Ostrava sází na nové parkovací domy i jednotný systém

Cílem je omezit parkování v ulicích, uvolnit prostor pro lidi, zeleň a cyklisty a zároveň nabídnout dostatek parkovacích kapacit tam, kde jsou nejvíce potřeba.
Nové parkovací domy tak vznikají především u nemocnic, kulturních center nebo turistických atrakcí. V posledních letech Ostrava dokončila například objekty u Městské nemocnice Ostrava, Zoo Ostrava nebo v Porubě u DK Poklad. Řidiči mířící do centra města mohou využít i podzemní garáže pod kampusem Ostravské univerzity.
Dlouhodobé parkování je možné v novém bytovém domě Nové Lauby v centru Ostravy. O pronájem místa můžou zájemci požádat písemně na majetkovém odboru města. K dispozici jsou stání i pro vozy LPG/CNG či držitele průkazu ZTP/ZTP-P a nechybí ani dobíjecí stanice pro elektromobily. Více informací je uvedeno na webu byty.ostrava.cz.
Další projekty už jsou v běhu. U Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vzniká architektonicky výrazný objekt s 600 místy, který doplní infrastrukturu v okolí budoucího koncertního sálu a Černé kostky. Nový pětipatrový parkovací dům se staví také ve Fakultní nemocnici Ostrava. Hotový má být v létě 2026.
Podzemní parkovací dům pro 116 aut se chystá i v Porubě v ulici Budovatelská. „Naším cílem není jen vybudovat více parkovacích míst, ale především proměnit způsob, jakým město s parkováním pracuje. Ideální jsou řešení, kdy mohou být auta ukryta pod zemí a povrch zůstane pro zeleň, pěší nebo veřejný prostor. Takové stavby jsou ale velmi finančně náročné. Přesto se nám daří podobné projekty v Ostravě realizovat. Například chystaný parkovací dům v ulici Budovatelská v Porubě, jehož střecha bude sloužit jako hřiště pro střední školu. Je to ukázka dobré praxe, jak lze prostor využít logicky, efektivně a s ohledem na potřeby obyvatel,“ uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Lucie Baránková Vilamová.
Součástí modernizace je i jednotný elektronický parkovací systém, který umožňuje rezervaci místa a platbu kartou či mobilem přes web https://ostrava.parkum.cz. „Jednotný parkovací systém je důležitým krokem k tomu, aby parkování v Ostravě bylo přehledné, efektivní a uživatelsky přívětivé. Cílem je sjednotit parkovací objekty a plochy v majetku města do jednoho logického celku. Moderní technologie nám umožňují nabídnout komfortní a chytré parkování bez papírových lístků, s jednoduchou platbou a jasnou informací o dostupnosti míst. Tak jak to funguje v moderních evropských městech,“ říká náměstek primátora pro majetek Jiří Vávra. Nový systém již město používá na šesti místech a počítá se s ním i pro nový parkovací dům u krajského úřadu.