Nejhorší byl výpadek spojení se světem

Nemocnice v Krnově má za sebou bouřlivé září. Řadu významných úspěchů vystřídala ničivá povodeň, která nemocnici doslova paralyzovala. O tom, co se povedlo, o dopadu povodně na nemocnici i plánech se více dočtete v rozhovoru s ředitelem krnovské nemocnice a senátorem MUDr. Ladislavem Václavcem.

Pane řediteli, na konci prázdnin jste poklepali na základní kámen nového heliportu, poté otevřeli novou rehabilitaci s unikátním respiriem. Co se vám v poslední době ještě povedlo?

„Letošní rok byl do poloviny září velmi úspěšný. V dubnu jsme zahájili provoz unikátního systému na přepravu malých laboratorních vzorků, který není nikde ve střední Evropě. Otevřeli jsme další zubní ordinace v regionu a díky podpoře našeho zřizovatele – Moravskoslezského kraje – začali stavět nový urgentní příjem. V první polovině září byla naše nemocnice vyhlášena vítězem celostátního projektu kvalitní a bezpečná péče. Dva dny před povodněmi naše sestřička ze Dvorců zvítězila v anketě Moravskoslezská sestra roku.“

V polovině září doslova smetla Krnovsko ničivá povodeň. Jaká byla situace v nemocnici?

„S odstupem měsíce lze říci, že nikdo nepočítal s tím, že by mohlo být více vody než v roce 1997. Bohužel bylo přibližně o sedmdesát centimetrů víc. Tam, kde byl metr, byly skoro dva. S týmem jsme se na povodeň připravovali. Přesto povodně ukázaly slabiny celého dnešního systému.“

Jaké slabiny máte na mysli?

„Po výpadku elektřiny a nahození generátorů jsme z preventivních důvodů nechali letecky přepravit ventilované pacienty na vyšší pracoviště. Bohužel na generátorech nelze držet speciální a mimořádně drahé zdravotnické přístroje jako je magnetická rezonance, počítačový tomograf atd. Proto byla diagnostika velmi omezená. S odpojením elektřiny samozřejmě došlo na několik dní k výpadku vody. Když vám neteče voda a máte v porodnici ženy před porodem, nebo když pacientům nemůžete spláchnout toaletu…. Těžko se to popisuje. Stejně tak se bez vody nedá dost dobře vařit strava pro pacienty a zaměstnance. Všichni si sáhli na dno svých sil a všichni dokázali, jak jsou skvělí.“

Co bylo v situaci nejhorší?

„Výpadek spojení s okolním světem. A to nejen, že jsme měli zaplavenou ústřednu a nešly pevné linky. Ale nešly několik dní ani mobilní telefony kvůli výpadku sítě. Zaměstnanci nevěděli, jak jsou na tom jejich rodiny. Nemohli se s nimi spojit. Stejně tak blízcí pacientů se nemohli do nemocnice dovolat. Situace byla opravdu dramatická.“

Kdy se do nemocnice dostali hasiči?

„Díky panu hejtmanovi Bělicovi a jeho pomoci velmi brzy. Hasiči přivezli dva výkonné generátory, které pomohly stabilizovat chod nemocnice. Povedlo se také zajistit pitnou vodu z Kofoly a města Havířov.“

Jak se vám v této krizi dařilo řídit nemocnici?

„Každé ráno byla porada všech zaměstnanců a primářů ve velké jídelně. Organizoval se základní provoz nemocnice. Podařilo se zprovoznit jeden RTG přístroj. Postupně jsme začali nemocnici vyklízet. Zde chci poděkovat za velikou pomoc Vězeňské službě a vězňům dobrovolníkům, kteří se u nás opravdu nezastavili. Největší díky patří všem zaměstnancům, kteří se na vyklízení nemocnice podíleli a samozřejmě také dalším pomocníkům z řad dobrovolníků, zaměstnancům Technických služeb města Havířov, studentům z bruntálské průmyslovky.“

Jaké jsou celkové škody v nemocnici?

