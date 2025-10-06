Opavský školní statek se stává živou učebnicí budoucích farmářů

Právě byla za pomoci evropských peněz dokončena moderní multifunkční učebna za více než 10 milionů korun. A startuje další investice.
Nová učebna, která pojme až 30 studentů, nabízí nejen teoretickou výuku, ale i praktické demonstrace zemědělských postupů. Nechybí ani interaktivní dotykový monitor, nové šatny, sociální zázemí a kabinet. „Chceme, aby se výuka odehrávala přímo v prostředí, kde se žáci učí pracovat s reálnými technologiemi,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica. Učebnu bude využívat až 350 studentů oborů jako Zahradník, Zemědělec – farmář a Agropodnikání.
„Celá investice vyšla na 10,6 milionu korun, z toho 7,7 milionu jsme získali z Operačního programu Spravedlivá transformace. Stavba trvala rok,“ upřesňuje náměstek hejtmana pro investice Michal Kokošek.
A startuje další investice – rekonstrukce posklizňové linky a výstavba nového sila s kapacitou 950 tun. Díky moderním technologiím bude možné obilí skladovat efektivněji a výhodněji prodávat. „Nové silo bude propojeno s linkou, což umožní ukončení nájmu nevyhovujících skladů ve Stěbořicích,“ doplňuje hejtman Josef Bělica. Cena? 50,1 milionu korun z krajského rozpočtu.
Od roku 2017 už Moravskoslezský kraj do statku investoval přes 195 milionů korun. Postavily se nové skleníky, odchovna býků, opravily se střechy, pořídily stroje, vznikl drobnochov i odborné učebny. A plány do budoucna? Kompostárna, gardencentrum, ovocná školka, učebna na zpracování medu, mobilní sýrárna nebo fotovoltaika.