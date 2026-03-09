Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Komerční sdělení
Odpadní vody je nutné likvidovat v souladu se zákonem. Jeho obcházením se lidé nepřipojení na kanalizaci. Kromě negativních dopadů na životní prostředí se vystavují riziku vysoké pokuty. Využijte efektivní služby SmVaK Ostrava! Zavolejte na zákaznickou linku 800 292 400!

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro | foto: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nutné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává legislativa. Ta je v této oblasti přísná a pamatuje na postihy těch, kteří ji nerespektují. Veřejné instituce v poslední době deklarují zvýšenou aktivitu při kontrole jejího dodržování a penalizaci. SmVaK Ostrava disponují flexibilním systémem, jak efektivně, pohodlně a za odpovídající cenu pomoci lidem v Moravskoslezském kraji, jejichž nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Společnost působí především v okresech Karviná, Opava, Nový Jičín a Frýdek-Místek.

Jak likvidovat odpadní vody?

Mezi lidmi stále panují nejasnosti týkající se toho, jaké požadavky klade na fyzické i právnické osoby zákon v oblasti zneškodňování a likvidace odpadních vod. Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem majitelům povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou legislativou.

„Standardní povoleným zneškodňováním odpadních vod je napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu, která může být splašková (splaškové odpadní vody), nebo jednotná (splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody),“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka. Druhým způsobem, jak povoleným způsobem likvidovat odpadní vody, je využít k tomu určeného vodního díla, tedy v daném případě především domovní čistírnu odpadních vod.

V menších obcích a rozptýlené zástavbě je dalším způsobem možné likvidace odpadních vod jejich akumulace v bezodtokových jímkách. „Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod. To znamená, že jímka musí být vodotěsná. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění odpadních vod,“ vysvětluje Grzonka.

Neriskujme vysoké pokuty. Buďme odpovědní!

Řada lidí se stále v souladu s legislativou nechová a riskuje vysoký finanční postih. Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným způsobem likvidace odpadních vod (především na venkově) je přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona s možností vysoké penalizace.

Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do toku. Jde o přestupek, který může být penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu, nebo České inspekce životního prostředí.

Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Vývozce jen s platným oprávněním!

Častým argumentem při sporných situacích bývá to, že si majitelé objednali vývoz žumpy u některé z firem nabízejících tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde odpadní vody končí. Řešení je jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u společnosti, která má k této činnosti (vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění. „Lidé si zároveň musí uchovávat faktury, objednávky nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno, v jakém množství a ve které čistírně odpadních vod byly dané odpadní vody zlikvidovány,“ vysvětluje Grzonka.

Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou za několik let a argumentují dostatečností tohoto postupu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitosti neodpovídá množství vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti. „To lze jednoduše zkontrolovat prostřednictvím vodoměru vlastníka,“ uzavírá Petr Grzonka.

Nejčtenější

BrainMarket po deseti letech mění tvář svých produktů

Komerční sdělení

Vybrat si dnes doplněk stravy není pro běžného zákazníka jednoduché. Nabídka na trhu rychle roste a orientace v jednotlivých produktech bývá složitá. Česká značka BrainMarket proto přichází se...

Osmnáctý benefiční ples hejtmana opět podpořil dobrou věc

Komerční sdělení
Osmnáctý benefiční ples hejtmana opět podpořil dobrou věc

Celkem 863.000 korun z výtěžku osmnáctého benefičního plesu hejtmana zamířilo na podporu charitativních organizací: Centrum LIRA, z.ú., NADĚJE Pobočka Jablonec nad Nisou, LÍP A SPOLU, z.s. a Dětské...

Aquatherm potvrzuje trend: budoucnost vytápění je v akumulaci tepla

Komerční sdělení
Akumulační nádrže a ohřívače vody TRIVEN

Veletrh Aquatherm představuje novinky v oblasti vytápění a energetických úspor. Aktuální ročník potvrzuje jednoznačný směr vývoje: rostoucí důraz na efektivitu, chytré řízení energií a maximální...

Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Komerční sdělení
Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Březen. Měsíc, kdy dříve vládla zima i dole “v kraji”, jak se říká tady na horách. Když ale bydlíte třeba v Praze nebo Plzni, je pro vás březen běžně spojený s cyklistikou, výlety a vysedáváním po...

Dům či chalupa bez kanalizace? Jak vybrat správnou čistírnu

Komerční sdělení
Dům či chalupa bez kanalizace? Jak vybrat správnou čistírnu

Rodinný dům na venkově, starší nemovitost nebo chalupa bez napojení na kanalizaci znamenají jediné – vyřešit odpadní vody vlastní cestou. Výběr vhodné domovní čistírny přitom zásadně ovlivní komfort...

