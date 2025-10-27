Nevíte, co dělat s ojetými pneumatikami? Poradíme

Komerční sdělení
Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými pneumatikami (ne)má dělat, nebo jak prodloužit jejich životnost.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

V Nošovicích je pro nás ochrana životního prostředí a ekologie jednou z priorit. O tom se můžete přesvědčit sami přímo na našich stránkách. Jak tedy nakládat s použitými pneumatikami?

Pneumatiky

Odhaduje se, že je každý rok celosvětově vyprodukována až 1 miliarda odpadních pneumatik. Použité pneumatiky lze opakovaně použít pro výrobu nových pneumatik nebo dalších výrobků, a jsou tak důležitou součástí oběhového hospodářství.

V roce 2018 bylo v České republice zpětně odebráno 64 338,71 tun pneumatik z celkového množství 93 447,62 tun, které bylo uvedeno na trh, což představuje 68,9% úroveň zpětného odběru.

Pneumatiky s delší životností šetří peníze a životní prostředí. Jak na to?

Nákup pneumatik

  • Při nákupu pneumatik zohledňujte jejich technické vlastnosti jako valivý odpor či hluk odvalování.
  • Mezi další parametry, které stojí za zohlednění, patří např. podíl recyklovaných materiálů či způsob výroby.
  • Při nákupu vám pomohou ekologické štítky a také můžete požádat o detailnější informace prodávajícího.

Prodloužení životnosti pneumatik

  • Prodloužení životnosti můžete dosáhnout vhodným užíváním, např. používejte pneumatiky podle ročního období, nezapomínejte na správné huštění dle pokynů výrobce (podhuštění i přehuštění pneumatik vede ke ztrátě mechanických vlastností, ale i k předčasnému opotřebení).
  • Mezi další faktory mající vliv na opotřebení pneumatik patří např. zatížení pneumatik, nastavení sbíhavosti kol či forma skladování.

TIPY pro bezpečnější, tišší a úspornější pneumatiky

  • Pneumatika s vysokým valivým odporem spotřebuje více paliva. Vyšší spotřeba paliva znamená větší produkci CO2 , a tedy vyšší negativní vliv na životní prostředí.
  • Důležitý je také hluk odvalování pneumatik, který může mít vliv na pohodlí při jízdě a také může zvyšovat hlukovou zátěž v okolí komunikace.
  • Jednotlivé technické parametry pneumatik jsou na sobě závislé, zlepšení jednoho parametru (např. valivý odpor) může mít negativní vliv na jiné parametry (např. přilnavost na povrch při mokru). Při výběru vám pomůže ekologický štítek, který zohledňuje právě technické parametry jako valivý odpor, hluk odvalování pneumatik a přilnavost.

Životní cyklus pneumatiky a vliv na životní prostředí

Odvětví dopravy je jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů a je odpovědné za přibližně 22 % celkových emisí CO2.

Pneumatiky ovlivňují životní prostředí v celém jejich životním cyklu, tj. od těžby či produkce vstupních surovin při vlastní výrobě a distribuci k zákazníkovi při vlastním užití až po ukončení životnosti. Fáze užití má nejvyšší environmentální dopady, a to z více než 90 %. Je to způsobeno zejména spotřebou pohonných hmot během fáze užívání. Mezi další negativní vlivy patří hluk.

Environmentální dopady jednotlivých fází životního cyklu pneumatik

  • Výroba surovin a produkce pneumatik 10,8 %
  • Distribuce pneumatik < 1 %
  • Materiálové využití 3,4 %
  • Energetické využití 3,4 %
  • Skládkování (již zakázáno)
  • Užívání pneumatik 92,6 %
  • Sběr použitých pneumatik < 1 %

Ve fázi ukončení životnosti je důležité, aby bylo s pneumatikami nakládáno podle legislativy, tj. byly odevzdány na místa zpětného odběru, aby mohlo být využito materiálového a energetického potenciálu tohoto výrobku.

Věděli jste?

