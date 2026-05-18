Nová výstava v opavském Domě umění odhalí umění socialismu

Jak vypadalo umění, které nás obklopovalo každý den – na sídlištích, ve školách i před továrnami? A co o své době vlastně říká dnes? Na tyto otázky odpoví nová výstava Střelci na královnu, která se od května otevře v Domě umění. Výstava představí výběr děl z veřejného prostoru z let 1948–1989 na území dnešního Moravskoslezského kraje. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 21. května v 17 hodin a výstava potrvá až do 13. září.
Po roce 1948 se veřejný prostor proměnil v nástroj státní ideologie i každodenní vizuální komunikace. „Monumentální sochy, památníky a nástěnné malby měly vyjadřovat hodnoty socialistického státu, oslavovat dělnickou třídu a připomínat klíčové historické události,“ uvedl kurátor výstavy Martin Pavlíček. Vedle typických ukázek socialistického realismu nabídne výstava i pohled na uvolněnější tvorbu 60. let. Právě tehdy začaly do veřejného prostoru pronikat abstrakce nebo nová figurace. Umění se stalo přirozenou součástí architektury – vznikaly plastiky, mozaiky i malby určené pro sídliště, školy, administrativní budovy či průmyslové areály. Významnou roli hrály také veřejné soutěže, které otevřely prostor širšímu spektru uměleckých přístupů.
Samostatnou kapitolu tvoří období normalizace. Přestože mnozí progresivní umělci čelili omezením, vznikala i tehdy kvalitní a překvapivě svobodná díla. „Ale přesto, že byli omezováni především ti nejlepší a nejprogresivnější umělci, objevila se v 70. a 80. letech řada kvalitních realizací, často i díky tomu, že dekorativně abstraktní formy byly vnímány jako politicky neutrální, a tedy přijatelné,“ doplnil kurátor.
Návštěvníci uvidí nejen samotná díla v různorodých materiálech, ale také návrhy, studie a modely, které odhalují proces jejich vzniku. Výstava zároveň upozorňuje na to, že tato často přehlížená vrstva kulturní paměti je dnes ohrožena necitlivými zásahy či demolicemi. Výstava vybízí k zamyšlení nad hodnotou umění socialismu a nabízí nový pohled na to, co pro nás znamená dnes.