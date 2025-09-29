Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na zimu!

Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nutné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává legislativa. Ta je v této oblasti přísná a pamatuje na postihy těch, kteří ji nerespektují. Veřejné instituce v poslední době deklarují zvýšenou aktivitu při kontrole jejího dodržování a penalizaci. SmVaK Ostrava disponují flexibilním systémem, jak efektivně, pohodlně a za odpovídající cenu pomoci lidem v Moravskoslezském kraji, jejichž nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
Jak likvidovat odpadní vody?
Mezi lidmi stále panují nejasnosti týkající se toho, jaké požadavky klade na fyzické i právnické osoby zákon v oblasti zneškodňování a likvidace odpadních vod. Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem majitelům povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou legislativou.
„Standardním povoleným zneškodňováním odpadních vod je napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu, která může být splašková (splaškové odpadní vody), nebo jednotná (splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody),“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka. Druhým způsobem, jak povoleným způsobem likvidovat odpadní vody, je využít k tomu určeného vodního díla, tedy v daném případě především domovní čistírnu odpadních vod.
V menších obcích a rozptýlené zástavbě je dalším způsobem možné likvidace odpadních vod jejich akumulace v bezodtokových jímkách. „Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod. To znamená, že jímka musí být vodotěsná. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění odpadních vod,“ vysvětluje Grzonka.
Neriskujme vysoké pokuty. Buďme odpovědní!
Řada lidí se stále v souladu s legislativou nechová a riskuje vysoký finanční postih. Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným způsobem likvidace odpadních vod (především na venkově) je přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona s možností vysoké penalizace.
Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do toku. Jde o přestupek, který může být penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí.
Vývozce jen s platným oprávněním!
Častým argumentem při sporných situacích bývá to, že si majitelé objednali vývoz žumpy u některé z firem nabízejících tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde odpadní vody končí. Řešení je jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u společnosti, která má k této činnosti (vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění. „Lidé si zároveň musí uchovávat faktury, objednávky nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno, v jakém množství a ve které čistírně odpadních vod byly dané odpadní vody zlikvidovány,“ vysvětluje Grzonka.
Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou za několik let a argumentují dostatečností tohoto postupu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitosti neodpovídá množství vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti. „To lze jednoduše zkontrolovat prostřednictvím vodoměru vlastníka,“ uzavírá Petr Grzonka.