  • Pokud je nahuštění pneumatik o 0,5 baru nižší než doporučuje výrobce, zvyšujete se tím spotřeba paliva asi o 5 %.
  • Uvádí se, že pneumatiky zejména z důvodu svého valivého odporu ovlivňují 20 až 30 % spotřeby vozidla.
  • Pohození pneumatiky do příkopu, lesa apod. je nelegální nakládání s odpadem a hrozí nejenom pokuta, ale i škody na životním prostředí. Environmentální dopady jednotlivých fází životního cyklu pneumatik.

Více informací o zpětném odběru pneumatik (včetně odběrných míst) naleznete na stránkách hyundai-motor.cz.

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zrekonstruuje tři bytové domy na ulici Šenovská v oblasti Hranečníku. Domy jsou dlouhou dobu opuštěné a v neutěšeném stavu. Po rekonstrukci zde vznikne 24 bytů, které...

Na čem vydělávají nejlepší profesionální sázkaři? Na…

Komerční sdělení

Zajímá vás, na čem vydělávají profesionální sázkaři? Na Premier League ani na NHL to není. Na rozhovor jsme pozvali jednoho z největších českých odborníků na sázení Petra Dolejše, který se úspěšně...

Moravskoslezská SESTRA 2025: Vybrali a ocenili jsme ty nej

Komerční sdělení

Desátý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2025 přinesl opět silné příběhy profesionality, empatie a lidskosti. Celkem 36 zdravotních sester převzalo ocenění během slavnostního večera ve čtvrtek 9....

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

Nevíte, co dělat s ojetými pneumatikami? Poradíme

Komerční sdělení

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými...

27. října 2025

Slušnost není samozřejmost?

Komerční sdělení

Před nedávnem se mi dostaly do rukou informace o statistice úbytku zdravotnických pracovníků v ČR. Ze statistik jednoznačně vyplývá, že v blízké budoucnosti bude nedostatek středního nelékařského...

27. října 2025

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

27. října 2025

Krajské nemocnice expandují v ambulantní péči a online službách

Komerční sdělení

Ortopedická ambulance, poradna léčby diabetické nohy, cévní nebo logopedická. Nemocnice Plzeňského kraje (NPK) otevírají rekordní množství odborných ambulancí. A přibývá i ordinací, které nabízejí...

27. října 2025

Stylový design a špičkový fotoaparát. Huawei uvádí smartphone Pura 80

Komerční sdělení

Výkonný fotoaparát, autentická reprodukce barev a chytré funkce založené na AI se postarají o dokonalejší snímky i čisté a jasné hovory. Huawei přichází na trh s novým smartphonem Pura 80, který...

27. října 2025

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

27. října 2025

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

27. října 2025

Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Komerční sdělení

Jak se od roku 2005 stalo dobrou tradicí, také v příštím roce 2026 statutární město Ostrava ocení výjimečné pedagogické i nepedagogické pracovníky škol na svém území.

27. října 2025

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Komerční sdělení

Rozbitý mobil, nefunkční nabíječka nebo zapomenutá sluchátka na dně šuplíku — věci, nad kterými většinou jen zaklapneme zásuvku a zapomeneme. Přitom právě drobné vysloužilé elektro může mít obrovský...

27. října 2025

Jak se vyhnout závislosti na hazardu? Napoví Týden zodpovědného hraní

Komerční sdělení

Schopnost udržet sázení pod kontrolou, vyhýbat se nebezpečným nelegálním hernám nebo vědět, na koho se v případě problémů obrátit. To vše a řadu dalších důležitých informací opět připomene Týden...

27. října 2025

Objevujte svět s CK Redok: dovolená plná zážitků, na niž nezapomenete

Komerční sdělení

Cestování je jedním z nejkrásnějších způsobů, jak obohatit svůj život. Přináší nové pohledy, vůně, chutě i setkání, která si člověk pamatuje po celý život. Ať už vás láká poznávání cizích kultur,...

25. října 2025

Pohřební služba Auriga slaví 33 let. Dnes je špičkou v oboru

Komerční sdělení

Její příběh přibližuje jednatel pan Přemek Šulík.

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.