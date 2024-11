ODISka nabízí cestujícím daleko víc, než mnozí tuší…

Velká část Ostraváků, Opaváků, Havířováků, Karviňáků a obyvatel dalších velkých měst v kraji používá ODISku jako tzv. měsíčník, tedy dlouhodobou časovou jízdenku s nahranou zónou zahrnující území příslušného města. V rámci takto zakoupených zón a příslušného časového období může držitel ODISky cestovat všemi dopravními prostředky zařazenými do ODIS bez omezení, tedy i regionálními autobusy nebo vlaky.

Ne každý však ví, že na ODISce je k dispozici elektronická peněženka, kam lze nahrát tzv. elektronické peníze (např. na e-shopu ODIS www.odiska.cz, u pokladních přepážek na nádražích nebo u řidičů regionálních autobusů). Z této peněženky pak může cestující uhradit své jízdné tam, kde nemá zakoupen kupón dlouhodobé časové jízdenky, ale také nakoupit jízdné pro spolucestujícího nebo zavazadlo. Ve většině případů je takto zakoupené jízdné nezanedbatelně nižší než při platbě v hotovosti.

Například pokud držitel ODISky s nahranou ostravskou zónou č. 1 jede na výlet z Ostravy na Pustevny, tzn. pojede vlakem do Frenštátu pod Radhoštěm a autobusem pak do Trojanovic na Ráztoku, může ušetřit téměř 90 korun. Pokud je totiž takový držitel ODISky znalý a má nahrán ve své elektronické peněžence na ODISce potřebný obnos, zaplatí za jízdu z Ostravy střed na Ráztoku celkem pouze 76 Kč (jízdenku na vlak si koupí za 68,50 Kč a na autobus za 7,50 Kč). S cestou zpět tak vyjde celý výlet na 152 Kč. Naopak neznalý cestující si za hotové peníze koupí vlakovou jízdenku z Ostravy střed do Frenštátu pod Radhoštěm, a pak v autobuse z Frenštátu na Ráztoku další jízdenku, dohromady za 118 Kč, s cestou zpět pak za 236 Kč.

Vyplatí se ale prověřit si i možnosti zvýhodněných jízdenek. Pokud totiž v rámci výše zmíněného výletu cestují alespoň dva cestující za obyčejné jízdné, vyplatí se jim 24hodinová jízdenka síťová skupinová za 300 Kč, na kterou může cestovat dohromady až 5 cestujících bez omezení věku, a to třeba i se psem.

ODISka je univerzálním nosičem jízdenky nejen v celém Moravskoslezském kraji

ODISka je dominantně propojena s Moravskoslezským krajem, kde je v rámci linek zařazených do integrovaného dopravního systému ODIS jedno, jestli jedete vlakem, autobusem, trolejbusem nebo tramvají.

Málokdo ale také ví, že ODISku je možné využít k úhradě jízdného také na linkách regionální autobusové a železniční dopravy ve Zlínském kraji.

ODISka jako nosič dalších benefitů

Výhodným jízdným přitom benefity ODISky zdaleka nekončí. Držitelé platných ODISek mohou v rámci benefitního programu využít slevu 25 % na vstupném na krajské památky zapojené do akce S ODISkou na hrad. Kromě toho je benefitní program rozšířen o další turisticky zajímavá místa v kraji, kde je držitelům ODISky poskytnuta sleva 15 % u všech zapojených účastníků projektu Technotrasy. Aktuální seznam zapojených subjektů naleznete na www.odis.cz/benefity.

Mít ODISku se prostě vyplatí!