Nošovický Hyundai a ochránci přírody obnovují beskydské louky

Beskydy mají své kouzlo v každém ročním období. Aby louky a pastviny zůstaly živé a plné života, potřebují pravidelnou péči. Tu už několik let pomáhá Českému svazu ochránců přírody zajišťovat Hyundai Motor Manufacturing Czech. Partnerství začalo v roce 2021 a během letošního podzimu bylo prodlouženo až do roku 2030. Ochránci přírody se starají o více než padesát hektarů luk a pastvin napříč Beskydami, od Vsetínska až po Staré Hamry, Bílou či Čeladnou.
Projekt spojuje tradiční a moderní přístup. Na vybraných plochách se provádí šetrné sečení, vysazují se původní rostliny a stáda ovcí přirozeně udržují louky v kondici. Ovce tráví sezonu na různých pastvinách a jejich přesun je náročný, často vyžaduje instalaci elektrických ohradníků. Ochránci přírody se starají o střih, kontrolu zdravotního stavu a dopravu vybavení, aby ovce prospívaly a s nimi i louky.
Součástí podpory je i financování entomologického a botanického monitoringu zaměřeného na včelovitý hmyz, motýly a původní luční druhy rostlin. Díky partnerství se Salamandrem se v uplynulých letech podařilo vysadit více než 22 000 stromků, čímž se zlepšuje druhová skladba lesa a posiluje přirozená schopnost krajiny zadržovat vodu. Navíc bude v průběhu pěti let vypěstováno a vysazeno více než 10 000 sazenic lučních druhů, které přispějí k revitalizaci krajiny.
Do spolupráce se pravidelně zapojují i zaměstnanci v rámci dobrovolnických dnů na Hyundai louce v Krásné nedaleko Lysé hory, kde už několik let probíhá modelová obnova „od lesa zpátky k louce“. Díky této práci ze zarostlé a zanedbané louky zmizela většina náletových keřů a stromků a přibylo mnoho nových rostlin.
Od letošního jara mají ochránci přírody k dispozici elektromobil Hyundai Kona Electric. Pomáhá jim při pravidelných kontrolách stád, monitoringu rostlin a převozu vybavení. Denně v něm najezdí i více než sto kilometrů a oceňují pohodlnou jízdu, tichý provoz a nulové lokální emise.
Ekologie je jedním z klíčových pilířů společenské odpovědnosti HMMC. Společný projekt Hyundai a ČSOP Salamandr ukazuje, že moderní technologie a tradiční péče o krajinu mohou jít ruku v ruce. Díky tomu se daří chránit cenná místa, podporovat biodiverzitu a vracet beskydské krajině její původní tvář.