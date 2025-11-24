Ostravská vánoční tramvaj září v ulicích

Její jízdní řád je k dispozici na dpo.cz/vanocnitramvaj. Návrh vánoční tramvaje vznikal ve spolupráci DPO, Meat Designu a v rámci soutěže vybraného grafického studia. Vánočka, kterou je i letos nejmodernější tramvaj z vozového parku DPO Škoda 39T, je polepena speciální reflexní folií, která dá vyniknout prvkům s neonovým efektem.
„Vánoční tramvaj pro nás není jen ozdobený vůz, je to připomínka, že i v každodenním spěchu se dá najít okamžik, který člověka potěší. Pokud Vánočka v někom probudí úsměv, vzpomínku na dětství nebo jen malou chvíli klidu uprostřed zimního shonu, splnila svůj úkol. MHD má spojovat a to během Vánoc platí dvojnásob,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.
„Těší nás, že i letos může naše vánoční tramvaj udělat radost všem Ostravanům. Věříme, že rozzáří nejen dětské oči, ale i oči všech, kteří zahlédnou její světlo v ulicích. Přáli jsme si, aby projela celým městem a dostala se opravdu do každého koutu Ostravy, a proto bude opět křižovat centrum i jednotlivé městské obvody na různých linkách. Uvnitř cestující najdou také přehled akcí Ostravských Vánoc, které každoročně přinášejí do města sváteční atmosféru,“ uvádí Jan Dohnal, primátor Ostravy.
„Studio Glyf vytvořilo návrh vánoční tramvaje, který se nesnaží utíkat k minimalistickým řešením. Naopak. Vědomě jsme si vzali prostor pro poctivou pohádkovou atmosféru, která je Vánocům vlastní. Chtěli jsme tramvaj, která neurazí žádného Ostraváka, bude srozumitelná dětem i teenagerům a zároveň v ní poznáme naše město. Proto jsme zkombinovali ostravské dominanty s výraznými ilustrovanými vánočními motivy,“ dodává Michal Blažek z grafického studia Glyf.
Součástí programu uvnitř vánoční tramvaje je i letos opět spolupráce s bezpečnostními složkami. Policejní preventisté budou ve voze edukovat na téma bezpečné cestování.
„Jsme rádi, že cestující mohou přímo ve vánoční tramvaji najít i přehled programu Ostravských Vánoc a akcí jednotlivých městských obvodů. Věříme, že je to příjemná pozvánka k objevování vánočních a adventních trhů po celé Ostravě a k užití si sváteční atmosféry naplno,“ uvedla za Ostravské Vánoce Pavlína Merendová.
I letos v předvánoční čas pořádá DPO tradiční Tyrkysovou sbírku, charitativní projekt podporující místní neziskovky. Od 10. do 13. listopadu 2025 jezdili ve vozidlech MHD dobrovolníci s kasičkami za doprovodu asistentů přepravy. Lidé se mohou do sbírky aktuálně zapojit i koupí Tyrkysové jízdenky nebo příspěvkem přes QR kód na webu tyrkysovasbirka.cz, kde najdou také podrobné informace o všech podporovaných projektech.
Grantová komise, složená z osobností města Ostravy, vybrala pro letošní Tyrkysovou sbírku tyto čtyři projekty: Útulnější a stále bezpečné bydlení, Aktivizační činnosti pro psychicky nemocné duše, Výuka první pomoci dětí a mládeže a projekt Slyšíme se, Ostravo?