OC FRÝDA slaví 11. narozeniny a rozdává ceny v hodnotě 111 000 Kč

Jedenáct let společně
Od svého otevření se FRÝDA stala místem, které místní dobře znají a rádi se do něj vracejí – nejen za nákupy, ale i za zážitky, odpočinkem a přátelskou atmosférou. Centrum postupně rozšířilo nabídku obchodů, modernizovalo prostory a přidalo řadu novinek, díky nimž dnes patří mezi nejoblíbenější obchodní centra v regionu.
„Za těch jedenáct let jsme se posunuli obrovským způsobem. FRÝDA je dnes víc než jen nákupní galerie – je to místo, kde se lidé rádi potkávají a kde se stále něco děje,“ říká manažerka centra.
Soutěž o ceny za 111 000 Kč
K narozeninám letos FRÝDA rozdává pořádnou dávku radosti. Návštěvníci, kteří během oslav nakoupí v období konání soutěže nad 500 Kč, se mohou zapojit do losování o 11 cen v celkové hodnotě 111 000 Kč.
Do soutěže se zapojí snadno – stačí zadat údaje z účtenky do interaktivního displeje umístěného v pasáži centra vedle foodcourtu. Každý účastník může vložit libovolný počet účtenek, takže platí jednoduché pravidlo: čím víc nákupů, tím větší šance na výhru.
Výherci budou vylosováni 13. listopadu, kdy OC FRÝDA zveřejní video s výsledky na svých sociálních sítích Facebook a Instagram. Losování proběhne postupně od nejmenších až po ty nejhodnotnější ceny.
FRÝDA – místo, kde to žije
Narozeninová soutěž symbolicky připomíná, že OC FRÝDA už jedenáct let přináší svým návštěvníkům nejen nákupy, ale i radost a pohodlí. Centrum se dlouhodobě zaměřuje na zlepšování zákaznické zkušenosti, modernizaci prostor a podporu lokálních aktivit a sportu, které spojují komunitu Frýdku-Místku.
„Naším cílem je, aby FRÝDA byla pro návštěvníky příjemným a inspirativním místem. A právě taková soutěž je malým poděkováním všem, kteří nás pravidelně navštěvují,“ dodává manažerka OC FRÝDA.