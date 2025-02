Nový showroom CUPRA GARAGE v Ostravě mění pohled na prémiová auta

Jaké modely zde najdete, co přináší značka CUPRA na český trh a jaké plány má Porsche Ostrava s touto prémiovou automobilkou do budoucna? To vše v rozhovoru prozradil vedoucí prodeje Petr Kotek.

Proč jste se rozhodli rozšířit nabídku právě o značku CUPRA?

Porsche Inter Auto se dlouhodobě snaží přinášet zákazníkům to nejlepší z automobilového průmyslu a CUPRA je jednou z nejzajímavějších značek současnosti. Přináší dynamiku, sportovní eleganci a inovace, což odpovídá požadavkům prémiového segmentu, kde vidíme stále rostoucí zájem. CUPRA navíc nabízí netradiční pohled na budoucnost automobilů, a to je něco, co chceme našim zákazníkům zprostředkovat.

Co všechno mohou zákazníci v novém CUPRA GARAGE očekávat?

Náš nový showroom je navržen tak, aby zákazníci mohli naplno zažít jedinečný svět CUPRY. Nabízíme kompletní portfolio modelů od Formentoru přes Leon až po Atecu. Největší novinkou je ale model CUPRA Terramar, který byl uveden na podzim 2024 a nyní už je k dispozici v našem salonu. Zákazníci si ho mohou prohlédnout, ale hlavně i otestovat.

Plánujete pro zákazníky nějaké speciální akce spojené s CUPROU?

V únoru rozběhneme marketingovou akci CUPRA DNY, kde si zájemci budou moci vyzkoušet všechny naše modely během testovacích jízd. Chceme, aby si lidé mohli vozy nejen prohlédnout, ale hlavně zažít, co znamená CUPRA na silnici. Kromě toho připravujeme různé prodejní akce a eventy během celého roku. Se značkou CUPRA máme velké plány, a to i v oblasti partnerství.

Znamená otevření nového salonu investice i do jiných značek ve vašem portfoliu?

Rozhodně. Modernizací prošly i prostory značky SEAT, která měla velmi úspěšný rok 2024. Celkově se snažíme neustále zlepšovat služby napříč naším portfoliem, které zahrnuje Volkswagen osobní i užitkové vozy, Audi, Škodu, SEAT, Porsche a nyní také CUPRU.

Porsche Inter Auto, jehož členem je i Auto Heller, má na trhu dlouhou tradici. Co byste vypíchnul jako vaše hlavní přednosti?

Jsme na trhu už desítky let, takže máme bohaté zkušenosti nejen s prodejem, ale také s autorizovaným servisem a prodejem originálního příslušenství. Patříme mezi největší prodejce koncernových značek Volkswagen v Evropě. Díky tomu máme přístup k nejmodernějším technologiím a službám, které můžeme nabídnout našim zákazníkům.

Jaké máte s CUPROU plány do budoucna?

CUPRA je pro nás symbolem dynamiky a inovací, což chceme ukázat i našim zákazníkům. Kromě prodejních akcí a eventů plánujeme posílit povědomí o této značce v rámci regionu a stát se lídrem v prémiovém segmentu. Chceme, aby každý, kdo hledá jedinečný zážitek z jízdy, věděl, že CUPRA a Auto Heller jsou ta správná volba.

Co byste vzkázal těm, kteří o vozech CUPRA zatím jen uvažují?

Neváhejte a přijďte si je vyzkoušet! Ať už hledáte sportovní eleganci, moderní technologie nebo jedinečný pocit z jízdy, CUPRA vám to všechno nabídne. Těšíme se na vás v našem novém showroomu CUPRA GARAGE v Ostravě.

Navštivte Porsche Inter Auto v Ostravě a objevte novou dimenzi prémiového automobilového průmyslu.