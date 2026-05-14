Ostrava je na rozcestí, směr má ukázat veřejná debata

Měla by jít centrem Ostravy dálnice, nebo klidnější komunikace s napojením na nové čtvrti? Ve středu 20. května o tom bude velká veřejně přístupná diskuze Ostrava pro budoucnost!!! v aule Gong v Dolních Vítkovicích.

DOV Gong - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.

DOV Gong - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.

DOV Zahrada - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.
DOV Bolt z lávky - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.
DOV Svět techniky - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.
Hotel VP1 Art - Cylinders Holding a.s.
Ostrava už není 300tisícové město a dál se vylidňuje. Zvrátit to mohou připravené velké developerské projekty. Podmínkou je dořešení dopravy v širším centru. Nové pohledy na věc i provokativní otázky má přinést rozsáhlá debata veřejnosti, odborníků na architekturu, development a urbanismus, politiků i byznysmenů. Začíná 20. května už od 13 hodin, potrvá až do večera a lidé, které Ostrava zajímá, mají na kteroukoli část programu vstup zdarma. Stačí se jen registrovat přes kalendář akcí na www.dolnivitkovice.cz nebo přes QR kód v pozvánce.

Centrum města zahrnuje mnohem více lokalit než jen typické Masarykovo náměstí v Moravské Ostravě. Mimo jiné zasahuje až do vítkovické Dolní oblasti. Území, které bylo původně nepřístupné pro veřejnost, prošlo světově unikátní konverzí a je dnes druhou nejnavštěvovanější lokalitou v ČR.

Nyní se však objevil návrh nové dopravní infrastruktury, který může významně negativně ovlivnit přístupnost a funkčnost Dolních Vítkovic i rozvoj širšího centra města. „S problematikou dopravní infrastruktury se potýkají i další investoři významných projektů připravovaných na území Ostravy,“ říká Pavel Štefánik, předseda představenstva společnosti Vítkovice, která má jako velký vlastník pozemků rozsáhlé záměry.

Problematický je návrh na uzavření ostravské ulice Ruská pro osobní automobily, výstavbu víceúrovňového křížení na ulici Místecké nebo vysokokapacitní propojení ulic Místecká a Frýdecká a také Místecké a významné páteřní komunikace Rudná. Tyto záměry podle jejich oponentů nevytváří infrastrukturu pro rozvoj města, ale naopak pro jeho zablokování.

„Ostrava má z pohledu investorů velký potenciál stát se moderním velkoměstem. Ale pro plné využití všech možností je potřeba vnímat veřejný prostor účelně, se snahou přitáhnout lidi zpět do města,“ míní šéf Vítkovic Štefánik.

Silnice mohou být moderními zelenými bulváry umožňujícími volný pohyb chodců, cyklistů, aut i prostředků městské hromadné dopravy. Bariéry, které dnes čtyřproudé silnice v Ostravě tvoří, je možné změnit a zpřístupnit tak nové části města, které byly dosud pro veřejnost skryty.

Vítkovice chtějí společně s Cylinders Holding Jana Světlíka, společností RT TORAX, projektem nové čtvrti Žofinka a špičkovými architekty změnit pohled místní samosprávy, státní správy, investorů i občanů na centrum Ostravy a dopravní infrastrukturu.

Vznikla tak neformální „akční skupina“, jejímž cílem je rozvoj centra města. Usiluje o zvětšení centra Ostravy co do prostoru i počtu obyvatel a o účelné napojení na dopravní infrastrukturu. Ta by se mohla po mnoha desetiletích zbavit nánosu socialistického plánování a vytvořit moderní dopravní systém pro třetí největší město v ČR, které může být rázem českou jedničkou – v odvážné proměně, pro jakou se bude v tuzemsku těžko hledat srovnání. Zajímat by to mělo i stát. Ostravská skupina totiž navíc hodlá ušetřit státní peníze, které měly směřovat na rozšíření „dálnice“ po Místecké ulici uprostřed města.

