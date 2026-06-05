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O vítězích McDonald’s Cupu rozhodlo 55 908 gólů

Komerční sdělení
Praha, 2. června 2026 – McDonald’s Cup, největší školní sportovní projekt v Česku, zná své vítěze. Nejlepší týmy z celé České republiky se utkaly v rámci Svátku fotbalu na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích.

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McDCup 2026

McDCup 2026

McDCup 2026
McDCup 2026
mezi malotřídkami zvítězila ZŠ České Heřmanice
mezi malotřídkami zvítězila ZŠ České Heřmanice
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Dvoudenního finále se zúčastnily stovky dětí, jejich rodiče, fanoušci i řada známých osobností. Prvenství v jednotlivých kategoriích vybojovaly školy ZŠ J. Hlávky Přeštice, ZŠ Sever Hradec Králové a ZŠ České Heřmanice. Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních 2 235 škol.

Ve finále 27. ročníku McDonald’s Cupu, které se uskutečnilo 1. a 2. června na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, se utkalo 16 nejlepších školních týmů v kategorii A (1.–3. třída), stejný počet týmů v kategorii B (4.–5. třída) a 8 týmů v kategorii M (malotřídky).

V napínavých finálových duelech si nakonec vítězství v kategorii A odváží ZŠ J. Hlávky Přeštice, v kategorii B ZŠ Sever Hradec Králové a mezi malotřídkami nejlepší výkony podala ZŠ České Heřmanice.

mezi malotřídkami zvítězila ZŠ České Heřmanice

„Svátek fotbalu, jak říkáme celorepublikovému finále, je pro nás opravdovým svátkem. Je skvělé vidět radost dětí, jejich týmovou spolupráci a nadšení ze hry na prvoligovém stadionu. McDonald’s Cup je pro mnohé první velkou sportovní zkušeností, která formuje nejen budoucí sportovce, ale také osobnosti,“ říká Michal Mládek, franšízant McDonald’s i člen organizačního štábu turnaje, a dodává: „Velké poděkování patří všem učitelům, trenérům, rodičům a partnerům, kteří dětem umožnili zažít tento jedinečný svátek fotbalu.“

„Přivítat celostátní finále McDonald’s Cupu opět v Ostravě je pro mě velkou ctí i radostí. Ostrava dlouhodobě investuje značné prostředky do podpory sportu dětí a mládeže, protože vnímáme sport nejen jako cestu ke zdravému životnímu stylu, ale také jako prostředek k rozvoji disciplíny, týmové spolupráce a fair play. McDonald’s Cup svými hodnotami tyto principy skvěle naplňuje a jsem hrdý na to, že naše město mohlo být součástí jeho finálového vyvrcholení,“ uvedl Jan Dohnal, primátor města Ostravy.

Popularita turnaje roste

Již několik ročníků po sobě roste počet přihlášených škol i dětí. Vyhrát letošní ročník tak bylo těžší než kdy jindy. Do turnaje se přihlásil rekordní počet 2 235 základních škol, které sestavily 3 699 týmů z více než 43 000 dětí, z toho přibližně také 2 000 fotbalistek.

Obrovské zapojení dětí nejlépe dokládá i celkový přehled turnaje. Týmy postupovaly z okrskových a okresních kol. V květnu se utkaly na úrovni krajských finále a během osmi dnů 250 krajských finalistů sehrálo více než 500 zápasů. Celkově za celý letošní ročník padlo 55 908 gólů a z toho na Svátku fotbalu jich děti nastřílely 758.

Vítězové kategorie B ZŠ Sever Hradec Králové

„Jsem velmi rád, že se finále McDonald’s Cupu konalo právě v Ostravě. Tento turnaj není jen o fotbale, ale především o radosti ze sportu, fair play i přátelství mezi dětmi z celého Česka. Mladí sportovci, které dnes vidíme na hřišti, jsou budoucností českého fotbalu, a je naší povinností je podporovat, vytvářet jim kvalitní zázemí a dát jim prostor naplno rozvíjet svůj talent. Jsem hrdý, že Moravskoslezský kraj může být součástí této inspirativní sportovní události,“ řekl Josef Bělica, hejtman Moravskoslezského kraje, který spolu s dalšími turnaj zahájil.

Podpora známých fotbalových jmen, ať již aktivně hrajících hráčů nebo fotbalových legend, stejně jako široká podpora místních komunit jsou nedílnou součástí celého turnaje, a nejinak tomu bylo i v Ostravě. Ve dvou finálových dnech byl pro účastníky připraven rozmanitý program a nechyběl ani tradiční turnaj osobností, do kterého nastoupili mj. patronka ročníku Kateřina Svitková, Vladimír Šmicer, Marek Jankulovski, Pavel Horváth, David Lafata a Jakub Kohák.

turnaj osobností, do kterého nastoupili mj. patronka ročníku Kateřina Svitková, Vladimír Šmicer, Marek Jankulovski, Pavel Horváth, David Lafata a Jakub Kohák

Letošní ročník opět potvrdil, že McDonald’s Cup je fenoménem, který spojuje školy, rodiny i celé komunity.

Ostravské finále McDonald’s Cupu, Svátek fotbalu, proběhlo za podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

Svátek fotbalu oceňuje nejen všechny zúčastněné týmy, ale také děti v individuálních kategoriích:

Nejlepší střelec Kategorie A, Filip Šára, ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice - 14 gólů

Nejlepší střelec kategorie B, Áron Skupieň – ZŠ Dělnická, Karviná - 13 gólů

Nejlepší střelec kategorie M, Filip Radiměřský – ZŠ Vyžlovka - 11 gólů

Cena RŽ SPORT Střelec nejrychlejšího gólu kat. A, Šimon Štěpán – ZŠ Litomyšl - 6 sekund

Cena RŽ SPORT Střelec nejrychlejšího gólu kat. M, Tomáš Kovanda – ZŠ Černožice - 26 sekund

Cena RŽ SPORT Střelec nejrychlejšího gólu kat. B, Theodor Goll – ZŠ Eden, Praha - 9 sekund

Nejlepší brankář kat. A, Šimon Šindelář ZŠ Jitřní, Praha

Nejlepší brankář kat. M, Damian Novák, ZŠ České Heřmanice

Nejlepší brankář kat. B, Kryštof Svoboda, 33. ZŠ Plzeň

Cena od společnosti PUMA – kopačky dle vlastního výběru, Denis Ujec, ZŠ Ohrazenice a Tadeáš Hladík, ZŠ Bolešiny

mezi malotřídkami zvítězila ZŠ České Heřmanice

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