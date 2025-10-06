Opavský školní statek se stává živou učebnicí budoucích farmářů

Moravskoslezský kraj to se zemědělským vzděláváním myslí vážně. V areálu Školního statku v Opavě, který slouží jako výukové centrum Masarykovy střední školy zemědělské a přírodovědné, se dějí věci!

Opavský školní statek se stává živou učebnicí | foto: Moravskoslezský kraj

Právě byla za pomoci evropských peněz dokončena moderní multifunkční učebna za více než 10 milionů korun. A startuje další investice.

Nová učebna, která pojme až 30 studentů, nabízí nejen teoretickou výuku, ale i praktické demonstrace zemědělských postupů. Nechybí ani interaktivní dotykový monitor, nové šatny, sociální zázemí a kabinet. „Chceme, aby se výuka odehrávala přímo v prostředí, kde se žáci učí pracovat s reálnými technologiemi,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica. Učebnu bude využívat až 350 studentů oborů jako Zahradník, Zemědělec – farmář a Agropodnikání.

Opavský školní statek se stává živou učebnicí

„Celá investice vyšla na 10,6 milionu korun, z toho 7,7 milionu jsme získali z Operačního programu Spravedlivá transformace. Stavba trvala rok,“ upřesňuje náměstek hejtmana pro investice Michal Kokošek.

A startuje další investice – rekonstrukce posklizňové linky a výstavba nového sila s kapacitou 950 tun. Díky moderním technologiím bude možné obilí skladovat efektivněji a výhodněji prodávat. „Nové silo bude propojeno s linkou, což umožní ukončení nájmu nevyhovujících skladů ve Stěbořicích,“ doplňuje hejtman Josef Bělica. Cena? 50,1 milionu korun z krajského rozpočtu.

Opavský školní statek se stává živou učebnicí
Opavský školní statek se stává živou učebnicí

Od roku 2017 už Moravskoslezský kraj do statku investoval přes 195 milionů korun. Postavily se nové skleníky, odchovna býků, opravily se střechy, pořídily stroje, vznikl drobnochov i odborné učebny. A plány do budoucna? Kompostárna, gardencentrum, ovocná školka, učebna na zpracování medu, mobilní sýrárna nebo fotovoltaika.

Opavský školní statek se stává živou učebnicí

6. října 2025

Komerční sdělení

Moravskoslezský kraj to se zemědělským vzděláváním myslí vážně. V areálu Školního statku v Opavě, který slouží jako výukové centrum Masarykovy střední školy zemědělské a přírodovědné, se dějí věci!

6. října 2025

