Nová výstava v opavském Domě umění přinese setkání tří umělců Slezska

Slezsko je historicky složitý region, v němž má kulturní dialog mimořádný význam. Výstava Partie vytváří prostor pro setkání současných uměleckých přístupů a nabídne návštěvníkům možnost vidět díla, která vznikají konkrétně pro tuto výstavu, nebo dokonce přímo ve výstavních prostorách jako instalace Roberta Kuśmirowského.
„Partie není jen o třech umělcích, ale také o prostoru mezi nimi – o tom, co vzniká, když se jejich tvorba setká na jednom místě, jak interagují jejich díla mezi sebou a jak s prostorem Domu umění,“ uvedla kurátorka výstavy Lenka Bergerová. Opavské publikum může umělce znát: Pavel Forman v Domě umění vystavoval před 4 lety, Ivana Štenclová před 15 lety v Galerii Eisler a pro Roberta Kuśmirowského to bude premiéra.
Robert Kuśmirowski patří k nejvýraznějším osobnostem současného polského umění. Je známý svými monumentálními instalacemi, které evokují paměť, úzkost i kolektivní zkušenost. Pracuje s fiktivní historickou identitou a vytváří prostředí, v němž se prolínají skutečné i imaginární události. Velká část jeho tvorby má podobu historických obrazů (3D instalací).
Ivana Štenclová, rodačka z Opavy, ve své tvorbě zkoumá paměť a lidskou identitu prostřednictvím portrétu. Její obrazy vznikají v mnoha reliéfních vrstvách, které na první pohled působí plošně, ale při bližším zkoumání odhalují skrytý svět struktur, detailů a kódů odkazujících k osobní i společenské historii zobrazovaných tváří.
Pavel Forman, malíř, básník a pedagog spjatý se Slezskem, hrdý bruntálský rodák, pracuje s figurou a lidskou tváří, které podrobuje deformaci a zneklidňující proměně. Ve svých obrazech kombinuje popkulturní odkazy, historické konotace i ironii, často v podobě alegorických scén s politiky, diktátory, zvířaty či fiktivními tvory. Společně s Ivanou Štenclovou tvoří autorskou i partnerskou dvojici.
Fotografie jsou z archivu jednotlivých umělců.
PARTIE
27. 11. 2025 – 1. 2. 2026
vernisáž: 27. 11. 2025 v 17:00
místo konání: Dům umění, Opava
otevírací doba: út–pá 13:00–18:00, so–ne 10:00–18:00
vstupné: 80 Kč / 180 Kč / 50 Kč
kurátorka: Lenka Bergerová