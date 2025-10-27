Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Navrhnout konkrétní osobnosti mohou zřizovatelé nebo ředitelé škol či školských zařízení, ale také pedagogické kolektivy, školské rady, členové rady nebo zastupitelstva města, zákonní zástupci a v neposlední řadě veřejnost. Návrhy lze podávat do 9. ledna 2026. Slavnostní udílení cen proběhne 26. března 2026 od 17 hodin v divadle D12. Datum bylo zvoleno symbolicky, krátce před oslavami Dne učitelů, kterým je 28. březen.
Příslušné ocenění pak bude udělováno ve čtyřech kategoriích a týká se pracovníků působících v mateřských i základních školách a školských zařízeních zřízených městem, městskými obvody a dalšími zřizovateli (soukromé, církevní apod.) v Ostravě. Kategorie, ve kterých se budou ceny předávat, jsou následující:
- Mimořádná pedagogická osobnost
- Ocenění za celoživotní pedagogickou činnost
- Ředitel školy
- Odborník školního poradenského pracoviště
Nominant může být navržen pouze v jedné z výše uvedených kategorií, přičemž všechny podané návrhy v rámci jednotlivých kategorií budou následně zkonzultovány se zřizovateli.
„Statutární město Ostrava vnímá právě Den učitelů jako ideální příležitost, kdy vyjádřit pracovníkům škol vděk, uznání a respekt za to, co a jak dělají. Školství a vzdělávání máme dlouhodobě mezi svými prioritami, protože právě to jsou ony pomyslné klíče odemykající bránu k dlouhodobé prosperitě a společenské i kulturní vyspělosti,“ konstatovala náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. „Oceněním výjimečných učitelů a pracovníků dalších profesí z oboru tak dáváme najevo nejen to, že si coby město jejich práce velmi vážíme, ale také že chováme v úctě a středu naší pozornosti školství jako celek.“
Návrhy došlé v řádném termínu nejprve posoudí magistrátní komise pro vzdělávání, vědu a výzkum, která jim zároveň přidělí bodové hodnocení. Podle něj pak sestaví pořadí navržených pracovníků. Na jeho základě rozhodne rada města o samotném ocenění nominovaných.
Pro podání návrhů je nezbytné použít předepsaný formulář k jednotlivým vyhlášeným kategoriím. Ten je dostupný na Odkaz.
Vlastní podání lze provést několika způsoby:
- Poštou na adresu: Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, Odbor kultury a školství, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- Datovou schránkou na: 5zubv7w
- E-mailem s el. podpisem na elektronickou podatelnu posta@ostrava.cz
Podrobné informace spolu s přehledem oceněných v uplynulých ročnících najdete na https://talentova.cz/projekty-mesta/den-ucitelu-a-reditel-skoly/.