Interierový design - Váš domov snů na míru

Komerční sdělení
Lenka Stádníková

„Nenavrhuji svůj styl, ale styl klienta. Vždy se snažím pochopit, jak žije, co potřebuje a v jakém prostředí se bude cítit nejlépe,“ zastává názor liberecká interiérová designerka Lenka Stádníková.

9. března 2026

Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Komerční sdělení
Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Odpadní vody je nutné likvidovat v souladu se zákonem. Jeho obcházením se lidé nepřipojení na kanalizaci. Kromě negativních dopadů na životní prostředí se vystavují riziku vysoké pokuty. Využijte...

9. března 2026

Zdravé zuby psů a koček: nejčastější problémy a prevence

Komerční sdělení

Zuby jsou zásadní součástí trávení a u psů i koček vyžadují naši péči. Odlišují se počtem i typem potíží. Bez pravidelné hygieny a prevence mohou vznikat bolestivé záněty, zubní kámen či další...

9. března 2026

Jaro začíná v Auparku. Přijďte rozkvést i vy

Komerční sdělení
Jaro začíná v Auparku. Přijďte rozkvést i vy

Připravte se na oslavy Velikonoc ve svém oblíbeném centru a nechte to nejkrásnější období kvést už teď. Jaro letos začíná v Auparku a má pro vás nejen novou energii, ale i chutě a kreativní zážitky.

9. března 2026

Myslivost má srdce. A dnes jí pomáhají i drony.

Komerční sdělení

Myslivec byl v krajině vždy. V tichu lesa, mimo pozornost. Dnes čelí kritice, ale málokdo vidí stovky hodin práce pro zvěř a přírodu. Manželé Minaříkovi propojují tradici s moderní technologií –...

8. března 2026

Co nového na webu projektu Realiťák roku (týdenní přehled 19.–25. 2. 2026)

RR20260302

Další týden na webu projektu Realiťák roku spojil to, co veřejnost potřebuje nejvíc: tvrdá data o trhu, praktické návody pro bezpečný prodej a pronájem a srozumitelná vysvětlení právních a...

7. března 2026  6:47

Trh roste, transparentní prodej dříví přináší více

Komerční sdělení
PJ 5235, prodávající Ašské lesy – JPRL 2A10

Nedostatek smrkového dříví po kůrovcové kalamitě tlačí ceny nahoru. Veřejné i elektronické aukce na portálu ForesTrade® potvrzují rekordní zpeněžení stojícího i vyrobeného dříví a ukazují, že...

6. března 2026

Budoucnost IT patří produktům, datům a AI, říká šéf Unicorn Systems

Komerční sdělení
Jan Jaroš

Ekonomická nejistota zpomaluje investice do IT, Unicorn přesto dál roste v zahraničí a rozvíjí vlastní produkty s vysokou přidanou hodnotou. Generální ředitel Unicorn Systems Jan Jaroš v rozhovoru...

6. března 2026

BrainMarket po deseti letech mění tvář svých produktů

Komerční sdělení

Vybrat si dnes doplněk stravy není pro běžného zákazníka jednoduché. Nabídka na trhu rychle roste a orientace v jednotlivých produktech bývá složitá. Česká značka BrainMarket proto přichází se...

6. března 2026

Skupina Bonduelle získala mezinárodní certifikaci B Corp™

Komerční sdělení
Skupina Bonduelle získala mezinárodní certifikaci B Corp™

V Bonduelle jsme přesvědčeni, že společenská zodpovědnost a pozitivní dopad naší činnosti na naše okolí je nesporně hybnou silou jak pro naše podnikání, tak pro celou naši organizaci. V této...

5. března 2026

Bezpečnostní rada projednala migraci, blackout i nový krizový systém

Komerční sdělení
Na Krajském úřadě se sešla Bezpečnostní rada kraje za účasti zástupců všech...

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se sešla Bezpečnostní rada kraje za účasti zástupců všech složek krajského integrovaného záchranného systému. Hlavními tématy jednání byly aktuální informace o...

5. března 2026

Jak si vybělit zuby doma? Nepotřebujete zubaře ani tajné triky

Komerční sdělení

Návštěva zubní ambulance bývá spojována s bolestí, diskomfortem a vysokými výdaji. V případě bělení zubů však mnozí přimhouří oko. Přitom existuje řada způsobů, jak si zuby vybělit doma. Pohodlně,...

4. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.