Návštěvníci krajského úřadu si připomenou 30 let od sametu

„Den otevřených dveří je skvělou příležitostí představit krajský úřad jinou formou, než oficialitami v běžné úřední dny. Chceme lidem z Moravskoslezského kraje ukázat, jak to u nás vypadá a pobavit je. Také si společně připomeneme, co se v republice dělo před třiceti lety. Doufám, že o návštěvu hejtmanství bude minimálně stejný zájem jako v minulém roce,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že se i letos vedení kraje setká při volné debatě s občany, která je naplánovaná na 12 hodin v sále krajského zastupitelstva.

„V době před sametovou revolucí, kterou si budeme připomínat, bylo oblíbené trampování. Sedělo se u ohně, probíral se normální život i politika, zpívaly se písničky od Nedvědů až ke Krylovi nebo Hutkovi. Tyto chvíle se nám vrátí před krajským úřadem. Věřím, že trampové ještě nevymřeli, a tak budu mít radost, když vezmou kytary a přijdou za námi k hejtmanství,“ pozval hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že kromě zpívání s kytarou čeká návštěvníky i další doprovodný program. Vystoupí školní kapely i profesionální hudebníci, například skupina Banda Del Caffe nebo loňská vítězka Superstar Tereza Mašková.

Program nabídne také tvořivé dílny, výstavu reportážních fotografií z revoluční doby, kvízy nebo například vývoj módních trendů posledních tří desítek let.

„Jsem přesvědčený, že si na dni otevřených dveří najde každý z návštěvníků něco, co ho zaujme. Jsem rád, že se do programu opět zapojí i zaměstnanci úřadu. Provedou zájemce prostorami úřadu, kam by se jindy nedostali. Uvidí například, kde jedná Rada Moravskoslezského kraje, prohlédnou si kancelář hejtmana nebo místnost, kde se pravidelně schází krajští zastupitelé,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Na hejtmanství se v sobotu 28. září představí také Divadlo loutek se svým projektem Pimprlárium, na programu se budou podílet také Ostravská univerzita, VŠB-TU Ostrava, Slezská univerzita a další partneři.

„Doprovodný program obohatí také krajské příspěvkové organizace. Žáci středních škol budou ochutnávkami prezentovat své gastro-umění, připraví si módní přehlídku nebo dějepisný kvíz. Jedním ze symbolů sametové revoluce bylo cinkání klíčů, a tak nám žáci střední školy nám předvedou jejich výrobu. Zajímavá bude jistě i prezentace ostravské Střední školy teleinformatiky, která nám přiblíží vývoj telefonů uplynulých let. Budu moc rád, když se lidé z regionu přijdou na krajský úřad podívat,“ uzavřel ředitel úřadu Tomáš Kotyza a upřesnil, že se hejtmanství nachází nedaleko Domu kultury města Ostravy na ulici 28. října.