„Na majetku a přístrojích jsme je vyčíslili na 195 milionů korun. Provozní ztráty jsou v desítkách milionů korun. Důležité je říci, že na plný provoz nemocnice najela 8 dní od povodně, což je vzhledem k rozsahu škod neskutečný úspěch. Po třech týdnech bylo z nemocnice vše vyklizeno a byly vyčištěny zasažené prostory. Pro představu čtenářů bylo vyvezeno 220 kontejnerů bahna, zničeného nábytku, přístrojů, dokumentace. Nyní vysoušíme. Přesto se budou povodňové škody odstraňovat do příštího léta.“

Jak jsou na tom zaměstnanci nemocnice?

„Tím, že většina bydlí na Krnovsku, tak ne moc dobře. Dvaapadesát zaměstnanců přišlo při povodni o bydlení. Dalším 264 zaměstnancům voda majetky poškodila. Což je téměř třetina. Nejhůře postiženým kolegům jsme nabídli bydlení na naší ubytovně. Nadační fond Pavla Novotného navíc připravuje pro naše zaměstnance veřejnou sbírku. Jelikož se jim hodí každá koruna při opravě jejich domů a bytů.“

Ví se o vás, že na všem hledáte něco pozitivního. Máte to tak i s povodní?

„Rozsah škod a neštěstí je v regionu obrovský, takže hledat pozitiva, kromě lidské solidarity a soudržnosti, lze těžko. Přesto jsem si jist, že stejně jako jsme si vzali poučení z covidové pandemie, poučí nás i tato povodeň. Na příští mimořádnou situaci budou lépe připraveny všechny instituce. Jako senátor udělám maximum pro to, aby se Zátor, Brantice a Krnov na řece Opavě, ale i další obce na řece Opavici, dočkaly protipovodňových opatření.“

Zastaví nemocnice rozjeté projekty?

„Určitě ne. Potřebujeme nový urgentní příjem. Potřebujeme vyvýšený heliport pro noční přistávání vrtulníků. Povodeň ukázala, že i sídlo záchranky v nemocnici bude vhodnější, než na kopci za rozvodněnou řekou. Neusnou ani další projekty, jelikož by byla zmařena několikaletá práce, která stavbám předchází.“

V médiích prosakují informace, že má krnovská nemocnice zájem o nemocnici v Bruntále. Je to pravda?

„Je pravdou, že v příštím roce končí nájemní smlouva na bruntálskou nemocnici a město vypsalo výběrové řízení, do kterého jsme se přihlásili. Bude na radních a zastupitelích, zda budou chtít, aby jejich nemocnice byla součástí Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, které zřizuje Moravskoslezský kraj. Nebo aby nemocnici nadále spravoval soukromý subjekt, který zde výrazně omezil poskytovanou péči.“

Máte tedy s tímto zdravotnickým zařízením plány?

„V případě, že pracoviště dostaneme do pronájmu, budeme zde s pomocí našeho zřizovatele investovat a zajistíme pacientům kvalitní a dostupnou péči. Naše záměry a kroky jsem přednesl komisi. Ta musí rozhodnout. V případě, že ve výběrovém řízení neuspějeme, odpadne nám spousta manažerských starostí a úkolů spojených s převzetím dalšího pracoviště, na které jsme ale připraveni.“

Pane řediteli, ve funkci jste bezmála osmnáct let, kde berete pořád energii a nápady na rozvoj nemocnice?

„Jsem si jist, že zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče by mělo být pro všechny jednou z nejdůležitějších priorit. Tím, že nejsem pouze manažer, ale zároveň lékař, vnáším do celé oblasti i jiné poznatky, což je mojí výhodou. Navíc mám okolo sebe skvělý tým kolegů a stovky vzdělaných, šikovných a obětavých zaměstnanců. Tím pádem nelze nemít nemocnici rád. A pokud má člověk něco rád, tak má dost energie a nápadů na to, jak konkrétní oblast rozvíjet.“

Pane řediteli, co byste chtěl vzkázat čtenářům?

„Všem lidem na Krnovsko, Jesenicko, Opavsko bych chtěl popřát hodně sil do následujících měsíců, které budou velmi náročné. Všem pak pevné zdraví a hodně štěstí.“