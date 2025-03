Ocelářská výroba má svoje kouzlo i perspektivu

VS Kvarto | foto: VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Rozlehlý areál společnosti VÍTKOVICE STEEL s výrobními halami, manipulačními plochami, sklady a dopravními cestami se nachází nedaleko centra Ostravy a je v podstatě součástí města. V areálu se stáváte svědkem procesu výroby ocelových produktů, ve kterém se snoubí síla tradice, dlouholeté know-how a práce zkušených zaměstnanců. Dominují válcovací technologie. Působí mohutně, přesto umí pracovat na desetiny milimetrů přesně. Hlavními přednostmi firmy jsou tradice a kvalita.

Plechy a štětovnice pro důležité stavby

Ocel je všude kolem nás, potřebuje ji stavebnictví, strojírenství, doprava, energetika, i další odvětví. Stěžejním výrobkem firmy VÍTKOVICE STEEL jsou za tepla válcované tlusté plechy s tloušťkou od 5 mm až do 200 mm. Z nich se vyrábí také různé tvarové výpalky. Jejich využití je různorodé, kromě ocelových a mostních konstrukcí se používají například při výrobě dopravních strojů a vozidel, na produktovody či tubusy větrných elektráren.

Kromě plechů se v areálu vyrábí také štětovnice, což jsou ocelové profily, které mají po stranách speciální zámek. Ten umožňuje jednotlivé kusy spojovat a mohou tak být použity při výstavbě silničních a železničních tratí, zakládání staveb mostů, protipovodňových hrází a podpěr zemních staveb. VÍTKOVICE STEEL jsou jediným výrobcem štětovnic v České republice.

S hrdostí, která je ocelářům na Ostravsku vlastní, vysvětluje provozní ředitel Radim Pachlopník, že výrobky z Vítkovic jsou na mnoha místech kolem nás: „Asi nejatraktivnější pro veřejnost jsou projekty spojené s výstavbou velkých ocelových konstrukcí, zejména mostů. Zmínil bych např. rekonstrukci pražského Negrelliho viaduktu, most přes řeku Morávku na obchvatu Frýdku-Místku či most přes řeku Olši na obchvatu Karviné. Vyrobili jsme také plechy pro výstavbu dálničních ocelových mostů u Přerova. Ze zahraničních bych uvedl impozantní most Gottleubatal v Německu. Štětovnice pak můžete vidět při výstavbě většiny větších vodních staveb, např. na stavbě Dvoreckého mostu v Praze Podolí, při opravě slalomového kanálu v Praze Tróji nebo v centru Brna u řeky Svratky.“

Práce v ocelářství je rozmanitá

Práce v ocelářství je náročná, ale má své velké kouzlo i perspektivu. Ve společnosti VÍTKOVICE STEEL lidé nepochybují o tom, že ocel má budoucnost a do regionu patří. V podniku pracují zaměstnanci různých profesí, obsluhují stroje a pece, jsou mezi nimi paliči, vazači a valcíři. Důležitou roli má i Kryštof Ocelka, který se stará se o regulované pohony, frekvenční měniče a řízení motorů napříč celou společností. Regulované pohony jsou téměř v každém stroji a zařízení různých značek a typů.

„Nejčastěji řeším poruchy a problémy spojené s frekvenčními měniči ve spolupráci s oddělením regulovaných pohonů, které mám na starost. Také se podílím na projektech rekonstrukcí a dodávek strojů a zařízení, takže mám velice různorodou práci. To mě na ní asi baví nejvíc, žádný den není stejný. Také mi v práci pomáhá dobrý kolektiv kolegů,“ popisuje Kryštof Ocelka.

Patří mezi ty aktivní zaměstnance, kteří se rádi zapojují i mimo práci do různých aktivit na podporu firemní kultury. „Je zde vytvořeno dobré zázemí, ať už jde o pracovní možnosti, podporu i spolupráci napříč odděleními. Pro mě je důležitý ten přátelský přístup a ochota si pomáhat ve firmě i držet při sobě mimo ni. Ne každý může říct, jdu s kamarády a kolegy z práce raftovat a na pivo,“ dodává s úsměvem.

V průmyslu najdou uplatnění i ženy

Ovšem kdo myslí, že v podniku pracují výhradně muži, bude překvapen, kolik tam potkáte žen. Třeba Věru Vyvialovou. Ve firmě má na starosti vše, co souvisí s nakládkou, tzn. od objednávání pomocného materiálu, sestavování rozpisů pro nakládku vozů, sestavování požadavků na uložení štětovnic ve skladě, řešení nestandardních situací během nakládky apod. A stará se také o své podřízené a vše co s tím souvisí.

