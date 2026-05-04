Nové zastávky mění Ostravu

V rámci aktuální etapy modernizací dostaly nový kabát zastávky: Vítkovice, Mírové náměstí; Kino Luna; Zábřeh, OC; Rodinná; Český dům; Důl Jeremenko; Kolonie Jeremenko; Křižíkova; Nová ves Vodárna; Hulvácká a dále zastávek (v jednom směru): Jubilejní kolonie (směr centrum); Nové Výškovice (směr centrum) a Martinov (nástupní). Cena za modernizaci zastávek v této etapě je okolo 27 milionů korun.
„Chceme, aby se cestující na našich zastávkách cítili dobře. Cílem modernizací je jednotný vzhled podle unikátního městského standardu, který již cestující dobře znají například z tramvajových zastávek Kotva, Důl Jindřich a dalších z předchozí první etapy. Kromě tohoto projektu na modernizaci 13 zastávek jsme v posledních měsících pokračovali i v postupném rekonstruování nástupišť pro zvýšení bezpečnosti a komfortu. Nová nástupiště s bezbariérovým nástupem do tramvají jsou například na zastávkách Fakultní nemocnice, Kunčičky kostel a nejnověji i Provaznická,“ uvádí Daniel Morys, generální ředitel a předseda představenstva DPO.
V Ostravě je přes 670 zastávek. DPO spravuje pouze ty tramvajové, kterých je cca stovka. Autobusové a trolejbusové zastávky, jejichž nástupiště jsou součástí komunikací pro pěší, spravuje město Ostrava, resp. jednotlivé městské obvody.