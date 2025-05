Nemocnice by měla dostat nový název

Nemocnice v Krnově má za sebou několik velmi úspěšných let, kdy se investovalo do nových budov i vybavení. Její rozvoj nezastavila ani ničivá povodeň. Co nemocnici čeká a jak se bude rozvíjet zdravotní péče v celém regionu Krnovska a Bruntálska, prozradil ředitel nemocnice a senátor MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

Pane řediteli, v čele Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, neboli krnovské nemocnice, jste osmnáct let. Nemocnice pod vaším vedením celou dobu hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a zažívá rekordní množství investic. Je stále kam ji posouvat?

„Zcela nepochybně ano. Stovky milionů korun, které byly v posledních sedmi letech investovány do rozvoje našeho zařízení, splnily svůj účel. Magnetická rezonance má za sebou desítky tisíc vyšetření. Nové metabolické centrum s onkologií i lékárnou pro veřejnost jsou nesmírně vytíženými pracovišti. Špičkové operační sály nám závidí na mnoha pracovištích a kvalitou odpovídají předním západním klinikám. Nová rehabilitace je v Česku unikátní, stejně jako potrubní pošta. Nové CT za 28 milionů korun má přesnější diagnostiku a je šetrnější k pacientům díky nižší dávce záření. V osmi zubních ordinacích se staráme již o 15 tisíc pacientů. Všechny prostředky, které v nemocnici byly investovány, výrazně zvýšily kvalitu poskytované péče. Přesto je nemocnici kam posouvat a máme řadu projektů a plánů, které povedou k jejímu dalšímu rozvoji.“

Jakých staveb se nemocnice dočká v letošním roce?

„Některé z projektů zbrzdila ničivá povodeň. Ale letos v září otevřeme zcela nový urgentní příjem, jehož stavbu a vybavení financujeme z velké části z peněz našeho zřizovatele – Moravskoslezského kraje. Brzy se začne stavět heliport se sídlem Zdravotní záchranné služby. Ve Městě Albrechticích probíhá rozvod medicinálních plynů a přestavba jednoho z oddělení. Samozřejmě připravujeme několik dalších moderních staveb, které by měly doplnit nemocnici a pomoci nám vyřešit nedostatek prostor.“

Můžete alespoň nastínit?

„Plánujeme zbourat stávající nevyhovující garáže a místo nich vybudovat nový objekt pro parkování našich sanitek, nad kterým budou kanceláře technického úseku nemocnice. Stejně tak chceme vystavět novou budovu pro ambulance. Můžete se to zdát zbytečné, ale máme stále více odborných ambulancí i poraden a je třeba mít pro pacienty i personál důstojné zázemí odpovídající dnešním trendům. Do budovy s ambulantním sektorem chceme přestěhovat například naši vytíženou odběrovou místnost.“

Plány jsou jedna věc a finance druhá. Kde nemocnice získává prostředky?

„Velkou část projektů hradíme z fondů EU a ministerstev. Část projektů si financujeme z vlastního rozpočtu, ale velké díky si za mnohaletou podporu zaslouží vedení Moravskoslezského kraje, který je našim zřizovatelem a řadu projektů financuje ze svého rozpočtu.“

Okres Bruntál má stále méně obyvatel. Ohrožuje tento fakt nějakým způsobem nemocnici?

„Nemocnice našeho typu by měla mít spádovou oblast přibližně 110 tisíc pacientů. Okres Bruntál jich má necelých 90 tisíc. Proto je řada našich pracovišť nadregionálního charakteru. Mám na mysli neurologické oddělení, plicní oddělení, centrální laboratoř, ortopedické oddělení. Bohužel v regionu je stále méně lidí a obecně se v celém Česku rodí méně dětí. Přestože krnovská porodnice nabízí stále lepší a kvalitnější služby, porodnost nadále výrazně klesá. To je velmi nepříjemné. Stejně tak je méně vytížené pediatrické oddělení, a naopak je obrovský tlak na lůžka interní a následné péče. Je zcela jisté, že vývoj populační křivky bude mít v budoucnu dopad na změnu zdravotní péče v celém regionu.“

Lze tento trend zvrátit?

„Částečně ano. Zde bych rád apeloval na kolegy – lékaře z regionu, aby posílali pacienty k nám. Stejně tak, aby laboratorní vzorky dávali naší špičkové a plně akreditované centrální laboratoři, nikoliv privátním subjektům, které nejsou z regionu. Případné zisky investuje nemocnice do dalšího rozvoje pracovišť. Prosím všechny pacienty, aby se ptali svých lékařů, s kým spolupracují. Je to nesmírně důležité pro další existenci nemocnice.“

Krnovská nemocnice bude od konce letošního roku provozovat nemocnice v Bruntále a Rýmařově. V čem spatřujete výhodu?

„Nemocnice v obou městech má několik ambulancí. A právě kvůli stále nižšímu počtu obyvatel nebylo šťastné, že v malém regionu byly dva subjekty poskytující zdravotní péči, které na sobě do jisté míry kanibalizovaly. Proto jsme se přihlásili do výběrových řízení na pronájem budov a v obou městech zastupitelé upřednostnili naši nabídku.“

Lze přiblížit způsob přebírání dalších pracovišť?

„Se současným provozovatelem jsme se shodli na tom, že se pokusíme udržet kontinuitu péče. A všem zaměstnancům garantujeme zachování jejich pracovních míst. Obě strany určily vyjednávací týmy, které intenzivně pracují. Blíže se ale k celé transakci vyjadřovat nechci, jelikož jsou obě strany vázány mlčenlivostí. Podstatné je, že budeme co do počtu lůžek i personálu největší nemocnicí zřizovanou Moravskoslezským krajem.“

Jak je na tom vaše zařízení personálně i s ohledem na rozšíření působnosti?

„Některá oddělení máme personálně saturovaná. Jinde naopak hledáme posily do týmů. Uvítali bychom dva až tři chirurgy, několik internistů. V současné době také hledáme primáře pro pediatrické oddělení. Novým kolegům a kolegyním nabízíme skvělé finanční podmínky, náborové příspěvky, stipendia, pomoc s ubytováním či firemní školku. Zájemci se mohou podívat na naše webové stránky a ozvat se personálnímu oddělení, které se jim bude věnovat.“

Je poloha regionu při hledání personálu nevýhodou?

„Sice jsme na periferii, ale zato máme krásný region. Stále více lidí chce žít blíže k přírodě. V posledních letech se nám daří rozvíjet spolupráci s městy, které nemocnici pronajímají byty. Ty pak můžeme poskytnout nově příchozím lékařům. Věřím, že města napříč regionem brzy dokáží lékařům nabídnout i vhodné stavební parcely. To by mohlo být další silné lákadlo.“

Mluví se o tom, že by se měl měnit název nemocnice. Je to tak?

„Ano. Protože máme několik pracovišť po celém regionu, byl v minulosti zvolen název Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. Název je kostrbatý a často se lidé domnívají, že jsme nějaká poliklinika. Proto jsme uvítali plán našeho zřizovatele – Moravskoslezského kraje – na přejmenování nemocnice. Nový název by měl být Krajská nemocnice Krnov. V případě detašovaných pracovišť bude doplněn o název obce, kde se nachází. K přejmenování dojde snad ještě letos.“

Pane řediteli, díky za rozhovor.

„Já děkuji vám za zájem a doufám, že rozhovor bude pro čtenáře přínosem.“

