou je nákup abonentních parkovacích míst u ostravské městské nemocnice přes portál ostrava.parkum.cz. Ten motoristům umožňuje zajistit si místo pro své vozidlo bez starostí – rychle, snadno a odkudkoli. Cena včetně daně z přidané hodnoty je 2500 korun za měsíc.
Provoz parkovacího domu u nemocnice zajišťuje městská akciová společnost Ostravské komunikace. Celkem má na starosti více než 2700 parkovacích míst v Ostravě včetně těch na ulicích s parkovacími automaty.
Parkovací domy jsou praktickou volbou
Lidé i firmy stále častěji vyhledávají parkovací domy. „Auto je v nich cháněné před nepřízní počasí, zvláště teď na podzim a pak samozřejmě v zimě. Výhodou je také to, že disponují dostatkem volných míst,“ říká ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý. Ceny parkovného obvykle určuje statutární město Ostrava a liší se podle lokality a typu parkování. Konkrétní částky si lidé mohou předem snadno vyhledat na webu Ostravských komunikací www.okas.cz v sekci Parkování.
Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách zahrnuje i lékárnu
Auta pacientů, návštěvníků, zaměstnanců ostravské Městské nemocnice i firem a předplatitelů bez problémů pojme už zmíněný prostorný a snadno dostupný parkovací dům, který nabízí celkem 465 míst a pohodlný přístup přímo k areálu nemocnice na Fifejdách. Zaparkovat se zde dá rychle, bez složitého hledání parkovacího místa v okolních ulicích. Součástí parkovacího domu je navíc komfortní nemocniční lékárna, která je v provozu sedm dní v týdnu.
Podzemní parkoviště pod Ostravskou univerzitou
Přímo v centru Ostravy jen kousek od Divadla Antonína Dvořáka, Divadla loutek, Staré radnice, rezidenčního projektu Nové lauby a Masarykova náměstí najdete velkorysé podzemní parkoviště pod Ostravskou univerzitou. Je v něm 155 míst, je určeno široké veřejnosti a je skvělou volbou, pokud se chce člověk vyhnout zdlouhavému kroužení kolem centra a zaparkovat v kultivovaném zastřešeném prostoru.
Za kulturou do Poruby už se dá jet ve větším klidu
Pokud jedete na koncert, na divadelní představení nebo do kina v Domě kultury Poklad v Ostravě–Porubě, můžete využít dva parkovací domy přímo u Pokladu. Jsou ideálním řešením, i když přijedete ve velké róbě nebo smokingu. Nacházejí se totiž doslova jen pár kroků od vstupu do zmíněného centra kulturního dění a nabízejí bezpečné a komfortní parkování i při větších akcích. Kapacita je po nedávném rozšíření 130 míst.
Garáže Dubina ulehčují sídlišti
Motoristům, kteří míří do nejlidnatějšího městského obvodu Ostrava-Jih, jsou určeny garáže Dubina na ulici Horní u mostu Vlasty Vlasákové. Strategická poloha a snadná dostupnost MHD z nich dělají dobrou volbu jak pro obyvatele sídliště, tak pro návštěvníky Ostravy. V garážích je k dispozici i vysavač a praktická ruční myčka. V garážích se samozřejmě dá parkovat i dlouhodobě, předplatitelé mohou mít přímo určené garantované místo.
Moderní služby pro pohodlí řidičů
Ke všem parkovacím domům a parkovištím, která mají na starosti Ostravské komunikace, funguje nonstop dispečink. Řidičům poskytuje okamžitou vzdálenou asistenci a pomoc – ať už při placení, v případě technických potíží nebo při využívání městských dobíjecích stanic pro elektromobily.
Za parkovací místa ve správě Ostravských komunikací lze už dnes ve většině případů platit snadno a rychle i platební kartou přímo u výjezdu. Předplatit si můžete parkovné i přes web Ostravských komunikací, který vás přes sekci Parkování navede na portál ostrava.parkum.cz. Potřebujete doklad o zaplacení parkovného? Stačí si na webu společnosti kliknout na sekci Tisk účtenky za parkování.
Vyzkoušejte pohodlné možnosti parkování v parkovacích domech, podzemních garážích, na parkovištích s pohodlným odbavením a zjistěte, že najít místo může být rychlé a bez stresu.