„Během dne řeším všechny záležitosti týkající se lidí a nakládky. Každý den si na začátku směny řekneme, co se bude nakládat a pokud je materiál pod více jeřáby, tak stanovíme priority, odkud materiál odebírat přednostně. Upozorním všechny na případné speciální požadavky zákazníků na nakládku a na různá rizika. Předám informace z předchozí směny. Dále pak řeším veškerou operativu spojenou s nakládkou, např. připravenost materiálu k nakládce, kompletace zakázek, převozy materiálu pod expediční jeřáby atd.,“ vysvětluje paní Vyvialová. Také ona si pochvaluje, že práce není jednotvárná a může v ní uplatnit logické uvažování.

Investice pomáhají modernizovat a rozvíjet výrobu

Pro každou výrobní firmu jsou důležité inovace a modernizace. Nejinak je tomu ve společnosti VÍTKOVICE STEEL. Zvláště letos má investiční úsek opravdu plné ruce práce, jak potvrzuje Jakub Till, manažer pro investice, který přišel do firmy ze společnosti Liberty Ostrava. „Společně s kolegy řídíme projekty různých rozsahů – od pár tisíc korun až po desítky milionů. Náš tým se zabývá investičními projekty od samotné přípravy nezbytných dokumentů a povolení, přes podílení se na vyhodnocení výběrového řízení zhotovitelů, přes samotnou realizační část v podobě řešení operativních záležitostí a kontrolních dnů, až po finální komplexní odzkoušení dodaného zařízení, jeho převzetí a uvedení do trvalého provozu,“ uvádí mladý manažer Jakub Till.

Jakub také oceňuje, že jeho práce je velmi pestrá a hodně založená na komunikaci napříč firmou, především s výrobními provozy. Těmi hlavními jsou: válcovna Kvarto, Těžká profilová trať, provoz DUO a výpalky. Právě tam směřují klíčové investice. Firma například nedávno dokončila novou kompresorovou stanici na provoze Kvarto a pořídila nový, dosud největší, pálicí stroj na úseku výroby výpalků. Zvýší kapacitu i efektivitu výroby různých tvarů výpalků, která navazuje na zdejší výrobu tlustých plechů. Podnik tím zároveň rozšíří nabídku produktů pro stavebnictví a strojírenství.

Mezi velké projekty, které se aktuálně v podniku připravují, patří zvýšení kapacity pálení bram (vstupní materiál). Stávající dělící linka na pálení primárních bram bude prodloužena ve své vstupní části a doplněna novým pálicím strojem tak, aby bylo možné provádět pálení současně na dvou pálicích strojích.

K výrobě patří kvalitní plánování

Efektivní výroba se pochopitelně neobejde bez plánování. To má ve firmě VÍTKOVICE STEEL na starosti Markéta Slámová. Jejím úkolem je plánování dodávek bram, zajištění materiálového pokrytí zakázek, jejich válcování, pálení a sledování zpracování v průběhu toku až do expedice. Především musí zajistit efektivní a variabilní využití materiálu.

„Každé ráno začíná poradami s výrobou a poté s obchodem, řešíme případné komplikace ve výrobě, ve velké míře řešíme změny ze strany zákazníků, popřípadě další požadavky. Navíc se nyní snažíme implementovat nový informační systém, takže k práci přibylo ještě i nad rámec pracovní doby testování nového systému, nastavování limitů, generování výstupů, apod. V běžném pracovním dni mám minimálně 4 porady, takže občas ani 3 kávy nestačí,“ dodává s úsměvem paní Slámová.

Prioritou je ekologie a udržitelnost

Ocelářství v České republice, ale i v Evropě, nemá snadnou pozici a musí čelit celé řadě výzev, které se týkají dovozu levnější oceli z Asie, drahých energií, ale také ekologie. Ve firmě VÍTKOVICE STEEL se snaží k těmto tématům přistupovat strategicky i pragmaticky.

„Náš interní ESG tým pracuje na strategii i konkrétních projektech. V rámci výroby se zaměřujeme především na snižování spotřeby energií a maximální využití materiálů především jejich opětovným používáním či recyklací. Ocel má staletími ověřenou dlouhodobou životnost a je nejvíce recyklovatelným materiálem na světě, což je dobrým předpokladem pro udržitelný přístup,“ vysvětluje provozní ředitel Radim Pachlopník.

Firma si také zakládá na tom, že disponuje transparentními a férovými podmínkami pro obchodní partnery, dodavatele i zaměstnance. Pomáhá svému okolí v podobě nadačního fondu a celé řady dalších aktivit, včetně spolupráce se středními a vysokými školami, odvětvovým svazem a regionálními partnery.

