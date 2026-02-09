Nové vzdělávací centrum DPO. Ročně jím projde na čtyři tisíce lidí

Rekonstrukcí prošla celá administrativní budova včetně přístavby, chodníků, inženýrských sítí, komunikací a parkovacích stání, jejichž počet se zvýšil.
„Naším cílem bylo vybudovat moderní, centralizované vzdělávací pracoviště, které bude odpovídat současným i budoucím nárokům dopravního podniku. Vzdělávacím centrem DPO každoročně projde více než čtyři tisíce lidí, kteří jsou hlavním pilířem DPO. Naši zaměstnanci denně pracují s moderními vozidly vybavenými nejnovějšími technologiemi, od antikolizních systémů až po technologie průběžného dobíjení elektrobusů. Je proto nezbytné, aby měli k dispozici odpovídající odborné zázemí, které je na tuto praxi kvalitně připraví,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys a dodává: „Jako zaměstnavatel jsme teď schopni poskytovat našim lidem vyšší kvalitu vzdělávání. Tímto krokem posilujeme svoji konkurenceschopnost na trhu práce.“
Součástí areálu je také unikátní tramvajový simulátor, přemístěný z porubské tramvajové vozovny. V rámci výcviku na něm každý zájemce o řízení tramvaje v DPO musí absolvovat až 30 hodin jízd. V simulátoru je vymodelovaná téměř celá ostravská síť tramvajových tratí včetně například stoupání a klesání, navíc s realistickým vyobrazením města.
„Dopravní podnik Ostrava dnes zajišťuje chod městské dopravy prostřednictvím téměř dvou tisíc pracovníků, přičemž více než tisíc z nich tvoří řidiči. Právě oni každý den nesou odpovědnost za plynulý a bezpečný provoz a vykonávají práci, která je pro město nepostradatelná. Investice do vzdělávání se dlouhodobě promítá nejen do vyšší odbornosti zaměstnanců, ale především do bezpečnosti provozu, spolehlivosti dopravy a celkové kvality služeb MHD,“ uvádí Jan Dohnal, primátor města Ostravy.
Zaměstnancům nové vzdělávací centrum nabízí moderněji vybavené učebny, novou zdržovnu, výpravnu nebo jídelnu a také komfortnější jízdu trolejbusů uvnitř celého areálu.
„Nové vzdělávací centrum vzniklo jako energeticky úsporná budova splňující veškeré současné standardy. Koordinovaná rekonstrukce všech komunikací a sítí prodlužuje životní cyklus celého areálu o další desítky let. Centrum umožňuje soustředit výuku, výcvik i přijímací řízení na jednom místě, a lépe tak využívat moderní technické zázemí. Investice přináší dlouhodobé provozní úspory a vyšší kvalitu provozu,“ dodává Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.
Pro řízení autobusu v DPO musí zájemci absolvovat rozšiřující kurz pro skupinu D, jehož součástí je i 30 hodin jízd a vstupní školení pro profesní způsobilost v délce 140 hodin. U tramvají musí řidič absolvovat 82 hodin výcvikových jízd, včetně jízd na simulátoru. Při absolvování trolejbusového kurzu je součástí výcviku 64 hodin jízd. Řidiči musí dále projít zdravotním a psychologickým vstupním vyšetřením. Zájemci se mohou přihlásit na dpo.cz/prace.